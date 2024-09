Los Pumas en el Rugby Championship: una por una, todas las participaciones y resultados

Escuchar

La actuación de los Pumas en el Rugby Championship 2024 ya es la mejor de la historia desde 2012, año en que comenzó a competir contra las tres potencias del Hemisferio Sur como lo son Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Pero la posibilidad en la presente edición de lograr el título por primera vez, más allá de que las chances son mínimas, desvela a una Argentina que estará pendiente el próximo sábado al mediodía de lo que ocurra en el partido vs. los Springboks en el Mbombela Stadium de Nelspruit por la última fecha del calendario.

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi venció a los tres rivales en el mismo certamen por primera vez en su historia y se ubica segundo en la tabla de posiciones con 14 puntos, cinco menos que su rival de turno. Las matemáticas precisan que depende de sí mismo para levantar el trofeo, aunque parezca una quimera sobre todo por la calidad del oponente que tendrá enfrente: necesita superar otra vez al campeón del mundo -lo hizo el sábado pasado en Santiago del Estero- y conseguirlo con bonus para alcanzarlo en la clasificación y arrebatarle la corona por diferencia de tantos. Claro está que el seleccionado de Rassie Erasmus es el candidato y su no conquista del trofeo parece una utopía porque hasta con una derrota pero sumando bonus le permitirá llevárselo.

El sábado pasado, en Santiago del Estero, los Pumas le ganaron a Sudáfrica por la quinta fecha del Rugby Championship Cesar Heredia - Prensa UAR

El combinado nacional fue, casi siempre, último en el torneo: 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022. En 2015 terminó tercero con una alegría vs. Sudáfrica mientras que en 2020 fue escolta de los All Blacks en un torneo que no tuvo a los Springboks por la pandemia de Covid-19. Lo sobresaliente fue que consiguió una victoria contra los ‘hombres de negro’ y dos igualdades vs. los Wallabies. La temporada pasada, en tanto, quedó tercero al superar a Australia en Sídney y, como en esta ocasión, llegó a la última jornada contra Sudáfrica con una posibilidad mínima de ser campeón y cedió 22 a 21.

Más allá de lo que ocurra el 28 de septiembre, la Argentina ya construyó, de la mano de Contepomi, su mejor labor de todas en 13 incursiones porque cosechó tres victorias y una ante cada oponente. Si se ubica primero, segundo o tercero será, en definitiva, un número que tendrá detrás el respaldo de saber que va por el buen camino al Mundial de Australia 2027.

Los Pumas acumulan 66 cotejos en el Rugby Championship con 12 triunfos, tres pardas y 51 derrotas.

Felipe Contepomi ya logró la mejor actuación histórica de los Pumas en el Rugby Championship Mateo Occhi - AP

Las participaciones de los Pumas en el Rugby Championship

2012 (4° puesto): en el debut, hace una década, los Pumas no ganaron ningún partido y cosecharon cinco derrotas más un empate ante Sudáfrica 16-16 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. En total anotaron 80 puntos -siete tries- y recibieron 166. El campeón fue Nueva Zelanda invicto con seis victorias.

en el debut, hace una década, los Pumas no ganaron ningún partido y cosecharon cinco derrotas más un empate ante Sudáfrica 16-16 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. En total anotaron 80 puntos -siete tries- y recibieron 166. El campeón fue Nueva Zelanda invicto con seis victorias. 2013 (4° puesto): en su segunda participación la selección argentina de rugby perdió los seis cotejos que disputó con 88 tantos anotados y 224 recibidos. Las caídas más abultadas fueron con Sudáfrica en el debut 73-13 y ante Australia en la última jornada 54-17. En el primer choque con los Wallabies estuvo cerca de dar el golpe porque cedió 14-13. Otra vez consiguió siete tries en la competencia, pero le hicieron 25. Los All Blacks retuvieron la corona con seis victorias.

