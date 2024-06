Dogos XV ganó en tiempo extra y jugará contra Pampas la final del Super Rugby Americas

Escuchar

Dogos XV ganó con el tiro del final. Sufrió durante gran parte del partido y sigue mostrando inconsistencias en su juego, pero tuvo el temple necesario para imponerse en un encuentro que quedó en empate en los 80 minutos con Yacaré XV y se definió con el sistema de punto de oro en tiempo extra. Tras el 14-14 del tiempo regular, Juan Bautista Baronio estampó a los 87 minutos el 17-14 definitivo para que el conjunto cordobés se metiera a su segunda final consecutiva del Super Rugby Americas. El próximo sábado a partir de las 16.30 y en el CASI, procurará su primera conquista en el torneo continental.

Esta versión de Dogos XV se distancia bastante de la del 2023. La estructura se repite, los nombres se mantienen, pero el juego mutó; pasó de ser un equipo dinámico, fresco y atrevido a uno menos fluido, pero con enorme protagonismo de un pack que impone condiciones y es el termostato del equipo. Cuenta con un scrum poderoso que lo saca de los momentos de apremio y le permite manejar los tiempos del partido y jugar en el campo ajeno.

Try de Julián Hernández

🐶👏🏻 Dogos XV manejó bien el ataque, tuvo paciencia hasta encontrar un hueco en la defensa de Yacare XV y Julián Hernández firmó el try para el conjunto cordobés.



⭐ Mirá todo el Súper Rugby Américas, en @starplusla.#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/EyxNyxAICo — ScrumRugby (@ScrumESPN) June 8, 2024

En la noche de Villa Warcalde, con una gran afluencia de público, Dogos XV y Yacaré XV protagonizaron un enfrentamiento cerrado, chocante y de mucha disputa en cada punto de encuentro. También, plagado de errores que provocaron una infinidad de interrupciones. La tarea del árbitro Tomás Bertazza, por cierto, no ayudó. Aun falto de juego, el conjunto cordobés cuenta con dos conductores capaces de romper defensas. Irregular, Julián Hernández tuvo algunos chispazos en los que mostró su potencial. El apertura mendocino quebró la defensa y abrió el marcador con un try a los 24 minutos. La otra conquista del local empezó a gestarse con una corrida de Agustín Moyano, que generó impulso en ataque cuando su equipo sufría, y terminó en un try de Leonadro Gea Salim.

Julián Hernández es alcanzado por un tackle de Axel Zapata y perseguido también por Joaquín "Paco" Lamas; el apertura mendocino fue irregular, pero logró un estupendo try, el primero de Dogos XV. DiegoVegaFotos

Yacaré XV hizo méritos como para llevarse un triunfo. Con una gran base de argentinos en el plantel (diez fueron titulares) compitió de igual a igual y generó situaciones favorables, que no aprovechó. En la primera mitad, Efraín Elías y Boris Wenger pescaron dos pelotas cada uno cerca del in-goal. No obstante, el cuadro paraguayo no perdió el foco y se mantuvio a tiro con el pie de Joaquín Lamas, autor de nueve puntos y gran estratega del equipo blanco para ubicar el juego en campo del rival con kicks tácticos. Axel Zapata, que formó parte de distintos seleccionados argentinos, anotó el único try de Yacaré XV con un gran ángulo de carrera y tras una asistencia de Juan Cruz Strada.

Try de Axel Zapata

🐊👏🏻 ¡Claro que sí, Axel! Zapata apareció por el lado ciego, aceleró a toda velocidad y apoyó un enorme try para Yacare XV.



⭐ Mirá todo el Súper Rugby Américas, en @starplusla.#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/8nRidCRpjV — ScrumRugby (@ScrumESPN) June 8, 2024

El visitante no remató y dejó con vida a Dogos XV, que se sostuvo en su scrum. Con el ingreso de Pedro Delgado en el segundo período, el anfitrión dominó completamente esa formación, que maneja casi a la perfección. Con el tiempo cumplido, se debió definir en el tiempo extra, a la primera diferencia. Yacaré XV arrinconó al local en los primeros minutos de ese agregado, pero el staff liderado por Nicolás Galatro acertó con un cambio táctico: el ingreso de Juan Bautista Baronio, apertura, por el wing Felipe Mallía. La modificación le dio aire al ganador para salir con el pie, y el rosarino tuvo el tiro del final, un penalazo de 45 metros. Las patadas largas son su especialidad: el año pasado acertó un drop de media cancha en el Mundial Juvenil como integrante de los Pumitas. Esta vez tuvo sangre fría, convirtió el penal con holgura y lo festejó con un Topo Gigio antes de recibir los abrazos de sus compañeros.

