Dos entrenadores unidos por Irlanda y el temor a “Santa Rosa”: Pumas-Wallabies, un duelo de primer nivel

Recién casado, Joe Schmidt emigró de Nueva Zelanda a Irlanda en 1991 para dar sus primeros pasos como profesor de lengua. Terminó siendo uno de los entrenadores emblemáticos en la historia del seleccionado de ese país. Un nuevo salto en su distinguida carrera lo trae a la Argentina al frente del seleccionado de Australia para enfrentarse este sábado a los Pumas, que tienen como conductor a un viejo conocido suyo. Felipe Contepomi también transcurrió un segmento significativo de su vida en Irlanda, donde entablaron una estrecha relación profesional. Adentro de la cancha, entre las diferencias distintivas de Pumas y Wallabies habrá varios puntos de similitud fruto de esta herencia celta.

“Advierto algo de Leinster que irradia la forma de jugar de la Argentina, y creo que Leinster es una parte de mí como entrenador, sin dudas”, dijo Schmidt, el neocelandés que asumió al frente del seleccionado de Australia este año. “Lo conozco bien a Felipe y creo que los dos somos entrenadores muy pragmáticos”.

Schmidt, el hombre orquesta

En el subsuelo del hotel Emperador, en la zona de Retiro, Schmidt se enfrenta a la prensa australiana que lo interroga vía Zoom, previo al Test Match de esta tarde, a las 19 en el estadio de Estudiantes de La Plata por la tercera fecha del Rugby Championship. De cuerpo presente, en la sala sólo están ESPN y LA NACION. Se extiende en las respuestas sin aspavientos, pero aceptando el compromiso y enriqueciendo las preguntas con conceptos. Pese a su corta carrera en la tierra de los canguros y las limitaciones visuales de la comunicación, llama a los periodistas por sus nombres. Evidencia un gran conocimiento del equipo argentino.

Cuenta que conoció a Contepomi cuando él era entrenador asistente de Clermont y Felipe jugaba en Toulon, en la temporada 2009/10. “Tengo un enorme respeto por él como un jugador extraordinario, pero también por su conocimiento del juego y su capacidad de motivar a los que están a su alrededor. Creo que nos la va a hacer muy difícil el sábado y así como vamos a tomar un café en algún momento de mi estadía, no va a haber nada de amistoso en lo que se traiga su equipo”. Elogia, además, a Mario Ledesma, quien visitó al equipo en la semana (antes de entrenar a los Pumas fue asistente de Cheika en los Wallabies), y Juan Fernández Lobbe.

Joe Schmidt, coach de Wallabies y viejo conocido de Contepomi WILLIAM WEST - AFP

Joe Schmidt nació en Nueva Zelanda en 1965 (está pronto a cumplir 59 años) y llegó a jugar 29 partidos para Manawatu en el certamen provincial (NPC), el escalafón más alto del rugby de ese país a nivel local, sólo por debajo del Super Rugby. Era un medio-scrum que no superaba los 68 kilos, pero se negó a seguir las recomendaciones de su entrenador de ir al gimnasio porque le sacaba tiempo en su incipiente carrera de docente. Paralelamente era entrenador de básquet, primero, y luego también de rugby. Tras contraer matrimonio con Kelly, recibió una oferta para irse a jugar y entrenar las divisiones formativas del Mullingar RFC de Irlanda.

Cuando regresó a Nueva Zelanda dos años después, ya era un entrenador full-time. Dirigió a un par de equipos a nivel colegial y escaló hasta ser asistente de Bay of Plenty (NPC), primero, y los Blues del Super Rugby, más tarde. De la mano de Vern Cotter se mudó a Francia, pero en 2010 regresó a Irlanda para su primera gran asignatura como entrenador en jefe, nada menos que en el poderoso Leinster, donde Contepomi había jugado los mejores años de su carrera e incluso se había recibido de médico, aunque se había ido un año antes. Se reencontrarían en Dublín en 2018, Schmidt como entrenador del seleccionado de Irlanda (2013-2019), Felipe como asistente en Leinster. Entre sus logros se destacan dos Heineken Cups, tres Seis Naciones y la primera victoria de Irlanda ante Nueva Zelanda. En el Mundial pasado integró el staff de Ian Foster en los All Blacks y este año llegó a los Wallabies en un cambio rotundo de estilos respecto a su antecesor, Eddie Jones.

Reconocido por su extrema atención al detalle hasta un nivel casi obsesivo, Schmidt es al mismo tiempo una persona muy accesible y, en apariencia, humilde. “Por muy bueno que un entrenador sea técnica y tácticamente, es la construcción de ese propósito común y la diversión dentro del grupo lo que forma la plataforma para que el entrenador y los jugadores estén unidos”, define en su autobiografía Ordinary Joe (Joe, un hombre sencillo).