en su segunda participación la selección argentina de rugby perdió los seis cotejos que disputó con 88 tantos anotados y 224 recibidos. Las caídas más abultadas fueron con Sudáfrica en el debut 73-13 y ante Australia en la última jornada 54-17. En el primer choque con los Wallabies estuvo cerca de dar el golpe porque cedió 14-13. Otra vez consiguió siete tries en la competencia, pero le hicieron 25. Los All Blacks retuvieron la corona con seis victorias. 2014 (4° puesto): aunque la Argentina volvió a ser cuarta y última en la tabla de posiciones, logró su primera victoria en el cierre del torneo frente a Australia 21-17 en Mendoza. Fue un premio tras quedar cerca en los choques ante Sudáfrica (derrotas 13-6 y 33-31) y el anterior con los Wallabies (caída 32-25). Por primera vez en el Rugby Championship superó los cien puntos (107) con nueve tries, récord por entonces. En contrapartida, sufrió 157 tantos, la menor cantidad en tres participaciones. Nueva Zelanda se volvió a consagrar campeón, aunque esta vez le costó un poco más: cuatro victorias, una igualdad y una derrota.

aunque la Argentina volvió a ser cuarta y última en la tabla de posiciones, logró su primera victoria en el cierre del torneo frente a Australia 21-17 en Mendoza. Fue un premio tras quedar cerca en los choques ante Sudáfrica (derrotas 13-6 y 33-31) y el anterior con los Wallabies (caída 32-25). Por primera vez en el Rugby Championship superó los cien puntos (107) con nueve tries, récord por entonces. En contrapartida, sufrió 157 tantos, la menor cantidad en tres participaciones. Nueva Zelanda se volvió a consagrar campeón, aunque esta vez le costó un poco más: cuatro victorias, una igualdad y una derrota. 2015 (3° puesto): con la victoria en la tercera y última fecha en el Growthpoint Kings Park de Durban frente a Sudáfrica 35-27, los Pumas se quedaron con el tercer puesto y subieron la mejor ubicación histórica hasta entonces. Previamente cayeron ante Nueva Zelanda y Australia, que fue campeón gracias a doblegar a los All Blacks 27-19. El certamen tuvo una sola ronda porque ese año también se realizó el Mundial de Inglaterra y Gales. La Argentina anotó 64 puntos contra 98 que recibió. Hizo seis tries y recibió el doble.

con la victoria en la tercera y última fecha en el Growthpoint Kings Park de Durban frente a Sudáfrica 35-27, los Pumas se quedaron con el tercer puesto y subieron la mejor ubicación histórica hasta entonces. Previamente cayeron ante Nueva Zelanda y Australia, que fue campeón gracias a doblegar a los All Blacks 27-19. El certamen tuvo una sola ronda porque ese año también se realizó el Mundial de Inglaterra y Gales. La Argentina anotó 64 puntos contra 98 que recibió. Hizo seis tries y recibió el doble. 2016 (4° puesto): por segundo año consecutivo la Argentina logró un triunfo y fue en la segunda semana ante los Springboks 26-24 en Salta. Aún así, no pudo evitar quedar cuarta porque sumó cinco derrotas con 129 puntos conseguidos y 216 recibidos. Los 11 tries fueron la máxima en el historial hasta entonces y sufrió 27. El ganador del certamen fue Nueva Zelanda, por cuarta vez.

2017 (4° puesto): fue un torneo sin victorias y de resultados adversos por más de dos tries convertidos de diferencia en los seis duelos. La caída con menos distancia fue ante los All Blacks como visitante 39-22 (-17). En total los Pumas marcaron 110 unidades y padecieron 235. Fueron 10 tries a favor contra 37 en contra. El título fue para Nueva Zelanda con seis alegrías.

fue un torneo sin victorias y de resultados adversos por más de dos tries convertidos de diferencia en los seis duelos. La caída con menos distancia fue ante los All Blacks como visitante 39-22 (-17). En total los Pumas marcaron 110 unidades y padecieron 235. Fueron 10 tries a favor contra 37 en contra. El título fue para Nueva Zelanda con seis alegrías. 2018 (4° puesto): la Argentina no pudo evitar el último lugar a pesar de los dos triunfos que consiguió en seis encuentros, el máximo desde que compite en el certamen de la Sanzaar. Fueron contra Sudáfrica 32-29 en el Malvinas Argentinas de Mendoza y Australia 23-19 como visitante en el Cbus Super de Robina. Concretó 18 tries y permitió 29 con 151 tantos a favor y 198 en contra. Los All Blacks fueron campeones con cinco triunfos y una caída.