Compacto del triunfo de Dogos XV en tiempo extra

El campeón del Super Rugby Americas será argentino. Con el recambio de jugadores, Peñarol bajó sustancialmente su nivel y cederá la corona luego de dos temporadas. Pampas fue el mejor a lo largo del año, tanto en puntos en la tabla como en el juego. Su nivel fue elevándose con el correr de los partidos y en los últimos cuatro consiguió 34 tries. Es el favorito, pero Dogos XV tiene sus herramientas como para llevarlo al juego que más le conviene.

La final contará con la presencia del cuerpo técnico de los Pumas, poco antes del anuncio de la lista para la ventana de julio. Franco Molina y Mateo Soler ya recibieron un llamado de Felipe Contepomi para prepararse para los test matches contra Francia y Uruguay, y puede sumarse algún otro nombre. Una final es una buena prueba como para mostrarse.

Ataca Mateo Soler; el fullback de Dogos XV fue convocado extraoficialmente por Felipe Contepomi a los Pumas, para enfrentarse con Francia y Uruguay en la ventana de julio. DiegoVegaFotos

Síntesis de Dogos XV 17 vs. Yacaré XV 14

Dogos XV: Mateo Soler; Lautaro Cipriani, Faustino Sánchez Valarolo, Leonardo Gea Salim y Felipe Mallía; Julián Hernández y Agustín Moyano; Efraín Elías, Valentín Cabral y Aitor Bildosola; Franco Molina (capitán) y Lautaro Simes; Octavio Filippa, Tomás Bartolini y Boris Wenger.

Mateo Soler; Lautaro Cipriani, Faustino Sánchez Valarolo, Leonardo Gea Salim y Felipe Mallía; Julián Hernández y Agustín Moyano; Efraín Elías, Valentín Cabral y Aitor Bildosola; Franco Molina (capitán) y Lautaro Simes; Octavio Filippa, Tomás Bartolini y Boris Wenger. Cambios: ST, 11 minutos, Facundo García Hamilton por Simes; 14, Lorenzo Colidio por García Hamilton; 17, Agustín De Vértiz por Cipriani y Pedro Delgado por Filippa; PTE, Juan Bautista Baronio por Mallía.

Entrenador: Nicolás Galatro

Yacaré XV: Ramiro Moyano; Arturo López, Ramiro Amarilla, Sebastián Urbieta y Juan González; Joaquín Lamas y Juan Cruz Strada; Nicolás Parada Heit, Felipe Puertas y Juan Cruz Pérez Rachel; Mariano Garcete (capitán) y Lucio Anconetani; Enrique Quinteros, Axel Zapata y Ezequiel Reyes.

Ramiro Moyano; Arturo López, Ramiro Amarilla, Sebastián Urbieta y Juan González; Joaquín Lamas y Juan Cruz Strada; Nicolás Parada Heit, Felipe Puertas y Juan Cruz Pérez Rachel; Mariano Garcete (capitán) y Lucio Anconetani; Enrique Quinteros, Axel Zapata y Ezequiel Reyes. Ingresados: Ignacio Palillo, Camilo Blasco, Rolando Portillo, Juan José Heisecke, Ariel Núñez, Gonzalo Bareiro, Tomás Vanni y Joaquín Mussi.

Entrenador: Ricardo Le Fort

Primer tiempo: 24 minutos, gol de Hernández por try propio (D); 34, penal de Lamas (Y), y 36, penal de Lamas (Y). Resultado parcial: Dogos XV 7 vs. Yacaré XV 6.

24 minutos, gol de Hernández por try propio (D); 34, penal de Lamas (Y), y 36, penal de Lamas (Y). Dogos XV 7 vs. Yacaré XV 6. Segundo tiempo : 9 minutos, try de Zapata (Y); 15, penal de Lamas (Y), y 29, gol de Hernández por try de Gea Salim (D). Resultado parcial: Dogos XV 7 vs. Yacaré XV 8.

: 9 minutos, try de Zapata (Y); 15, penal de Lamas (Y), y 29, gol de Hernández por try de Gea Salim (D). Dogos XV 7 vs. Yacaré XV 8. Primer tiempo extra : 7 minutos, penal de Baronio (D). Resultado parcial: Dogos XV 3 vs. Yacaré XV 0.

: 7 minutos, penal de Baronio (D). Dogos XV 3 vs. Yacaré XV 0. Árbitro: Tomás Bertazza (Argentina).

Tomás Bertazza (Argentina). Cancha: Club Tala, de Córdoba.