El legado de los hermanos Morgan, único en la historia de los Pumas

Los Morgan, Dudley, Miguel y Eduardo (Weenie), siguen teniendo un registro único en la historia del seleccionado argentino de rugby: tres hermanos jugando un partido con la camiseta celeste y blanca. Ocurrió hace 50 años y monedas en un escenario mítico para los Pumas, ya que allí arrancó la leyenda en 1965 con la gira a Sudáfrica y el triunfo ante los Junior Springboks. El 3 de julio de 1971, en el viejo Ellis Park de tribunas de madera, en Johannesburgo, los Morgan formaron parte del XV que enfrentó y perdió 20-14 con Northern University. Once días más tarde repitieron la hazaña, esta vez con triunfo por 23-16 ante North Free State, en Welkom.

“La verdad es que mucho tiempo después nos dimos cuenta del significado que tuvo lo que nos tocó vivir. Quizá porque en ese momento éramos jóvenes, el rugby no tenía la difusión que tuvo años más tarde o porque para nosotros era normal, ya que jugábamos todos los fines de semana los tres juntos en Old Georgian”, recuerda Miguel. Y acota, entre risas: “Es probable que ahora se resalte un poco más por los Barrett, que no son tan buenos como éramos nosotros”. Los tres Barrett, que juegan en los All Blacks, tienen otro punto de coincidencia con los Morgan: dos son backs y uno, forward. En el caso de los argentinos, Dudley jugaba de fullback y Weenie fue un adelantado en lo que hoy se conoce como “utility back”, ya que se desempeñaba en casi todos los puestos de la línea; terminó como medio scrum, en pareja de medios con Hugo Porta. Miguel se desempeñó siempre como ala, en la tercera línea.

El equipo de los Pumas que le ganó a Gazelles, con los hermanos Morgan

Aquella gira de hace medio siglo por Sudáfrica marcó otra curiosidad en la que estuvieron involucrados los Morgan. Old Georgian, que se proveía de los alumnos del colegio San Jorge de Quilmes, en ese entonces tenía un excelente equipo pero pocas divisiones y, sin embargo, llevó seis de sus jugadores a esa gira. Los seis también coincidieron en el partido en el Ellis Park. Además de los tres hermanos, jugaron Ricardo Handley, Ronnie Foster y Tomy Harris-Smith. Salvo Weenie, los cinco luego estuvieron en la victoria 12-0 ante Gazelles, en Pretoria.

Un hecho fortuito generó aquel episodio único en el seleccionado argentino. Miguel no formaba parte del plantel original. Pero unos días antes renunció Raúl Loyola, el mítico ala de 1965. “Yo estaba en el campo, lavando unas vacas, y aparece la esposa del encargado de la casilla telefónica, ya que en aquel momento era el único teléfono en el pueblo. Y desde el alambrado me grita: ‘Lo llamaron de Buenos Aires que tiene que ir urgente porque se va a Sudáfrica’. No entendía nada, pero me subí a un auto y me fui a juntarme con Dudley y Weenie. Me entregaron el pasaporte unas horas antes de subir al avión”, rememora Miguel.

La arenga de Pochola: “Tranquilos que juegan con papá”

El día del partido en Johannesburgo, Héctor Pochola Silva, el capitán del equipo, los reunió a los tres Morgan y les dijo, con su vozarrón de autoridad:

Eduardo Morgan, "Weenie", un adelantado: se desempeñaba en todos los puestos de la línea y terminó jugando como 9, con Hugo Porta

“Acá hay que meter con todo e ir para adelante”. Y los despidió con la frase que siempre les decía a los más chicos: “Tranquilos, que juegan con papá”.

La historia de los Morgan en el rugby tiene un punto de inicio en Old Georgian. Jorge, padre de los tres Pumas, integró el famoso equipo que en 1938 salió campeón invicto. Allí también jugaba Archie Ker. Su hermana, Constancia (Lila) Ker, muy buena tenista, es la madre de Dudley, Miguel y Eduardo. “Nuestro padre murió cuando nosotros estábamos en el colegio. Era muy joven, tenía 42 años. Así que nuestra madre fue, además de todo, nuestra gran sponsor para bancarnos toda nuestra carrera en el rugby. Siempre decimos, riéndonos, que fuimos los primeros profesionales”, cuenta Miguel.

Pese al origen del apellido, los Morgan son argentinos hasta la médula. El bisabuelo paterno nació en Gales y vino al país a trabajar en los ferrocarriles. Por el lado materno, su abuela es escocesa. Desde chicos viven en el campo, en Luis Pasteur, cerca de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. Cuando jugaban al rugby en Old Georgian, se entrenaban por su cuenta durante la semana y los viernes viajaban en auto para jugar. En ese entonces, los partidos de Primera se disputaban los domingos. “Había como 60 kilómetros de tierra hasta la ruta, así que cuando llovía –relata Miguel– llegábamos sobre la hora”.

Duddley Morgan, según sus compañeros, un fullback seguro y tackleador

Angel Papuchi Guastella, entrenador de los Pumas en 1971 junto al Negro Eduardo Poggi (que también oficiaba de médico), tenía debilidad por Weenie. Decía que fue uno de los backs más completos que había visto. En esa gira, jugó un partido con un brazo fracturado. Néstor Pérez, wing de CUBA que también viajó a Sudáfrica, sostiene que Dudley “era un fullback fabuloso, seguro y tackleador”. Mientras que otro Puma de esos tiempos y de esa gira, el rosarino José Pepe Constante, grafica lo que era Miguel como forward: “Yo lo vi con tres sudafricanos colgándose de él sin poder bajarlo”. Pero en lo que todos los que los conocieron coinciden, además de su categoría como jugadores, es en la calidad humana de los Morgan. Son muy queridos en todo el rugby.

En 1971, a la vuelta de Sudáfrica, Dudley y Miguel integraron el XV de los Pumas que venció en los dos encuentros en Ferro a Oxford Cambridge. Al año siguiente, Miguel se casó y dejó de jugar. En noviembre de 1972, Dudley y Weenie, uno como fullback y el otro como wing, formaron parte del gran triunfo ante Gazelles por 18-16, además anotando un try cada uno. En 1975, Weenie, ya medio scrum, fue el capitán de los Pumas en la gira por Francia.

Plantel gira Pumas a Sudáfrica 1971. Parados arriba, de izquierda a derecha: Ronnie Foster, Roberto Matarazzo, Arturo Rodríguez Jurado, Eduardo Morgan, Hugo Nicola, Dudley Morgan, Julio Walther, Néstor Carbone. Parados segunda fila: Hugo Miguens, Marcelo Pascual, Aitor Otaño, Alejandro Travaglini, Jorge Wittman, Adrián Anthony, Arturo Orzábal, José Javier Fernández, Luis García Yañez. Sentados: José Constante, Néstor Pérez, Eduardo Poggi (entrenador), Federico De la Rúa (presidente delegación), Héctor Silva (capitán), Angel Guastella (entrenador), Ricardo Handley, Miguel Morgan. Abajo: Adolfo Etchegaray, Tomás Harris-Smith, Ricardo Espagnol, Mario Walther, Héctor Méndez, Guillermo Blacksley.

Weenie, el menor, murió en marzo de 2015. Dudley, el mayor, está con algunos problemas de salud. Miguel sigue trabajando en el medio del campo. Tres hermanos, tres Pumas. Hubo otros casos, como los Miguens y los Allen, con tres hermanos Pumas, pero nunca coincidieron en un partido, ni en una época, como los Morgan. Una historia que sigue siendo única en la leyenda del seleccionado argentino de rugby.