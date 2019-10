Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2019 • 09:59

TOKIO (AFP).- El potente tifón, por el cual los organizadores del Mundial de rugby emitieron una alerta meteorológica, cambió de trayectoria y se dirige hacia Tokio y su periferia, amenazando a nuevos partidos. La Fórmula 1, que tendrá su GP nipón el próximo fin de semana, también está pendiente del recorrido del tifón.

Según nuevas previsiones de la agencia meteorológica japonesa (JMA), el tifón Hagibis se dirigía este martes hacia el sudeste de Japón, en la región de Tokio y Yokohama. El lunes, la trayectoria del tifón dejaba presagiar que afectaría al sudoeste de Japón al final de la semana, y amenazaría dos partidos programados el sábado en Fukuoka (Irlanda-Samoa) y el domingo en Kumamoto (Gales-Uruguay).

El cambio de trayectoria deja ahora planear una amenaza sobre la celebración de dos partidos decisivos que deben disputarse en Yokohama, al sur de Tokio, este fin de semana: Francia e Inglaterra deben disputarse la primera plaza del Grupo C el sábado, mientras que Japón debe medirse a Escocia el domingo, con un billete a cuartos de final en juego.

La Agencia Meteorológica japonesa había indicado que Hagibis "podría aportar grandes ráfagas de viento y fuertes lluvias al sur de Japón el 12 y el 13 de octubre". "Es muy pronto para determinar la trayectoria exacta y los efectos en ese momento, y como en las precedentes alertas, tenemos un sólido plan de contingencia preparado en caso de que las condiciones meteorológicas tuvieran un impacto en los partidos", había precisado la World Rugby.

Alternativas en caso de tifón

Los organizadores pueden cambiar el lugar o modificar el horario del inicio de un partido si la meteorología afecta a su desarrollo. En caso de ausencia de solución y si un partido de la primera fase no pudiera tener lugar, la federación internacional prevé que cada equipo reciba dos puntos (empate 0-0).

Inglaterra, al frente del Grupo C y que seguiría en ese lugar en caso de repartición de puntos con Francia, no se plantea por el momento un cambio de escenario. "No tenemos control sobre la meteorología, nos preparamos para el partido y veremos lo que pasa", declaró el entrenador adjunto, Scott Wisemantel.

El impacto de los tifones en el desarrollo de la competición es un tema de preocupación para World Rugby. Menos de dos semanas antes del inicio del Mundial, el tifón Faxai había golpeado a Tokio y a la prefectura vecina de Chiba, provocando la muerte de varias personas y conllevando grandes perturbaciones aéreas en Narita, uno de los dos grandes aeropuertos de Tokio.