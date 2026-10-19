Las copas europeas de rugby arrancaron con la participación de 34 argentinos

Mientras se acerca el segundo tramo del Nations Championship en noviembre y los entrenadores de las selecciones más importantes empiezan a definir sus planteles para el último mes internacional del 2026, empezó el camino de las copas europeas, donde se cruzan los equipos de las potencias del Viejo Continente y en las que hace cuatro años participan las franquicias sudafricanas. De esta forma, 34 argentinos vieron acción entre el viernes y el domingo, en la semana previa a la confirmación de la lista de Felipe Contepomi para la concentración en Londres, entre el 26 y 28 de octubre.

Las ligas tuvieron una pausa en el fin de semana que empezó el camino de las copas. Una fecha cargada de emociones tras el fallecimiento de Hyron Andrews, el segunda línea sudafricano que fue encontrado sin vida el viernes en el hotel que hospedaba Lions antes del choque frente a La Rochelle. De todos modos, el plantel pidió jugar en honor a su compañero y el sábado fue pura emoción, desde su llegada al estadio, aplaudidos por los hinchas locales, el minuto de silencio, con lágrimas de los jugadores y una camiseta de Andrews presente. Tras el pitazo final el público ovacionó a su rival luego de la derrota de Lions 31-14 ante el conjunto francés, campeón en las ediciones del 2022 y 2023.

Une minute de silence en mémoire d’Hyron ❤️



Un échange de maillots entre les deux clubs, mais surtout un beau message de solidarité : toute la famille du rugby est à vos côtés, les 10bet Lions 🌍



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Los únicos tries argentinos del fin de semana los apoyó Facundo Bosch. El nacido en Necochea aprovechó el empuje del maul para marcar por duplicado en el ajustado triunfo de Bayonne 29-27 sobre Cheetahs en la Challenge Cup, la segunda copa en importancia. El hooker, que disputó su último test con los Pumas en noviembre del 2021, cumplió una muy buena tarea en el juego general con 15 tackles y una pelota pescada, una de sus especialidades. En el club vasco también jugaron Ignacio Calles y Lucas Paulos, otros dos que no están entre las primeras opciones de Felipe Contepomi en los Pumas.

El argentino con mejor rendimiento fue Justo Piccardo, muy fuerte en ataque y en defensa en el resonante éxito de Montpellier 32-14 sobre el Bath de Santiago Carreras. Con muchas intervenciones con la pelota y su habitual potencia, el centro se destacó con tres pelotas recuperadas en Recreation Ground. Un inicio valioso para el último finalista del Top 14, que viene de conquistar la Challenge Cup y busca pisar fuerte en la Champions Cup dominada por franceses; los últimos seis campeones fueron del país galo (dos veces la Rochelle, dos Toulouse y dos Bordeaux Bègles).

Facundo Bosch apareció con tries en Bayonne

Bordeaux cortó una racha de 16 victorias consecutivas en la copa con su empate 36-36 contra Gloucester. El vigente bicampeón tuvo la particularidad de contar con Ben Tameiufuna, el gigante pilar tongano de 150 kilos en el rol de segunda línea debido a varias lesiones que sufrieron en ese puesto. En uno de los grandes duelos del fin de semana, Toulouse superó 43-40 a Exeter Chiefs, que desperdició un penal en la última jugada. Efraín Elías volvió a cumplir una fructífera producción y se afianza como titular en uno de los gigantes de Europa. La mala noticia fue el golpe que sufrió Santiago Chocobares, que tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo por protocolo de conmoción cerebral. Su reemplazante, Tommaso Menoncello, salió por una lesión en el hombro y preocupa a Gonzalo Quesada en Italia. El centro es la gran figura de su país, que recibirá a los Pumas el 14 de noviembre, en Génova.

Santiago Chocobares, de Toulouse, se retiró lesionado VALENTINE CHAPUIS - AFP

Fue un fin de semana de debuts, con dos jugadores que vienen de destacarse en el Súper Rugby Américas. Francisco Moreno hizo su estreno en Newcastle Red Bulls, que también contó con Simón Benítez Cruz y Franco Molina en la caída ante Scarlets 47-14. Además, Tobías Wade hizo lo propio en la derrota de Zebre 40-21 frente a Ulster. El ex jugador de los Pumas 7s, figura en el título de Pampas y convocado por Felipe Contepomi para la última serie de tests, se desempeñó como wing en un equipo repleto de argentinos; también sumaron minutos Juan Barbotti, Bautista Stavile, Francisco Minervino y Patricio Baronio.

Juan Martin Scelzo fue capitán por primera vez en el Stade Français, que perdió 56-20 en su visita a Bulls. Un regreso importante fue el de Joel Sclavi, titular junto a Joaquín Moro en la caída de Leicester ante el Pau de Facundo Isa, Gonzalo García y Santiago Grondona, todos ingresados en el segundo tiempo. También volvió a la actividad Matías Moroni, que llevó la camiseta 13 en la derrota 49-12 de Bristol Bears ante Stormers (también jugó Pedro Rubiolo). En otro encuentro con varios argentinos, Guido Petti fue titular y Rodrigo Isgró aportó una asistencia en el triunfo de Harlequins ante Vannes, que tuvo desde el arranque a Santiago Medrano y Bautista Pedemonte.

Durante la semana, Felipe Contepomi dará la lista para la concentración en Londres, sin restricciones y con lo mejor a disposición. Por lo pronto, muchos siguen con minutos en sus clubes para llegar con ritmo al tramo final del 2026.