Los Pumas, locales en Twickenham: entre la oportunidad de recaudar y la pérdida de la identidad

Así como el Támesis parte a Londres en dos, la decisión de la Unión Argentina de Rugby de ceder la localía y disputar el partido más importante de los Pumas en el año en Twickenham dividió al rugby argentino. De un lado, los que opinan que es una oportunidad desperdiciada de atraer más gente al deporte y que segrega al seleccionado del público. Del otro, los que aducen que responde a las demandas del rugby profesional y ofrece una vidriera que lo coloca en el centro de la escena internacional.

El martes se oficializó la decisión de la UAR, adelantada por LA NACION en diciembre, de jugar la última fecha del Rugby Championship ante el campeón del mundo Sudáfrica en el estadio de Twickenham, en la capital inglesa. La Catedral mundial del rugby. En 2024, fue este partido el que decidió el ganador del certamen en Nelspruit. Esta vez, correspondía jugarlo en la Argentina, pero se optó por un escenario neutral.

Las razones de esta medida permanecen en la penumbra, aunque es evidente que responde a una cuestión financiera. LA NACION intentó infructuosamente obtener la voz de la UAR, que eligió expresarse sólo a través de un comunicado. “Honor”, “reconocimiento”, “oportunidad”, “experiencia inolvidable”, fueron las palabras elegidas por el presidente Gabriel Travaglini para calificar la medida. No ahondó en justificaciones.

Las redes sociales suelen utilizarse como una forma de descargar ira, por lo que no conviene tomar como parámetro a la mayoría de respuestas críticas que se replicaron en los distintos posteos oficiales. En cambio, LA NACION recurrió a la opinión de distintos referentes de los Pumas de épocas variadas para obtener una mirada más reflexiva en torno a esta circunstancia.

Lisandro Arbizu fue el argentino que más veces llevó la cinta de capitán hasta que Agustín Creevy superó su marca en 2018. Desde Valladolid, donde es entrenador del VRAC, se puso en la vera de los que ven con buenos ojos la medida. “Si fuera un acuerdo de jugar constantemente en Twickenham, no. Pero esto es una oportunidad”, dijo. “Es negocio, es política, es business, son relaciones públicas… es parte de todo eso. Si es una oportunidad única, no lo veo como algo dramático. Obviamente que el hecho de que los Pumas no jueguen ese partido en Argentina, que es algo muy lindo para el país, no es lo mejor, pero en el rugby profesional hay business y hay política.”

Durante diez años de su ilustre carrera en los Pumas Arbizu coincidió con Roberto Grau. No obstante, el Pato, uno de los mejores pilares de la historia del seleccionado, se paró en el margen opuesto. “No estoy de acuerdo”, sentenció. “Ya nos perdemos de ver a los mejores jugadores, porque se tienen que ir a jugar afuera por dinero, y las oportunidades de ver a los Pumas en la Argentina son muy pocas. Pero no creo que todo tenga que decidirse por dinero. El valor de que los chicos puedan ver a sus ídolos en sus provincias, compartir un entrenamiento en sus clubes, es muy nutritiva para todo nuestro rugby. Creo que no hay que perder eso.”

Otro pilar insigne para el seleccionado es Fernando ‘Pope’ Morel, uno de los responsables de que el scrum de los Pumas adquiriera fama internacional en los 80. “Me parece que es parte de los cambios que estamos viviendo y el rugby no está ajeno a eso”, entendió el hombre del CASI, a quien le quedó como deuda pendiente jugar en la Catedral. “Con este cambio de sede entiendo que el resultado económico es mucho mejor y hoy ya cada partido que vemos de esta envergadura es un espectáculo en sí mismo. El ambiente no dudo que va a ser tremendo. ¿Quién no quiere jugar en Twickenham? Será un gran espectáculo.”

Algunos referentes del seleccionado actual fueron consultados por LA NACION, pero prefirieron abstenerse. Quien sí se prestó a la demanda fue Leonardo Senatore, tercera línea que fue compañero de muchas de las figuras del presente. El rosarino fue partícipe del antecedente de 2016, cuando los Pumas también cedieron la localía jugaron el último partido del Rugby Championship en Twickenham, aunque entonces fue ante los Wallabies. “Lo que más me acuerdo es que esa semana estuvo Hugo Porta con nosotros en el hotel y fue espectacular poder compartir con él charlas y cafés. También me acuerdo de encontrarme con argentinos que viajaron especialmente a vernos y se acercaron al hotel, entre ellos amigos de GER”, recordó.

