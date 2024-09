La victoria que más se disfruta fue para el SIC, que dio un paso clave y sueña en grande

Escuchar

El último campeón dio el paso que necesitaba para afianzarse, continuar con el envión y posicionarse como serio candidato en el rugby de Buenos Aires. En un clásico vibrante hasta la última pelota, el SIC derrotó 27-26 al CASI y a tres fechas del final de la etapa regular le sacó cinco puntos en la tabla a uno de sus rivales directos. Con la caída del Belgrano Athletic, quedaron igualados en el tercer puesto del Top 12. “Ganar el clásico es lo más lindo que hay, más cuando naciste y viviste toda tu vida acá”, valoró Mateo Albanese, una de las figuras de la cancha.

Fue una tarde soleada, ideal para vivir un derbi especial: después de muchos años, ambos son protagonistas en los primeros puestos en la lucha por las semifinales. “Lo vivimos con algo de nerviosismo. De esta camada fue uno de los clásicos más importantes, tenía ese sabor extra, por eso lo disfrutamos el doble”, expresó el capitán Carlos Pirán. Así se vivió y así se jugó, con dos equipos dispuestos a luchar, dos defensas firmes y también indisciplinas: en total se cometieron 26 penales, 14 por el lado del SIC y 12 del CASI. Santiago Pavlovsky acertó cinco de ellos y Juan Akemeier, cuatro. “Si somos fuertes en el contacto y en la defensa es muy posible que el partido termine viniendo para nosotros. Nuestra bandera siempre fue la defensa y nos estamos enfocando en el trabajo del contacto y los rucks”, analizó Pirán.

Clima de superclásico: así se vivió SIC vs. CASI Hernán Zenteno - LA NACION

El SIC lo empezó a ganar a partir de su defensa. A pesar de algunos desajustes en el segundo tiempo, se hizo fuerte en esa faceta y ahí comenzó a construir un contraataque fenomenal: a los 7 minutos, Santos Rubio tackleó a Benjamín Belaga a cinco metros de su ingoal, el local recuperó la pelota y se lanzó a atacar. Pirán tomó la pelota, levantó la cabeza y se la cedió a Tomás Meyrelles. El octavo se la entregó a los tres del fondo para que ataquen: de Justo Piccardo a Bernabé López Fleming, que se la devolvió a Piccardo y este asistió a Francisco González Capdevila. El fullback, pieza importante en el último campeón, volvió hace tres fechas luego una larga lesión y le dio un salto de calidad al SIC. Solvente en el fondo de la cancha, ejecutó una patada 50:22 clave cuando su equipo estaba bajo presión en la segunda etapa, con dos jugadores menos.

Con su camiseta alternativa azul y negra, el SIC fue clínico en la primera mitad, a pesar de jugar con el viento y la barranca en contra. Los kicks rasantes de Santiago Pavlovsky le hicieron ganar terreno y la conducción de Mateo Albanese fue certera; supo manejar los distintos momentos del partido e identificar cuando cerrar el juego y cuando acelerar. Además, en defensa, aportó dos pescas. A los 30′ de la primera etapa jugó un penal rápido, que terminó con el try de Justo Piccardo, otra de las figuras de la tarde, por su partición en el juego, su tracción en cada contacto y su conquista, la tercera que marca en un clásico. El jugador de 22 años ahora viajará a Santiago del Estero para reincorporarse a los Pumas de cara al duelo ante los Springboks por el Rugby Championship.

Tras el 21-9 parcial, el CASI reaccionó, jugando con otra prestancia los puntos de encuentro y continuando su dominio en el scrum, formación en la que fue ampliamente dominante y forzó seis penales y la amarilla a Marcos Piccinini. Felipe Hileman descontó en el arranque del primer tiempo y Benjamín Belaga apoyó un try en el cierre.

