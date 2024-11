Felipe Contepomi, tras la derrota de los Pumas frente a Irlanda: “Me duele más perder que lo que disfruto ganar”

Para entender qué tan cerca estuvieron los Pumas de derrumbar esa fortaleza que es Dublín, donde Irlanda jamás perdió en los 11 test matches frente al equipo argentino y este viernes ganó por 22-19, bastaba ver a Matías Moroni llorando, desconsolado, y luego secándose las lágrimas con la camiseta.

También Felipe Contepomi, el head coach, estaba golpeado. Pero asimiló un poco mejor la caída. Y compartió sus sentimientos ante la cámara de ESPN, sobre el césped. “Sabíamos que iba a ser así, durísimo hasta el minuto 80. A veces toca quedar del lado del marcador que uno no quiere. Tocó perder, pero creo que lo que hicieron los chicos fue admirable. Nunca se dieron por vencidos y hasta tuvimos una última chance sobre el final. Como siempre digo, uno viene acá para ganar, duele mucho perder e incluso me duele más perder que lo que disfruto ganar. Pero la verdad es que es increíble lo que hicieron los chicos. Nos propusimos recuperarnos bien, sabiendo que teníamos un día menos de descanso. Y creo que terminamos mejor que ellos, sobre todo en el tema del contacto, contra una Irlanda que tiró todo a la cancha porque es de los mejores equipos del mundo. Por eso lo repito: el esfuerzo y lo que hicieron los chicos es admirable. Inspirador”, elogió Contepomi.

Felipe Contepomi fue halagüeño para con sus dirigidos pero reconoció lo doloroso que le resulta perder; una sensación posiblemente potenciada por tratarse de Irlanda el adversario. Juan Gasparini/Gaspafotos/Prensa UAR - Juan Gasparini/Gaspafotos/Prensa UAR

“Costó el mal arranque; una amarilla tan temprano cuesta carísima. Pero por eso digo que es admirable lo que hicieron, porque más allá de eso los chicos se acomodaron y siguieron en partido. Se gana y se pierde, pero hay mucho para mejorar y mucho para laburar porque hay muy buenas cosas”, rescató el director técnico de los Pumas. Y profundizó: “Veníamos con un plan de juego y salimos a hacer lo que dijimos queríamos hacer. Lo que pasa es que nos agarró esa Irlanda lanzada a jugar, fue dificil pararla. Pero también hay muchos chicos jóvenes y estos partidos dan experiencia. Siempre gusta ganar, pero se aprende que contra equipos que son top 4 no se puede regalar nada”.

Contempomi quedó muy conforme en general, y específicamente con el trabajo defensivo. “Lo que queremos laburar en defensa es el doble tackle. Venían corriendo fuerte y supimos frenarlos. Fue una excelente defensa. Irlanda es un gran equipo en defensa y el try [de Mallía] fue muy bien producido, porque decidieron en el momento justo volver al ciego, verlo con la estructura que queríamos. Y después, fue toda de Juanchi [Mallía]. Insisto: hay mucho por mejorar y a la vez mucho en qué laburar. Hubo cosas muy buenas. Queda el sabor amargo de la derrota, pero mañana será más fácil volver a analizar y empezar a trabajar sobre eso”, valoró el mellizo.

Justo Piccardo, feliz con la camiseta que inmortaliza su debut en Los Pumas; el back se destaca cada sábado en el rugby de Buenos Aires con la camiseta de San Isidro Club.

El encuentro con Irlanda incluyó el debut de Justo Piccardo en los Pumas. “Son varios chicos los que tenemos desde el principio. Y ver su progreso, saber que antes no estaban listos y ahora sí, son cosas conmovedoras. Ver a Piki en esos 20 o 25 minutos en el nivel en el que jugó es increíble. Se movió muy bien, corrió muy bien, tackleó muy bien, ganó los contactos. Y eso no es nada fácil contra rivales duros como éstos. Seguramente estarán orgullosos en el SIC”, se refirió al club en el que el back actúa cada fin de semana en el Top 12 de URBA. San Isidro Club fue semifinalista este año.

Por último, Contepomi anticipó que habrá novedades en la nómina de convocados para al test match del viernes próximo frente a Francia: “Tenemos que analizar las lesiones, hacer chequeos médicos y ver quiénes ya están recuperados. Mateo Carrera va a sumarse esta semana. Tenemos una lista grande que, según alguna lesión o alguien que está otra vez en condiciones, cambia. Mañana veremos la lista de los 32 que quedarán para París”, aludió al encuentro que, en realidad, tendrá lugar en el Stade de France, de Saint-Denis.

La emoción del capitán

Julián Montoya apareció muy movilizado por lo realizado por los Pumas, más allá de la derrota. “Primero quiero agradecerles a los argentinos que se acercaron al estadio, porque se los escuchó un montón. Gracias por eso. En relación con el partido, y como acabo de decirles a mis compañeros en la ronda final, estoy muy orgulloso del equipo. Fuimos a buscar en todo el partido. Hay bastantes cosas por mejorar, sobre todo cómo arrancamos en el primer tiempo, porque ciertas indisciplinas nos costaron caras, un par de tries. Pero fuimos a bsucar y morimos con las botas puestas, haciendo lo que queríamos hacer. Se definió contra un rival que viene siendo top 1, 2 o 3 en los ultimos seis o siete años. Estoy muy orgulloso del equipo, y como dije en el partido pasado: ganamos todos juntos y perdemos todos juntos. Ahora nos queda un partido más, en Francia, así que iremos a por todo allí”, enfatizó el capitán.

Julian Montoya es acorralado por Jamison Gibson-Park y varios irlandeses en Dublín; el capitán argentino repitió que "merecer no alcanza" pero también que está "orgulloso del equipo". Peter Morrison - AP

El hooker volvió sobre el inicio errático del seleccionado. “Ellos nos taparon y nos pusieron mucha presión en la primera jugada. Nos taparon dos patadas seguidas, logramos salir y marcar un try. Pero volvieron la jugada atrás y llegó la amarilla. Nos hicieron un try, nos costó reaccionar, nos hicieron otro try. Después encontramos lo que estamos intentando hacer. Y nos quedamos ahí nomás. Merecer no alcanza; hay que hacerlo. Pero estoy orgulloso del equipo por lo que hizo. No queda otra que seguir trabajando”, manifestó Montoya.

Compacto de Irlanda 22 vs. los Pumas 19

“Las formaciones fijas en defensa fueron muy buenas. Y en ataque, cuando nos movimos rápidamente, hicimos varios quiebres... Hay muchas cosas positivas por rescatar. No creemos en los atajos ni en la magia y no queda otra que seguir trabajando, para que estos partidos caigan de nuestro lado. Los errores nos costaron caros, pero repito: el equipo dio la cara y estuvo en partido en todo momento”, rescató el forward, que a la vez lamentó que el triunfo haya quedado tan cerca pero no logrado: “Duele un montón porque creíamos que lo teníamos. Queremos ser mejores. Hoy estamos nosotros, pero estamos representando a todo el rugby argentino. Tenemos que poner la camiseta más alto. Hoy no fuimos lo suficientemente buenos como para ganar, pero el orgullo que siento por este equipo es inmenso”.