“El hecho de jugar de locales en Twickenham es un orgullo. Es como exportar nuestro rugby a la capital del rugby. Obviamente que como jugador lo más lindo del mundo jugar en Argentina por todo lo que significa, y como espectador también es un partido menos que tenemos para disfrutar, pero hay que reconocer también que el deporte profesional es cada vez menos rentable para las organizaciones que muchas veces tienen que venderlo de alguna manera para poder seguir subsistiendo.”

Precisamente a esa postura se opuso Diego Cuesta Silva, segundo tryman histórico de los Pumas. “Show must go on. No deja de ser una decisión más del rugby profesional que nos aleja cada día más de nuestro rugby amateur y local”, lamentó. “Ya hace años nos sacaron la posibilidad de definir campeonatos de local o visitante en pos del show, así que no me asombra esta decisión, con clara faceta económica que, seguramente, poco y nada repercutirá en el rugby local siendo destinado a otro circo como es el Super Rugby Americas. Lamento mucho en lo que se ha transformado el rugby profesional mundial. Sueño con torneos locales más cortos y duros, un Torneo Nacional de Clubes en serio y la cereza del postre con un Argentino de Uniones, invitando a vecinos sudamericanos.”

Más equilibrada fue la postura otra gloria con quien compartió la línea de backs: Sebastián Salvat, capitán de los Pumas en el Mundial de 1995. “Primero, no hay nada como jugar en casa. Cuando vos sos Puma, jugar en tu país, ante tu gente, ya sea en Vélez o en el interior, es inigualable, es una experiencia única para los jugadores”, sopesó. “De todas maneras, si hay tantas oportunidades, si el calendario ofrece 10 o 12 partidos internacionales por año, jugar en Twickenham también puede tener un efecto positivo en el sentido publicitar a los Pumas, darles a los jugadores la oportunidad de jugar en un estadio único en el mundo, y a nivel recaudación generar recursos para aplicarlos nuevamente al rugby, para enseñanza, para difusión y para soportar toda la estructura profesional que necesitan los Pumas. Pero sin ninguna duda que jugar en la Argentina y que los chicos vayan a la cancha con sus camisetas es seguramente el efecto más explosivo.”

"Accidentalmente el rugby profesional empieza a volverse clasista", advierte el tucumano Pablo Garretón, capitán de los Pumas en el Mundial de 1991 Lucas Mangi - LA NACIÓN

Su antecesor con la cinta en un Mundial fue el tucumano Pablo Garretón, capitán en Gran Bretaña 1991. Acérrimo promotor del rugby amateur, brindó una postura más filosófica. “Entiendo que lo local representa la tierra, la tradición, el lenguaje, las costumbres, la cultura. Es tu medio, es tu hábitat. No sé cómo se puede ser local en un lugar ajeno”, expresó. “Por otro lado, ¿qué semilla estamos sembrando para los chicos que van a ver a los Pumas? Si vos plantás una semilla de maíz, crece maíz. Yo voy a ver a los Pumas y me dan ganas de volver a jugar. Quedamos todos emocionados, llenos de adrenalina. ¿Pero volver a qué rugby? ¿Qué están enseñando hoy? ¿Es adoctrinamiento o lugares donde los chicos se van a educar? Están sembrando profesionalismo. El rugby profesional tiene el objetivo de fabricar jugadores, el rugby de clubes te da la posibilidad de practicar ciertos valores y convertirte en mejor persona. Son dos realidades distintas. Yo preferiría ver a los Pumas contra los campeones del mundo en vivo y en directo en Rosario que me queda más a mano que ir Twickenham, que no voy a poder ir, antes que verlo por televisión. Si bien pago Disney+ para verlo, no es lo mismo. Accidentalmente el rugby profesional empieza a volverse clasista. Los que tienen plata para ir a Twickenham o pagar Disney+, lo pueden ver. Los que no, no lo pueden ver.”

En una orilla o en la opuesta, todos tienen sus razones. Lo concreto es que para presenciar la definición del Rugby Championship habrá que cruzar el Océano Atlántico.