Con todo: ¿De qué otro modo puede jugarse un SIC-CASI? Hernán Zenteno - LA NACION

“Jugamos un muy bien el primer tiempo, sacamos la ventaja y se vinieron en el segundo tiempo. Por nuestra indisciplina se empezaron a venir, pero aguantamos como pudimos y esta vez picó para nuestro lado”, destacó Borghi. El SIC fue superior cuando cerró el juego, empujó con el maul y forzó infracciones de su rival. Piccardo se quedó con la pelota del partido, con una pesca a 30 metros de su ingoal, a dos minutos del final. “Se nos vinieron y estaban con mucho impulso. Iba a ser difícil frenarlos y había que hacerlo de entrada”, reconoció el wing, que se movió por varios sectores de la cancha.

“Es un rival directo y un clásico, pero quedan tres finales más que hay que ganar. Si perdemos un partido estás mirando abajo a ver qué pasa”, advirtió Borghi, uno de los más experimentados. Después de la euforia de ganar un clásico que puede ser decisivo, el Top 12 permite pocos traspiés. En una curva ascendente, tras cinco victorias consecutivas, cerrarán la etapa regular contra CUBA, Alumni y San Luis.

El CASI perdió seis de sus últimos nueve partidos y ya no depende de sí mismo. Perdió chispa con respecto a la primera parte del año, aunque conserva el carácter y su poderoso scrum. Deberá ganar sus tres compromisos ante Champagnat, Atlético del Rosario y Newman y esperar que alguno de sus rivales directos caiga para meterse en las definiciones. “Matemáticamente las chances están y no vamos a bajar los brazos. Quedan tres fechas que tenemos que luchar hasta el final. Puede pasar cualquier cosa”, admitió Briatore.

El SIC fue el dueño del clásico que, como en el 2022 y 2023, se repartieron uno y uno en este 2024. Para el ganador, puede ser un buen impulso para buscar el bicampeonato.

Al sol de la victoria: así festejó el SIC Hernán Zenteno - LA NACION

La síntesis

SIC: Francisco González Capdevila; Bernabé López Fleming, Carlos Pirán (capitán), Santos Rubio y Justo Piccardo; Santiago Pavlovsky y Mateo Albanese; Alejo Daireaux, Tomás Meyrelles y Andrea Panzarini; Bautista Viero y Marcos Borghi; Benjamín Chiappe, Ignacio Bottazzini y Marcos Piccinini.

Entrenadores: Eduardo Victorica, Patricio Nealon y Gonzalo Longo.

Cambios: PT: 34 minutos Franco Delger por Panzarini (temporario). ST 8´ Ricardo Macchiavello por Daireaux (temporario), 13´ Franco Delger por Daireaux, 17´ Lucas Sommer por Meyrelles, 22´ Juan Pedro Olcese por Chiappe y Ricardo Macchiavello por Piccinini

CASI: Juan Akemeier; Jerónimo Tumbarello, Bruno Devoto, Jerónimo Solveyra y Benjamín Belaga; Felipe Hileman y Luca Canzani; Ignacio Torrado, Luis Briatore (capitán) y Eugenio Sartori; Ignacio Larrague y Leo Mazzini; Ignacio Nieto Sánchez, Juan Bautista Torres Obeid y Facundo Scaiano.

Entrenadores: Oscar Murgier, Santiago Phelan y Matias Biagi

Cambios: ST: 10´ Hugo García por Nieto Sánchez, Benjamín Rocca Rivarola por Torrado y Salvador Ochoa por Larrague, 24´ Tomás Phelan por Tumbarello, 36´ Joaquín Britto por Scaiano

Primer tiempo: 7 minutos gol de Pavlovsky por try de González Capdevila (S), 14´ penal de Pavlovsky (S), 18´ penal de Akemeier (C), 21´ penal de Pavlovsky (S), 26´ penal de Akemeier (C), 31´ try de Piccardo (S), 35´ penal de Akemeier (C), 37´ penal de Pavlovsky (S). Resultado parcial: SIC 21-9 CASI.

Segundo tiempo: 4´ gol de Akemeier por try de Hileman (C), 12´ penal de Pavlovsky (S), 20´ penal de Pavlovsky (S), 22´ penal de Akemeier (C), 34´gol de Akemeier por try de Belaga (C). Resultado parcial: SIC 6-17 CASI.

2 minutos amarilla a Piccinini (S), 6´ amarilla a López Fleming (S), 17´ amarilla a Sartori (C)

Árbitro: Tomás Bertazza.

Cancha: SIC

