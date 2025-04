Belgrano hace de las intercepciones una especialidad y mira el clásico vs. Alumni para “desquitarse”

Una buena defensa, formaciones fijas estables y agresividad en los puntos de encuentro. Esa fue la fórmula de Belgrano para superar a CUBA por 24-20 y seguir ganador en el amanecer del Top 12. “No claudicamos y seguimos luchando hasta el último minuto. Peleamos en todos los contactos contra un rival muy duro. Éste es el equipo de Belgrano; acá nos hacemos fuertes”, destacó Francisco Lusarreta, uno de los puntos más altos.

En un encuentro deslucido y reñido, el Marrón tuvo herramientas para salir airoso y afirmarse como uno de los favoritos para llegar a las semifinales. “Confiamos en lo que veníamos haciendo por más que el resultado al principio no estaba”, indicó Theo Blaksley, el mejor de la cancha en una tarde especial para el medio-scrum de 25 años, que se enfrentó con el club de su entorno. “Mi abuelo, mi viejo y toda mi familia son de CUBA salvo mi mamá. Es muy divertido vivirlo en casa. Es un partido distinto para mí y ganarlo siempre tiene un sabor especial”, contó.

En Virrey del Pino 3456, el local no consiguió trasladar al marcador su dominio territorial en la primera mitad, de la que se fue abajo por 11-10. El maul en el que terminó apoyando Enrique Devoto le dio una pequeña ventaja al visitante, pero Belgrano reaccionó con un try de Pedro Arana tras una asistencia de Juan Aparicio con el pie, más la puntería de Juan Landó. En la segunda etapa, una ráfaga de los conducidos por los hermanos Francisco y Luis Gradin inclinó la balanza. La embestida de los forwards terminó en un try de Lusarreta y, luego de la siguiente salida, Martín Arana interceptó un pase y corrió casi 60 metros en una secuencia que terminó con un try de su hermano Pedro.

“Es parte de nuestro plan de defensa. No es que practicamos interceptar, sino que laws situación se dan y, por suerte, las aprovechamos. Se trata de subir fuerte y leer qué va hacer el ataque. Si está la oportunidad, vamos a interceptarla”, explicó el wing que acumula 12 tries en la primera división. Las intercepciones han sido una especialidad de Belgrano Athletic, que propone una defensa asfixiante, ubicada bien arriba.

En la semifinal del 2024, Ignacio Díaz le bloqueó un ataque de try a Newman y se dirigió al in-goal en una acción que empezó a cambiar la historia del partido. En la final, contra Alumni, Augusto Vaccarino hizo lo propio. Y en la primera fecha de esta temporada, Martín Arana leyó correctamente un avance de La Plata para sumar una conquista. “Son las ganas de ir a buscar arriba, y terminamos encontrándonos con la pelota. Después, hay mucha destreza individual, más allá del concepto de buscar arriba. Contra La Plata y CUBA las robó Martín, que lo hace muy bien”, detalló Blaksley.

Belgrano resistió 22 fases en la última jugada del encuentro, casi sin involucrar gente en los rucks, con los 15 jugadores de pie defendiendo su in-goal. Entre Félix Ceñal y Lusarreta sacaron de la cancha a Benjamín Gutiérrez Meabe cuando éste se disponía a apoyar al lado de una bandera. Se trató de la tercera victoria consecutiva sobre CUBA, que se acercó en el tanteador gracias al pie de Marcos Moroni pero que perdió en sus dos primeras presentaciones, y que luego de la fecha libre recibirá a CASI, el único equipo que tiene el puntaje ideal en el torneo.

Cuando se reanude el certamen, Belgrano volverá a verse las caras con Alumni, en el primer enfrentamiento luego de la final que se resolvió en tiempo extra con un drop de Joaquín Díaz Luzzi. Los protagonistas de marrón y amarillo sienten que no será un compromiso más. “Obviamente, va a ser un partido duro de jugar, por lo que pasó la última vez que nos encontramos, y siempre está ese sabor extra de jugar un clásico. Vamos a tener dos semanas para prepararlo, y eso está bueno”, indicó Blaksley. Y Pedro Arana admitió que será singular volver a medirse, esta vez como visitante. “Es el primer partido en el que nos fijamos en el calendario. Siempre es lindo jugar contra Alumni y ahora está el condimento especial de la final. Tratamos de no involucrar esa final, pero siempre está en cada uno de nosotros. Es algo interno y personal”, comentó.

Los dos llegarán con sus dos partidos ganados en la temporada y la intención de seguir siendo protagonistas importantes en el certamen de URBA.

Síntesis de Belgrano 24 vs. CUBA 20

Juan Landó; Pedro Arana, Tomás Etchepare, Martín Arana e Ignacio Díaz; Juan Aparicio y Theo Blacksley; Julián Rebussone (capitán), Franco Vega y Joaquín De la Serna; Mikael Bloom Quesada y Augusto Vaccarino; Lisandro García Dragui, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato. Entrenadores: Francisco y Luis Gradín, Orlando Tomassini y Agustín López Isnardi.

Cambios: ST, Eliseo Marchetti por García Dragui; 27 minutos, Luciano Tecca por Bloom Quesada; 28, Santiago Villegas por Blacksley (temporario), y 34, éelix Ceñal por Villegas.

Marcos Moroni; Pedro Mesones, Bautista Casaurang, Felipe De la Vega y Francisco Patrono; Valentín Mastroizzi y Facundo Fontán; Segundo Pisani (capitán), Benito Ortiz de Rozas y Francisco Sied; Santiago Landau y Santiago Uriarte; Facundo Aguirre, Enrique Devoto y Joaquín Yakiche. Entrenadores: Juan Capdepont, Joaquín Hardoy, Agustín Güemes y Rodrigo Aguirre Zubiri.

Cambios: PT, 12 minutos, Esteban Iribarne por Aguirre; ST, 20, Lucas Campion por Sied y Rafael Benedit por Mastroizzi; 30, Tomás Anderlic por Devoto y Juan Ignacio Albani por Fontán, y 34, Benjamín Gutiérrez Meabe por Moroni.

Primer tiempo: 4 minutos, penal de Landó (B); 6, try de Devoto (C); 13, gol de Landó por try de Pedro Arana (B); 21, penal de Moroni (C), y 37, penal de Moroni (C). Amonestados: 26, Ortiz de Rozas (C), y 37, De la Serna (B). Resultado parcial: Belgrano 10 vs. CUBA 11.

4 minutos, penal de Landó (B); 6, try de Devoto (C); 13, gol de Landó por try de Pedro Arana (B); 21, penal de Moroni (C), y 37, penal de Moroni (C). 26, Ortiz de Rozas (C), y 37, De la Serna (B). Belgrano 10 vs. CUBA 11. Segundo tiempo: 15 minutos, penal de Moroni (C); 19, gol de Landó por try de Lusarreta (B); 21, gol de Landó por try de Pedro Arana (B); 24, penal de Moroni (C), y 30, penal de Moroni (C). Amonestados: 23, Marchetti (B). Resultado parcial: Belgrano 14 vs. CUBA 9.

15 minutos, penal de Moroni (C); 19, gol de Landó por try de Lusarreta (B); 21, gol de Landó por try de Pedro Arana (B); 24, penal de Moroni (C), y 30, penal de Moroni (C). 23, Marchetti (B). Belgrano 14 vs. CUBA 9. Árbitro: Juan Sebastián Maio.

Juan Sebastián Maio. Cancha: Belgrano Athletic.

