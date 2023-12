escuchar

Los Pumas 7s muestran a cada paso el gran nivel que los posiciona entre los mejores del mundo. Y en esta temporada 2023/24, con un Circuito Mundial reformado, la selección conducida por Santiago Gómez Cora ofrece lo mejor de su producción. Luego del gran desempeño en el comienzo del recorrido, hace siete días, en Dubái, donde cayó en la final ante Sudáfrica, Argentina vuelve a brillar, esta vez en el Seven de Ciudad del Cabo. Este sábado, se inició con contundentes triunfos ante España (31-12) y Francia (21-7) y avanzó a los cuartos de final. A las 13.56, en el cierre del Grupo B, se medirá con Fiji; según la posición en la que termine se determinará el cruce en la próxima fase.

La serie que se desarrolla en tierra sudafricana es la segunda cita de un circuito que terminará en Madrid, entre los últimos días de mayo y los primeros de junio, con un gran objetivo a la vista: los Juegos Olímpicos París 2024.

En el primer turno, dominaron al seleccionado ibérico y se impusieron por 31-12. En la cancha 2 de Ciudad del Cabo no tuvieron problemas para vencer a un equipo del que están varios escalones encima a nivel competitivo. Desde el inicio sacó ventajas con tries de Luciano González en dos ocasiones, Marcos Moneta -cuándo no- y Agustín Fraga, que con tres conversiones de Joaquín Pellandini pusieron al equipo arriba por 26-0. Luego hubo algo de distensión y España achicó diferencias con las conquistas de Sáinz Trápaga y Legorburu. Santiago Vera Feld, en el final, selló el 31-12 final.

Luciano González anotó dos tries en el triunfo de los Pumas 7s ante España, en el Seven de Ciudad del Cabo

El partido marcó un nuevo hito para Gastón Revol, que se convirtió en el primer jugador de la historia en disputar 100 etapas en el circuito de seven. Pero recién en el segundo partido, cuando salió a la cancha en el Cape Town Stadium, recibió el reconocimiento con los aplausos del público. “Es muy loco, para mí es muy emocionante. Estoy muy orgulloso de todo lo que viene pasando estos años, pero estoy más contento por el triunfo del equipo. Siempre me enfoco en el presente y estamos acá en Cape Town para ir partido a partido. Trato de ser funcional al equipo”, admitió el medioscrum cordobés, de 37 años, que, luego del triunfo ante Francia, recibió cálidos saludos de sus compañeros mientras brindaba la entrevista con la televisión oficial.

Gastón Revol se convirtió en hombre récord para los Pumas 7s ante España, en el Seven de Ciudad del Cabo

Tres horas más tarde, la oposición fue más fuerte. Sin embargo, Argentina pasó sin sobresaltos a Francia. Si bien los galos arrancaron al frente con un try de Joseph Jefferson Lee, pero los de Gómez Cora recompusieron su estructura y dieron vuelta la situación con tries de González, Moneta y Pellandini, que además aportó tres conversiones. El 21-7 final significó la victoria número 49 en 84 enfrentamientos entre ambas selecciones.

Los Pumas 7s contaron con Luciano González como figura rutilante en los dos primeros partidos. El ahora forward hizo lo que sabe: romper tackles con su fortaleza física y el buen uso de su hand-off. Frente a España apoyó dos tries y ante Francia quebró la defensa cuando los galos estaban bien plantados y la defensa parecía no tener grietas. El riojano también está cumpliendo números redondos este fin de semana, en un torneo n°50. Desde su debut en la disciplina en el 2017 se convirtió en uno de los predilectos de Santiago Gómez Cora y lleva 125 tries en el SVNS (tercer tryman histórico de los Pumas 7s).

A partir de las 13:56 los Pumas 7s cerrarán la fase de grupos ante Fiji, de arranque irregular en la temporada. En Dubai mostraron destellos de su talento natural, aunque fueron inconsistentes. En Ciudad del Cabo cayeron ante Francia por 17-14 y golearon a España 33-7. Frente a Argentina necesitan una victoria para asegurarse la clasificación, aunque aun perdiendo podrían meterse como mejores terceros. Los Pumas 7 buscarán otra victoria para crecer en confianza y contar con un mejor cruce en los cuartos de final que se desarrollarán el domingo.

