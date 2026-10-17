El SIC ganó, pero quedó afuera de las semifinales, y Buenos Aires celebró la permanencia pese a la derrota

Tarde de acción y suspenso en Boulogne. Ganó el SIC, pero no festeja, se va rápido y cabizbajo de la cancha. Perdió Buenos Aires, sin embargo, celebra con la frente alta y no quiere dejar el ingoal de la calle Darragueyra, donde sus hinchas largan la tensión acumulada cantando y saltando. El abultado marcador: 48-25 favorable al Tricolor no le alcanzó para meterse en los playoffs del Top 14 de la URBA. Su victoria debía estar acompañada de un traspié de Hindú en Don Torcuato, frente a Atlético del Rosario, y eso no sucedió. Por eso el estado de ánimo caído y el espíritu resignado.

Desde temprano, el público local se manifestó con una cautela que bordeaba el pesimismo. “Estamos complicados, no creo que Plaza gane en Torcuato. La clasificación la perdimos en el clásico”, deslizó un veterano simpatizante, mientras la intermedia de la Zanja llenaba de tries el ingoal de Biei, un rato antes de que los equipos de primera salieran al campo.

A mediados de octubre, se terminó el año del San Isidro Club. Tempranamente, para su historial. Inesperadamente, de acuerdo con la calidad y cantidad de jugadores que componen el plantel superior. La derrota en el clásico, de hace dos sábados, por 18-15, lo marginó de los puestos de playoffs y ya no pudo recuperar su sitio. Le ganó a CUBA con una fuerte reacción en el segundo tiempo, y ahora venció cómodo a Buenos Aires, en la última fecha de la etapa regular. Hindú también hilvanó triunfos y, de arremetida, se llevó el cuarto boleto a la postemporada.

Los jugadores del SIC se lamentan luego de vencer a Buenos Aires, al enterarse del triunfo de Hindú, que los deja fuera de las semifinales del Top 14 de la URBA Hernan Zenteno - La Nacion

Desde 2018, torneo en el cual terminó sexto en la tabla anual, que el SIC no se ausentaba de las definiciones del principal campeonato de la URBA. En 2019 fue campeón; en 2020, no se jugó por la pandemia; en 2021 y 2022 cayó en la final; en 2023 volvió a levantar la copa; en 2024 protagonizó una semi, y en 2025 Newman impidió su consagración número 28.

Andrea Panzarini, forward siempre destacado, hizo un breve balance con las emociones aún a flor de piel: “Era una linda costumbre llegar a las semis, pero este año no alcanzó. A lo largo del año se nos escaparon muchos partidos por irregularidades en el juego y por indisciplinas, pero este plantel tiene mucho potencial. Aún tenemos varios años buenos por delante”, aseguró el delantero errante, que vive de la caza y de la pesca.

También se acabó el año de Buenos Aires. Duro, complejo, sufrido. Y con un desenlace feliz. O aliviado. Porque cumplió el propósito de mantenerse en la elite del rugby porteño. La herida de una nueva derrota en la etapa decisiva del certamen la curó la angustiosa victoria de Belgrano sobre Los Matreros. Partido en el cual estaba depositada la atención de todos los hinchas, una vez que Bertazza pitó el cierre del encuentro en Boulogne. Fue en medio de la arenga, tras el partido, que llegó el grito esperado. Tomados de los hombros, un par de jugadores escuchaban al capitán Lamenza, con los ojos acuosos, intuyendo el peor de los epílogos. Entonces, la seguidora hinchada de Biei, explotó en una exclamación. “Ganó Belgrano”, gritó uno. Y las lágrimas de muchos siguieron empañando las miradas, pero ahora tenían otro sentido.

Pietranera, de SIC, tacklea a Lamenza, de Buenos Aires; atrás, del Carril (azul) y Chiappe Hernán Zenteno - La Nación

Tomás Bunge, autor de un drop, al promediar el primer tiempo, cuando Biei mandaba en el campo, comentó para LA NACION: “Nos quedó un sabor amargo por estos dos últimos partidos, que no reflejan la segunda mitad del campeonato que hicimos y que fue muy buena. Se nos dio y seguimos otro año en el Top 14. Sinceramente, esto no es lo que queremos. Venimos sufriendo hace cinco años, en un torneo muy competitivo. Pero bueno, creo que todo esto es parte de un proceso y todavía somos un plantel con muchos jugadores jóvenes”.

