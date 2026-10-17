Los All Blacks consiguieron otra victoria arrolladora sobre los Wallabies

(Reuters).- Los All Blacks se apoyaron en una ráfaga de tries en la primera mitad para lograr una victoria por 43-21 sobre los Wallabies en el Stadium Australia, este sábado, y extendieron su racha ganadora sobre sus rivales a 13 partidos.

Con la Copa Bledisloe ya asegurada en las vitrinas por vigésimo cuarto año tras la victoria por 50-19 de la semana pasada en Auckland, Nueva Zelanda salió con todo y aplastó cualquier pensamiento de sorpresa con seis tries antes del descanso.

A pesar de perder a Jordie Barrett por una lesión en el gemelo antes del inicio del partido y a otro centro como Quinn Tupaea al principio por una conmoción cerebral, los All Blacks abrumaron a los Wallabies con potencia, velocidad y precisión en los primeros 40 minutos.

“Estoy muy orgulloso de los muchachos, de la forma en que salimos a jugar en esa primera mitad”, declaró el capitán de Nueva Zelanda, Codie Taylor. Y agregó: “Fue un verdadero desafío para nosotros esta semana asegurarnos de respaldar una actuación realmente buena de la semana pasada y creo que estuvimos descomunales en esos primeros 40 minutos”.

Australia mostró algunos destellos de brillantez en su línea de backs, particularmente en el segundo tiempo, pero le costó hacerse con el balón durante períodos prolongados y no pudo igualar la precisión ni la contundencia clínica de los All Blacks.

En un torbellino de pases en contacto, el wing Josh Moorby, el fullback Beauden Barrett, el ala Peter Lakai y el back suplente Rieko Ioane apoyaron en los primeros 26 minutos para darle a los visitantes una ventaja rápida de 22-0.

Peter Lakai, con la pelota, uno de los que se anotó en el tanteador con un try para Nueva Zelanda Mark Baker - AP

El apertura de los Wallabies Declan Meredith se lució al dar un pase en el tackle justo antes de la media hora para que Jeremy Williams apoyara un try, pero el segunda línea recibió una tarjeta amarilla en el otro extremo de la cancha dos minutos después.

El octavo de los All Blacks Wallace Sititi hizo valer inmediatamente el hombre de más con el quinto try de su equipo y Beauden Barrett sumó el sexto, su segundo personal tras una intercepción para mandar a Nueva Zelanda al descanso con una ventaja de 36-7.

Moorby amagó a la defensa para marcar su segundo try a los tres minutos del complemento antes de que los Wallabies finalmente coronaran una jugada de los backs para que el fullback Tom Wright apoyara.

Australia se mostró más fuerte con sus suplentes en el campo, y Meredith casi anota un try tras una vertiginosa escapada por el centro, para luego salvar un try en el otro extremo.

Los australianos Jeremy Williams y Joseph-Aukuso Suaalii tratan de frenar al neozelandés Fabian Holland SAEED KHAN - AFP

Un saque de línea inteligente de Wright derivó en un tercer try de Australia a los 66 minutos por intermedio del back suplente Filipo Daugunu que deleitó a la mayor parte de los 73.399 espectadores.

Nueva Zelanda se quedó con 14 hombres tras la salida por lesión de Samisoni Taukei’aho y se redujo a 13 cuando el debutante Chay Fihaki vio la tarjeta amarilla, pero logró contener a los Wallabies durante los últimos minutos.

“Estoy destrozado”, afirmó el capitán de los Wallabies, Harry Wilson. “Cuando le das una ventaja a un equipo como los All Blacks es difícil y no es suficiente para este grupo. Tenemos que mejorar mucho. Ha sido una serie muy decepcionante y vamos a tener que reagruparnos”, concluyó.

Lo mejor del partido