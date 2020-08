Una imagen de otra realización del Homenaje a los Veteranos de Malvinas Crédito: Club Champagnat

Esta vez será diferente el encuentro como consecuencia de la pandemia: vía Zoom, en forma virtual, y no con un partido y los agasajos correspondientes. Pero la esencia, el espíritu, no cambiará. Organizado por el Club Champagnat desde 2011, se realizará hoy por novena vez el Homenaje a los Veteranos de Malvinas, el partido tan especial y emotivo que reúne a los equipos de Champagnat y de XV Mil Rugby. Este último es un conjunto integrado mayoritariamente por ex soldados que formaron parte del Ejército Argentino.

La actividad de este domingo se iniciará a las 19.20, con la tradicional misa, a cargo del padre Facundo Quiroga, ex jugador de Champagnat. Luego, a las 19.45, será el turno de las reflexiones de Luis Chiesa, el presidente del club, seguidas por unas palabras del Cnel. VGM Augusto Esteban Vilgré La Madrid. Para las 20.05 está previsto el testimonio del soldado conscripto VGM Esteban Tries, y a las 20.30 se hará el cierre de la ceremonia.

El coronavirus sigue al acecho por todo el mundo, generando mucho dolor humano irreparable y también pérdidas económicas. Alterando la vida en general, e incluso las actividades sociales y las deportivas. Pero no puede apropiarse de la esencia y la nobleza de muchos actos loables y de reconocimientos tan singulares como el que cada año se tributa a los veteranos de Malvinas desde un rincón del corazón del rugby argentino.

