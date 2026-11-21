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El Salón de la Fama y un merecido reconocimiento a un símbolo histórico de los Pumas: Héctor ‘Pochola’ Silva
Ex capitán y entrenador de la selección, es el quinto argentino en obtener tal honor, que ya ostentaban Hugo Porta, Agustín Pichot, Felipe Contepomi y Juan Martín Hernández
Tres días después de aterrizar de la gira por Sudáfrica de 1965, tras disputar 14 partidos en 44 días y con un largo viaje de regreso a la Argentina a cuestas, se puso la camiseta de Los Tilos para jugar el clásico ante La Plata. Fue el mejor de la cancha. Si Héctor ‘Pochola’ Silva alcanzó la estatura de leyenda es, entre todas sus cualidades, por haber sido un líder. Su ingreso en el Salón de la Fama de World Rugby consagra también al jugador excepcional que fue y refleja el afecto universal que supo ganarse fuera de ella.
Esta distinción, otorgada por la entidad madre a nivel mundial, corona de manera póstuma una carrera notable con la camiseta de los Pumas, que vistió desde los 20 años hasta que se retiró a los 35, con un interludio de seis años tras una suspensión. Fue también entrenador de la selección durante cuatro años, dirigente de la UAR y la URBA y presidente de su club.
“Pochola es la imagen ideal de un Puma, del jugador que todos alguna vez quisimos ser”, lo elogió Hugo Porta. El mejor rugbier argentino de todos los tiempos fue un discípulo del gran capitán, a quien tuvo como compañero y entrenador. “Jugá tranquilo, pibe, que en la cancha está papito”, le dijo Silva durante su debut, en el Sudamericano de 1971.
En su plenitud, Silva fue suspendido en 1972 por la UAR tras protagonizar una publicidad. Volvió a los Pumas seis años más tarde, con 34, en una gira por las islas Británicas y en medio de un recambio generacional. Los más jóvenes lo bautizaron ‘Tío’. Jugó dos años más y se despidió en un partido ante World XV.
Silva se convierte así en el quinto argentino en ingresar al Salón de la Fama, luego del propio Hugo Porta (2008), Agustín Pichot (2011), Felipe Contepomi (2017) y Juan Martín Hernández (2023). Es el primero en recibir ese honor en forma póstuma.
Nacido el 10 de septiembre de 1944 en La Plata, donde vivió hasta su último día, Silva descubrió el rugby a los seis años y cursó todas las divisiones formativas del club Los Tilos, en el barrio Obrero, en paralelo con sus estudios en el colegio San Luis. Debutó en Primera a los 14 años y llegó a los Pumas a los 20, de la mano de Ángel ‘Papuchi’ Guastella, que lo llevó a la gira por Sudáfrica de 1965. Allí se produjo su debut y jugó 14 de los 16 encuentros. Tercera línea que redefinió el puesto, tenía la capacidad de jugar ocasionalmente en la línea de backs como centro o fullback.
Hay una anécdota de Eduardo ‘Gringo’ España, rememorando la gira del 65 que dio nacimiento a los Pumas, que lo describe mejor que nada: “En Boland había un wing de esos eléctricos que cambian de paso y son complicadísimos para marcar. Me estaba volviendo loco. Me pasó la primera, la segunda, y viene Pochola y me dice: ‘Mandámelo para adentro que yo a éste lo saco’. Entonces, cuando viene el tipo zapateando, yo me fui para afuera, pisó para adentro y lo agarró... ¡Le sacó la cadera! Salió de la cancha en ambulancia.”
Su imagen está asociada a la icónica vincha: se la copió a un francés, pero como la tela adhesiva no solucionaba la fricción que sufría en las orejas, le pidió a su madre Nélida que le hiciera una elástica. Guillermo Vilas admitió que la adoptó inspirado en Pochola.
El esplendor de Silva no se reduce al deporte. En 1971 se graduó de veterinario en la Universidad Nacional de La Plata, donde publicó investigaciones científicas y ejerció la docencia. Especializado en la reproducción de caballos sangre pura de carrera, llegó a presidir la Comisión de Carreras del Hipódromo de La Plata, además de desempeñarse en la administración pública. Falleció el 17 de mayo de 2021 tras permanecer dos semanas internado a raíz de un cuadro de covid-19.
Junto con Silva fueron inducidos al Salón de la Fama el sudafricano Paul Roos, el irlandés Blair ‘Paddy’ Mayne, el neocelandés Bob Scott y el trío integrado por Charlie Faulkner, Bobby Windsor y Graham Price, tres primeras líneas que jugaron juntos en Pontypool, Monmouthshire, Gales y los British and Irish Lions. Estos últimos fueron homenajeados antes del partido del sábado entre Gales y Australia en el Principality Stadium de Cardiff. Pochola Silva será oficialmente incorporado al panel de leyendas en la cena anual de la Unión Argentina de Rugby, que se realizará el 14 del mes próximo.