Tomás Bunge, de Buenos Aires, se va de Carlos Pirán, de SIC Hernán Zenteno - La Nación

Pedro del Carril, el afianzado segunda línea, garantía en el line-out, admitió con sinceridad brutal: “No sé si no merecíamos sufrir, eh. En el año regalamos un montón de partidos, y recién activamos cuando sentimos la soga al cuello. Eso hizo que depositáramos nuestro destino en otras manos, que no es lo que buscamos. Estamos contentos y aliviados, porque nos quedamos, mientras otros suben y no logran mantenerse. Pero tenemos que hacer una autocrítica, porque hace cinco años que no mejoramos como quisiéramos. Claro que mantenernos acá no es poca cosa, pero tenemos que entrenar más, para mejorar y dar un paso hacia adelante. Un paso necesario. Ya estamos cansados de sufrir como sufrimos”. Claro como cuando obtiene la pelota en los lanzamientos, Pepo del Carril.

El atardecer se llevó la tensión acumulada. Ganó el SIC, pero no festejó; perdió Buenos Aires, y sin embargo celebró.

SIC ganó ante Buenos Aires pero no le alcanzó para clasificar

Síntesis SIC 48 Buenos Aires 25

SIC: Francisco González Capdevila; Timoteo Silva, Carlos Pirán, Ignacio Pietranera y Bernabé López Fleming; Santiago Pavlovsky y Mateo Albanese (capitán); Franco Delger, Tomás Meyrelles y Andrea Panzarini; Ciro Plorutti y Lucas Sommer; Benjamín Chiappe, Ignacio Bottazzini y Marcos Piccinini.

Cambios: Segundo tiempo: 10 minutos, Santos Fernández de Oliveira por Delger; 16, Nicanor Acosta por Silva; 20, Francisco Calandra por Piccinini; 30, Ignacio Noel por Chiappe, y 35, Francisco Gómez Cruz por Bottazzini.

Entrenadores: Rolando Martin, Federico Serra y Gonzalo Longo.

Buenos Aires: Nicolás Pizzo; Julián Quetglas, Tobías Díaz Borda, Agustín Lamenza (capitán) y Alfonso Latorre; Tomás Bunge y Mateo Freire; Francisco Sluga, Pablo Bourdal y Lucas Etcheverry; Francisco Syriani y Pedro del Carril; Blas Coria, Tomás Rosasco y Tomás Gallo. Cambios: Segundo tiempo: 3 minutos, Renzo Zanella por Coria; 4, Juan Segundo Campbell por Etcheverry; 13, Ramiro Costa por Pizzo y Simón Mimessi por Syriani, y 22, Nahuel Zunini por Sluga, Bautista Saint Bonet por Bourdal y Nicolás Cambiasso por Rosasco.

Entrenadores: Javier Rodríguez, Juan García Iturralde y Facundo Guatieri.

Bernabé López Fleming tackleado por Lamenza; el azul agachado es Bourdal y el de SIC, Panzarini Hernán Zenteno - La Nación

Primer tiempo: 5 minutos, penal de Bunge (BA); 17, penal de Pavlovsky (S); 20, drop de Bunge (BA); 24, gol de Bunge por try de Lamenza (BA); 29, gol de Pavlovsky por try de Piccinini (S); 34, penal de Pavlovsky (S), y 39, gol de Pavlovsky por try de Piccinini (S).

Amonestados: 5 minutos, Meyrelles (S), y 33, Etcheverry (BA).

Resultado parcial: SIC 20 vs. Buenos Aires 13.

Segundo tiempo: 9 minutos, try penal (S); 16, try de Quetglas (BA); 22, gol de Pavlovsky por try de Bottazzini (S); 24, gol de Pavlovsky por try de Panzarini (S); 31, gol de Pavlovsky por try de López Fleming (S), y 39, gol de Bunge por try de Campbell (BA).

Amonestados: 9 minutos, Bourdal (BA); 20, Costa (BA); 38, Pietranera (S), y 40, López Fleming (S).

Resultado parcial: SIC 28 vs. Buenos Aires 12.

Árbitro: Tomás Bertazza.

Intermedia: SIC 63 vs. Buenos Aires 38.

Cancha: SIC.