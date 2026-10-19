Jerarquía: Sebastián Cancelliere, el centenario que volvió a Hindú y tiene el try entre ceja y ceja

Se fue casi sin avisar. En 2017, Sebastián Cancelliere dio un salto inusual en ese momento: pasó de su club a los Pumas, sin el escalón intermedio de Jaguares, casi un requerimiento en ese entonces. Cumplió su sueño con el llamado de Daniel Hourcade para debutar en esa ventana de noviembre, pero se perdió las definiciones del 10° título de Hindú en el rugby de Buenos Aires. Nueve años después volverá a estar presente en las instancias decisivas, luego de un largo e intenso periplo en el rugby profesional.

El wing regresó a su club en junio de 2025. Algunas cosas cambiaron, otras no. Hoy, cuando levanta la cabeza, recibe el pase de Senillosa, aunque es Pascal, el hijo de Hernán, ex compañero hasta 2017. “Con el Chori jugué muchísimo. Con Nico Fernández Miranda no llegué a jugar, justo entré en el plantel superior después que se retira. Es espectacular estar jugando con sus hijos. Es lo lindo del club, seguir las tradiciones. Jugué con el Chori cuando yo tenía 18 años y el cerca de los 35. Hoy me toca tener 33 y Pascal 20… son procesos naturales lindos. Me tocó entrenarlos a Ramón y a Pascal algunas veces, cuando jugaba afuera volvía y daba una mano”, recuerda en una charla con LA NACION tras el triunfo sobre Atlético del Rosario, que les aseguró la clasificación a las semifinales. “Es lindo ver como el sentimiento es el mismo. Sienten lo mismo que sus viejos sentían por el club, lo mismo con los Amaya y muchos más que lo viven. Es lindo cómo esa transmisión sigue dando sus frutos”, agregó.

Mantener vivo el fuego sagrado y el sentido de pertenencia son dos valores fuertes de Hindú para seguir siendo protagonista en el rugby de Buenos Aires, aún sin el caudal de jugadores que ostentan Newman, SIC y Alumni, entre otros.

Después de dos años en los que quedó lejos de la pelea, el conjunto de Don Torcuato se clasificó a las semifinales en las que se medirá ante el CASI el 31 de octubre. “No cambiamos mucho. Hay veces que son rotaciones o procesos naturales que se van dando. La forma de laburar es siempre la misma, los jugadores somos casi todos los mismos. Haber estado dos años sin clasificarnos te pone en perspectiva de lo que cuesta llegar hasta acá”, explica el wing. “Hoy el rugby es muy parejo y en este torneo cualquiera le puede ganar a cualquiera. Lo que cambia es que ahora valoramos un poco más llegar hasta acá”.

Hindú tuvo un arranque de temporada encendido con diez victorias en las primeras once fechas, que le dio un colchón de puntos importante para superar el tramo del torneo en el que tambaleó. “Es fruto de lo que trabajamos en los últimos años. A partir de diciembre nos juntamos y dijimos: ‘vamos a laburar’. Si nos queríamos poner en una situación como ésta había que laburar fuerte. Es la única manera. Te das cuenta lo que cuesta llegar hasta acá, nada viene dado porque sí. Es fruto de eso”, valoró el jugador el ex back de los Pumas.

Sebastián Cancelliere busca escaparse hacia el ingoal de Atlético del Rosario Santiago Filipuzzi

Pasaron 14 años del debut de Cancelliere en la primera de Hindú. El sábado llegó a 100 partidos entre sus dos ciclos. En el medio pasó por Jaguares, Jaguares XV y Glasgow Warriors, donde encontró su lugar en Europa. Jugó una final de Súper Rugby y se consagró campeón del Súper Rugby Américas y del United Rugby Championship. “No reflexiono tanto. Volví para jugar muchos partidos más. Es lindo cumplir 100 en el club de toda mi vida, en el club que amo. Pero es solo un número... Mi debut fue en el 2012 en esta cancha en la primera ronda de clasificación contra Champagnat. Pasaron 14 años, mucho tiempo… debuté con Bauti Álvarez. Era mi época de medioscrum. Obviamente son esos partidos que no se olvidan”, rememora.

Sebastián Cancelliere irrumpió como un prominente medioscrum, pero se consolidó como un wing letal. Un tryman de raza, desequilibrante y con olfato para estar siempre conectado para definir. Sus registros son elocuentes; con sus dos conquistas ante Atlético del Rosario llegó a 84 en 100 encuentros con el Elefante. Números superlativos para un jugador que supo ser convocado por Daniel Hourcade, Mario Ledesma y Michael Cheika, aunque no terminó sumando muchos caps en una época nutrida de wingers de calidad en los Pumas.

Hindú vs. Atlético del Rosario, por el Top 14 de rugby de URBA. Sebastián Cancelliere Santiago Filipuzzi

En su etapa profesional sus estadísticas también son notables, con 46 tries en 91 cotejos a nivel equipos, 15 en 15 partidos con Argentina XV y 4 en sus 14 presentaciones con los Pumas. Regresó vigente con 31 años. En una entrevista con LA NACION antes de su vuelta admitió que Santiago Fernández, su actual entrenador, fue un modelo a seguir: un retorno relativamente joven, con mucho para aportar a nivel juego y liderazgo. “No hablo mucho, se lo dejo más a Feli Ezcurra y Lauta Bavaro. Trato de aportar mi granito desde el ejemplo y en algunas charlas más puntuales del juego. Tenemos muchos líderes buenos”, subrayó.

Luego de algunos inconvenientes físicos, Cancelliere recuperó su mejor versión en el tramo final del torneo en un equipo que fue encontrando su forma con el correr de los partidos. Enrocaron Ramón Fernández Miranda, que terminó de apertura, y Bautista Farisé, de centro. La recuperación de Pascal Senillosa le dio un salto de calidad como fullback y Sebastián Cancelliere encontró más libertades como wing, un puesto en el que también pelea por un lugar su hermano Martín.

Con vasta experiencia en instancias decisivas, buscará aportar su experiencia en un plantel bien balanceado en edades. Afrontará un clásico moderno, en un enfrentamiento candente las últimas veces que se midieron. “El CASI es durísimo. Los dos partidos nos tocaron jugar acá, porque ellos tenían la cancha suspendida. En el último nos plantearon un partido físico y nos ganaron muy bien el contacto y los puntos de encuentro. Espero un partido similar y esperamos que el rigor lo impongamos nosotros”, consideró el wing que volvió a su casa para vivir estas instancias y seguir agrandando la historia del Elefante.