la Argentina no pudo evitar el último lugar a pesar de los dos triunfos que consiguió en seis encuentros, el máximo desde que compite en el certamen de la Sanzaar. Fueron contra Sudáfrica 32-29 en el Malvinas Argentinas de Mendoza y Australia 23-19 como visitante en el Cbus Super de Robina. Concretó 18 tries y permitió 29 con 151 tantos a favor y 198 en contra. Los All Blacks fueron campeones con cinco triunfos y una caída. 2019 (4° puesto): por ser año de Mundial en Japón, el Rugby Championship volvió a constar de tres fechas y por cuarto años seguido la selección argentina quedó en el último escalón. No consiguió victorias porque perdió ante Nueva Zelanda 20-16 en el estadio José Amalfitani de Vélez, Australia 16-10 y Sudáfrica, que se coronó campeón, 46-13 en el José Martearena de Salta. En total marcó 39 puntos y recibió 82 con tres tries a su favor y ocho en contra.

por ser año de Mundial en Japón, el Rugby Championship volvió a constar de tres fechas y por cuarto años seguido la selección argentina quedó en el último escalón. No consiguió victorias porque perdió ante Nueva Zelanda 20-16 en el estadio José Amalfitani de Vélez, Australia 16-10 y Sudáfrica, que se coronó campeón, 46-13 en el José Martearena de Salta. En total marcó 39 puntos y recibió 82 con tres tries a su favor y ocho en contra. 2020 (2° puesto): el año de la pandemia de coronavirus el certamen no contó con la participación de los Springboks y se denominó Tri Nations. Los Pumas fueron escoltas de Nueva Zelanda, al que derrotaron por primera vez 25-15 en el estadio CommBank, y consiguieron su mejor ubicación histórica. Tercero quedaron los Wallabies, que no pudieron con los argentinos en ninguno de los dos encuentros (sendos empates 15-15 y 16-16). El elenco dirigido por Mario Ledesma hizo 56 puntos y recibió 84. Lo curioso: apenas apoyó dos tries contra ocho que sufrió.

2021 (4° puesto): los Pumas tuvieron una magra participación y quedaron últimos con seis caídas. Incluso, con cinco tries fue la vez que menos anotaron en un certamen de seis partidos. En contrapartida, recibieron 23. Fueron 60 tantos a favor contra 195. En todos los duelos estuvieron abajo en el marcador por al menos dos tries convertidos y un 39-0 ante los All Blacks fue el golpe más duro para el plantel de Ledesma, que ya no está en el banco de suplentes. El campeón fue Nueva Zelanda invicto, con seis triunfos.

los Pumas tuvieron una magra participación y quedaron últimos con seis caídas. Incluso, con cinco tries fue la vez que menos anotaron en un certamen de seis partidos. En contrapartida, recibieron 23. Fueron 60 tantos a favor contra 195. En todos los duelos estuvieron abajo en el marcador por al menos dos tries convertidos y un 39-0 ante los All Blacks fue el golpe más duro para el plantel de Ledesma, que ya no está en el banco de suplentes. El campeón fue Nueva Zelanda invicto, con seis triunfos. 2022 (4° puesto): aunque no fue la mejor ubicación para la Argentina porque en 2020 fue segundo y en 2015 tercero, sí fue su actuación más destacada porque sumó nueve puntos gracias a los triunfos ante los Wallabies 48-17 con bonus en el estadio Bicentenario de San Juan y los All Blacks 25-18 en el Orangetheory Stadium de Christchurch. En 2018 también ganó dos duelos pero había cosechado ocho unidades.

aunque no fue la mejor ubicación para la Argentina porque en 2020 fue segundo y en 2015 tercero, sí fue su actuación más destacada porque sumó nueve puntos gracias a los triunfos ante los Wallabies 48-17 con bonus en el estadio Bicentenario de San Juan y los All Blacks 25-18 en el Orangetheory Stadium de Christchurch. En 2018 también ganó dos duelos pero había cosechado ocho unidades. 2023 (3° puesto): a pesar de haberse disputado una única rueda por la cercanía con la Copa del Mundo, la participación de los Pumas en este 2023 fue muy buena y dejó abierta la puerta para ilusionarse de cara a lo que se venía. Mostraron dos caras a lo largo de ese Championship: una muy deslucida en el estreno frente a los All Blacks en Mendoza (derrota 41 a 12) y otra notoriamente mejorada para ganarle a los Wallabies en Sydney por 34 a 31 y para quedar muy cerca de derrotar a los Springboks en Johannesburgo (caída 22 a 21).

LA NACION