Felipe Contepomi pone un equipo de elite para su primer partido al frente de los Pumas

MENDOZA.- Con 14 jugadores que estuvieron en el último Mundial y el veterano Bautista Delguy como única incorporación, Felipe Contepomi dispuso una formación poderosa y experimentada para dar inicio a su ciclo como entrenador en jefe de los Pumas, el sábado ante Francia en el estadio Mundialista de esta ciudad.

El sol disimula las bajas temperaturas con que Mendoza abraza esta semana al seleccionado argentino, que aspira a brillar como lo hizo la última vez que salió a la cancha: el cuarto puesto en Francia 2023 dejó la vara alta y la expectativa en el público, más allá de que la Copa América eclipsa cualquier evento deportivo en este país, está en que el equipo se entregue como lo hizo ocho meses atrás.

El encuentro marcará el regreso de un emblema como Pablo Matera, que se lesionó en el último partido de la zona de grupos ante Japón y se perdió las instancias decisivas del último Mundial. Además, Contepomi pondrá en acción a baluartes como Julián Montoya, Matías Alemanno, Marcos Kremer, Gonzalo Bertranou, Santiago y Mateo Carreras, Jerónimo de la Fuente y Matías Moroni.

¡Nuestros 23 para enfrentar a Francia! ¡𝗩𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗟𝗼𝘀 𝗣𝘂𝗺𝗮𝘀! 🇦🇷



📆 Sábado 6 de julio

🆚 Francia

⏰ 16:00 hs

🏟️ Estadio Malvinas Argentinas



¡Hacenos llegar tu mensaje de aliento! 💪#SomosLosPumas pic.twitter.com/mXrwqzVYCJ — Los Pumas (@lospumas) July 4, 2024

“Quiero ser concreto: a mí me gusta ganar. No entro a perder a ningún lado”, afirmó Felipe Contepomi, al frente de su primer anuncio de equipo como entrenador principal ante la consulta si sentía presión por rubricar en el juego el cuarto puesto logrado en Francia, que en definitiva fue la última presentación de los Pumas. “La pregunta del millón es cómo hacés para ganar con continuidad. Ahí es donde buscamos concentrarnos en los comportamientos y en las acciones que nos lleven al resultado deseado. No nos focalizamos en el resultado. Somos exigentes en evaluarnos en los comportamientos y decisiones que nos planteamos. No nos trae presión el resultado, sí nuestra evaluación interna”.

Entre las novedades aparecen el regreso de Bautista Delguy, que había sido omitido de los 33 mundialistas, el potente octavo cordobés que brilló esta temporada en Perpignan y tendrá su bautismo como titular: hasta aquí había ingresado dos veces desde el banco, ante Australia en el Tri-Nations 2020 y ante Chile en el Mundial. Los debuts llegarán desde el banco de suplentes: el ‘Lungo’ Franco Molina, segunda línea de Dogos XV, finalmente tendrá su chance luego de estar en varias concentraciones, y Bautista Pedemonte, una promesa que tardó en materializarse pero finalmente recibe su oportunidad luego de una gran temporada en Vannes, campeón del ascenso francés.

Entre los que estuvieron en le proceso mundialista pero no pasaron el corte aparecen Tomás Albornoz, que aspira a pelear por la 10 con Santiago Carreras, el pilar Lucio Sordoni y el batallador Matías Orlando, uno de los jugadores más queridos del plantel.