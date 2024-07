Los Pumas 7s vs. Francia, por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos: día, horario, TV y cómo ver online

Escuchar

Los Pumas 7s tienen rival para los cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024 y es nada más y nada menos que el anfitrión, con el que, en los primeros días de actividad en la cita olímpica previo a la inauguración en el río Sena (este viernes desde las 15), hay una gran rivalidad global a raíz de la final del Mundial de fútbol Qatar 2022 y, también, por los cánticos racistas de Enzo Fernández luego de la obtención de la Copa América Estados Unidos 2024. Ejemplo de ello es que en cada presentación de un equipo o atleta albiceleste, el abucheo local es total.

El partido se disputa este jueves desde las 16.30 (hora argentina) en el Stade de France y se transmite en vivo por TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play. Se requiere ser cliente de un cableoperador para acceder al contenido.

Francia vs. los Pumas 7s: todo lo que hay que saber

Juegos Olímpicos París 2024 - Cuartos de final

Día: Jueves 25 de julio.

Hora: 16.30 (hora argentina).

TV: TyC Sports y la TV Pública.

Streaming: TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

El público francés es muy hostil con los atletas y seleccionados argentinos en París 2024

Franceses y argentinos se cruzarán así en la primera etapa de eliminación directa porque fueron segundos en los grupos C y B, respectivamente. El local igualó con Estados Unidos 12-12, le ganó a Uruguay 19-12 y perdió con Fiji, líder de la zona, 19-12. La albiceleste, por su parte, superó a Kenia 31-12 y Samoa 28-12 y, por último, perdió ante Australia 22-14.

El duelo tiene un antecedente muy reciente que fue en la Gran Final de Madrid del Circuito Mundial de Seven en la que Les Bleus se impusieron 19-5 y se quedaron con el título luego de que los Pumas habían logrado el primer puesto en la etapa regular. Ese encuentro terminó con una escaramuza entre ambos equipos, con manotazos, agarrones en el cuello y jugadores en el piso. El conflicto derivó en la suspensión de Rodrigo Isgró quien, casualmente, cumplió la sanción que le impuso World Rugby en el partido de la Argentina vs. los Wallabies 7 en París 2024 y puede regresar vs. el mismo rival contra el que disputó su último juego.

Santiago Gómez Cora tiene a disposición a todos sus jugadores para enfrenar a Francia: Santiago Álvarez, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Santiago Mere, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Gastón Revol, Germán Schulz y Tobías Wade. Isgró y Santiago Vera Feld están como reservas y solo pueden jugar en caso de que el head coach los reemplace por un compañero lesionado.

Esta es la tercera participación de la Argentina en los Juegos Olímpicos de rugby seven masculino tras incursionar en Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020 (se hizo en 2021 por la pandemia de Covid-19). O sea, son tres desde que la disciplina forma parte del programa olímpico. En Brasil, la albiceleste fue eliminada en cuartos de final por Gran Bretaña mientras que en Japón consiguió una histórica presea de bronce tras derrotar al conjunto británico en el duelo por el tercer puesto.

