Los Pumas 7s debutaron con un triunfo ante Kenia y celebraron el regreso de Marcos Moneta en los Juegos Olímpicos 2024

Escuchar

PARÍS (enviado especial).- Los Pumas 7s encarnan una de las grandes apuestas del deporte olímpico argentino, no hay dudas. Y la selección masculina de rugby cumplió con creces en el debut frente al rival más débil -en los papeles- del Grupo B. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora vencieron en el estreno a Kenia por 31 a 12 en el Stade de France y esperan confiados el segundo partido de esta primera jornada, a las 14.30 de nuestro país, frente a Samoa, un oponente mucho más complicado y que en el primer turno cayó por 21 a 14 frente a Australia.

El público que pobló el estadio, mayoría de franceses, que esperaban la actuación de su selección, abucheó durante todo el partido a los argentinos y se pusieron del lado de los keniatas. La alineación titular fue con Germán Schulz, Matteo Graziano, Agustín Fraga, Santiago Álvarez (c), Tobías Wade, Matías Osadczuk y Santiago Mare.

Los primeros tres minutos los africanos tuvieron posesión total y con disposición de varios penales. De un scrum, Kenia sorprendió: se desprendió Ojwang y con velocidad llegó hasta el ingoal. La conversión dejó el partido 7-0 para los africanos, ante la sorpresa de los argentinos.

Agustín Fraga anota el segundo try de su cosecha Santiago Filipuzzi

Argentina tomó gobierno de las acciones y empezó a atacar. Y antes de la finalización del primer tiempo, Agustín Fraga sobró por el lado opuesto para conseguir su try. De esta manera, los Pumas 7s se fueron al descanso en desventaja: 5-7.

Fraga nuevamente visitó el ingoal africano en el comienzo del segundo tiempo en una buena combinación por el centro de la cancha. Pero la velocidad keniata era un riesgo: pérdida de Álvarez en campo rival terminó con una corrida de Ojwang y el pase oportuno para adentro para el try de Wekesa que igualó el marcador en 12.

A los 4 minutos, Tomás de Elizalde, que ingresó en la segunda parte, desbordó por la punta derecha y consiguió un try que dio alivio a la Argentina. Y con la conversión, el partido quedó 19-12 para la selección, que tuvo una muy buena noticia: el ingreso de Marcos Moneta, que sumó sus primeros minutos después de una lesión que le llevó varios meses de recuperación. Finalmente, Luciano González amplió el resultado.

Kenia fue un duro escollo para los Pumas, que recién en la segunda parte pudieron imponer su superioridad

Argentina completará su participación en el grupo este jueves, a las 9.30, cuando tenga el choque más difícil, contra Australia. Luego de ello, según cómo termine en las posiciones, será el turno de los cuartos de final. Las semifinales y final están previstas para este sábado. Se clasifican los dos primeros de cada grupo (son tres zonas) más los dos mejores terceros.

Para Argentina fue un camino con algunos obstáculos en la previa a la gran cita olímpica. Es que en el camino perdió a dos hombres de gran importancia para el plantel, como Rodrigo Isgró (suspendido) y Marcos Moneta (recuperándose de una lesión). Sin embargo, ambos están como reservas e integran la delegación que se aloja en la Villa Olímpica. El primero cumplirá pronto su sanción y podrá estar a disposición, mientras que para el Rayo la evolución es día a día.

La selección vive su tercera participación olímpica desde la vuelta del rugby. Gastón Revol, Germán Schulz y Álvarez Fourcade serán los únicos que tendrán presencia perfecta. Moneta, Matías Osadczuk, Luciano González y Santiago Mare repetirán tras estar en Tokio 2020, donde lograron la histórica medalla de bronce.

#ARG 12 – 7 #KEN | 6:31 ST | ¡Try! Agustín Fraga se filtra y vuelve a apoyar y Joaquín Pellandini convierte ¡@lospumas7arg se ponen al frente!



Mirá a #ArgentinaEnParís2024 por la https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/UOFtYe67qG — TVP (@TV_Publica) July 24, 2024

Los abucheos contra Los Pumas

En su última participación en un torneo oficial y su tercera incursión olímpica, Gastón Revol estaba sorprendido con la reacción del público: “Sinceramente no me lo esperaba, no me había planteado la posibilidad de que estuviera todo el público en contra de nuestro equipo. Más que no jugamos contra Francia, pero se ve que por ahí quedan las cosas que vienen pasando en el fútbol. Pero es folklore y a nosotros nos gusta. Lo disfrutamos de alguna manera, también”.

Los abucheos tomaron de sorpresa al plantel ni bien pisó el césped del Stade France para el debut ante Kenia: “Cuando entramos a la cancha fue algo llamativo, por eso todos lo resaltan. Nos dimos cuenta todos. Pero después, una vez que empezó el partido, estás tan metido en el juego que eso no termina siendo tan importante”.

El señor de los anillos 🫡



Río 2016 ☑️

Tokio 2020 ☑️

París 2024 🔛#SeVenComoNunca | #Paris2024 pic.twitter.com/IYndEfjNnb — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) July 24, 2024

Respecto de su aparición final, el cordobés comentó: “Nunca lo tuve tan claro como ahora. Este sí: es mi último torneo con el equipo y está ciento por ciento definido. Espero que sea de la mejor manera. ¿Si lo siento? En la previa sí, cuando tuve momentos para pensar en la despedida, pero una vez que empezó este día y me sentí listo para cuando me tocara estar y hacerlo bien, ya quedó de lado”.

Santiago Gómez Cora, el coach argentino, estaba con el mismo desconcierto respecto de sus dirigidos en cuanto a la reacción del público francés, y opinó: “A mí particularmente me gustan los aplausos o los chiflidos, no gusta el término medio ni un público apagado y aburrido. El estadio estaba lleno y es espectacular para nuestro deporte. Pero esto no lo entendí: no entiendo por qué la gente traslada la bronca de un deporte al otro. Pero está bueno que haya emociones y sentimientos. A los jugadores les encanta: de hecho entraron a la cancha riéndose y eso es un aliciente”.

Temas Los Pumas 7s