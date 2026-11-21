Tres días después de aterrizar de la gira por Sudáfrica de 1965, tras disputar 14 partidos en 44 días y con un largo viaje de regreso a la Argentina a cuestas, se puso la camiseta de Los Tilos para jugar el clásico ante La Plata. Fue el mejor de la cancha. Si Héctor ‘Pochola’ Silva alcanzó la estatura de leyenda es, entre todas sus cualidades, por haber sido un líder. Su ingreso en el Salón de la Fama de World Rugby consagra también al jugador excepcional que fue y refleja el afecto universal que supo ganarse fuera de ella.

Silva es el quinto argentina en ingresar al Salón de la Fama de World Rugby, donde ya estaban Hugo Porta, Agustín Pichot, Felipe Contepomi y Juan Martín Hernández

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Esta distinción, otorgada por la entidad madre a nivel mundial, corona de manera póstuma una carrera notable con la camiseta de los Pumas, que vistió desde los 20 años hasta que se retiró a los 35, con un interludio de seis años tras una suspensión. Fue también entrenador de la selección durante cuatro años, dirigente de la UAR y la URBA y presidente de su club.

“Pochola es la imagen ideal de un Puma, del jugador que todos alguna vez quisimos ser”, lo elogió Hugo Porta. El mejor rugbier argentino de todos los tiempos fue un discípulo del gran capitán, a quien tuvo como compañero y entrenador. “Jugá tranquilo, pibe, que en la cancha está papito”, le dijo Silva durante su debut, en el Sudamericano de 1971.

En su plenitud, Silva fue suspendido en 1972 por la UAR tras protagonizar una publicidad. Volvió a los Pumas seis años más tarde, con 34, en una gira por las islas Británicas y en medio de un recambio generacional. Los más jóvenes lo bautizaron ‘Tío’. Jugó dos años más y se despidió en un partido ante World XV.

Un partido de fines de los 60 ante Gales; Guillermo Vilas reconoció que le copió el uso de la vincha a Pochola Silva REPRODUCCIONES CALVIO - Archivo La Nación

Silva se convierte así en el quinto argentino en ingresar al Salón de la Fama, luego del propio Hugo Porta (2008), Agustín Pichot (2011), Felipe Contepomi (2017) y Juan Martín Hernández (2023). Es el primero en recibir ese honor en forma póstuma.

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Nacido el 10 de septiembre de 1944 en La Plata, donde vivió hasta su último día, Silva descubrió el rugby a los seis años y cursó todas las divisiones formativas del club Los Tilos, en el barrio Obrero, en paralelo con sus estudios en el colegio San Luis. Debutó en Primera a los 14 años y llegó a los Pumas a los 20, de la mano de Ángel ‘Papuchi’ Guastella, que lo llevó a la gira por Sudáfrica de 1965. Allí se produjo su debut y jugó 14 de los 16 encuentros. Tercera línea que redefinió el puesto, tenía la capacidad de jugar ocasionalmente en la línea de backs como centro o fullback.

Hay una anécdota de Eduardo ‘Gringo’ España, rememorando la gira del 65 que dio nacimiento a los Pumas, que lo describe mejor que nada: “En Boland había un wing de esos eléctricos que cambian de paso y son complicadísimos para marcar. Me estaba volviendo loco. Me pasó la primera, la segunda, y viene Pochola y me dice: ‘Mandámelo para adentro que yo a éste lo saco’. Entonces, cuando viene el tipo zapateando, yo me fui para afuera, pisó para adentro y lo agarró... ¡Le sacó la cadera! Salió de la cancha en ambulancia.”

Pochola Silva fue reconocido por todos como un líder y una persona de bien, además de haber redefinido el puesto de tercera línea en la Argentina Captura de video

Su imagen está asociada a la icónica vincha: se la copió a un francés, pero como la tela adhesiva no solucionaba la fricción que sufría en las orejas, le pidió a su madre Nélida que le hiciera una elástica. Guillermo Vilas admitió que la adoptó inspirado en Pochola.

El esplendor de Silva no se reduce al deporte. En 1971 se graduó de veterinario en la Universidad Nacional de La Plata, donde publicó investigaciones científicas y ejerció la docencia. Especializado en la reproducción de caballos sangre pura de carrera, llegó a presidir la Comisión de Carreras del Hipódromo de La Plata, además de desempeñarse en la administración pública. Falleció el 17 de mayo de 2021 tras permanecer dos semanas internado a raíz de un cuadro de covid-19.

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El día en que los Pumas vencieron por primera vez a los Springboks, Pochola Silva estuvo en el Kings Park de Durban; aquí junto a Joaquín Tuculet, otra gloria de Los Tilos twitter.com/Perrugby