Agustín Creevy y Julián Montoya, distendido bajo la lluvia: el platense se despedirá de los Pumas en su ciudad Prensa UAR - Andrés Velásquez Marín

“Australia tiene muy buenos jugadores individualmente y aparte están muy bien entrenados”, lo elogió Contepomi en la conferencia realizada en el hotel Sofitel de Cardales, el búnker de los Pumas esta semana. “Joe es un entrenador muy inteligente, que estudia mucho a los rivales y detecta sus debilidades, sabe cómo explotarlas, con lo arma equipos muy peligrosos. Nuestra idea es tratar de sobreponer nuestro plan de juego al de ellos.”

Schmidt se rodeó de grandes asistentes como el australiano Laurie Fisher, el inglés Geoff Parling y se “robó” al neocelandés Mike Cron, quien revolucionó el scrum de los All Blacks. “El scrum me imagino que va a ser sustancialmente mejor”, advirtió Felipe. “El line-out siempre fue una de sus fortalezas y Joe es un entrenador que ha demostrado en Irlanda que gran parte de su juego nace en los lanzamientos.”

Más allá de las similitudes que entraña la influencia irlandesa, este duelo no deja de ser un choque de estilos. Los Pumas pueden sacar ventaja con la potencia de sus forwards, los Wallabies son muy peligrosos si los backs tienen tiempo y espacio para explotar sus destrezas.

El factor Santa Rosa

Hay un factor, no obstante, que puede alterar la fisonomía de ambos: la tormenta de Santa Rosa, que desde el viernes azota con fuertes lluvias a Buenos Aires y amenaza con prolongarse hasta el partido. Los antecedentes inmediatos en esas condiciones no favorecen a ninguno: los Pumas vienen de caer malamente en el último partido en Auckland (42-13), los Wallabies de ser superados por un equipo alternativo de Springboks en Perth (30-12), ambos bajo el agua.

“Nos entrenamos toda la semana con un tiempo espectacular, pero vemos que el pronóstico cambia para el fin de semana. Nos afecta hasta cierto punto”, reconoció Schmidt. “Además, la cancha es corta. Tenemos que ser muy precisos en la utilización del pie”.

Los Pumas jugarán por primera vez como locales en esta temporada del Rugby Championship Prensa UAR - Andrés Velásquez Marín

Cuestionado por cerrar el juego australiano, acostumbrado a mover la pelota hacia las puntas, Schmidt adujo que las condiciones climáticas se lo impidieron. Además, el recambio que dispuso es bien profundo: el centro Hamish Stewart será el 15º debutante de los Wallabies este año, el mayor número en un mismo año desde 1962, según el Sydney Morning Herald.

“Es algo que se habló en la semana y tenemos un plan en caso de que llueva”, reconoció el capitán argentino Julián Montoya. “Después los conductores tomarán la decisión que tengan que tomar, dónde vamos a jugar y las estrategias que tenemos que hacer.”

Los Pumas llegan a La Plata con dos victorias seguidas ante los Wallabies (en San Juan 2022 y en Sydney 2023), algo que no había ocurrido nunca en la historia. Sumado esto al reciente éxito ante los All Blacks en la primera fecha, mientras que Australia no tiene puntos, y a la ventaja de localía, los argentinos son favoritos. “Tratamos de que no nos afecten las percepciones del exterior. Obviamente Argentina le ganó a Australia el año pasado y llegó más lejos en el Mundial”, matizó Schmidt. “Los Pumas utilizan todo el ancho de la cancha y tienen a la vez un juego de pases cortos muy preciso que es muy difícil de defender, incluso en superioridad numérica, y hacen una utilización muy astuta del juego con el pie. Veo lo que está haciendo Felipe, particularmente con Carreras: muchas pelotas a disputar, pelotas al fondo, pelotas al medio… te obliga a cubrir toda la cancha. En defensa, son muy fuertes y llegan muy rápido a tacklear, no te dan espacio para respirar”.

Uno desde la docencia, el otro desde el estrellato como jugador, Schmidt y Contepomi llegaron a dirigir sus seleccionados moldeados por la misma escuela irlandesa. Quien logre adaptarla mejor a la idiosincrasia de sus dirigidos tendrá ventaja en el gran partido de La Plata.

Los Pumas, listos para el desafío Prensa UAR - Andrés Velásquez Marín

Los datos del partido

Argentina: Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Juan Martín González y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Joel Sclavi, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Guido Petti Pagadizábal, Tomás Lavanini, Santiago Grondona, Lautaro Bazán Vélez y Tomás Albornoz.

Australia: Tom Wright; Andrew Kellaway, Len Ikitau, Hamish Stuart y Marika Koroibete; Noah Lolesio y Jake Gordon; Carlo Tizzano, Harry Wilson y Rob Valetini; Lukhan Salakaia-Loto y Nick Frost; Taniela Tupou, Matt Faessler y Angus Bell.

Entrenador: Joe Schmidt

Suplentes: Josh Nasser, Isaac Kailea, Allan Alaalatoa, Jeremy Williams, Langi Gleeson, Tate McDermott, Ben Donaldson y Max Jorgensen.

Inicio: 19.00

TV: ESPN y Disney+

Cancha: Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, La Plata

Árbitro: James Doleman (Nueva Zelanda)