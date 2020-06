Para Ledesma, el Gobierno empezó "muy temprano" la cuarentena. Fuente: Reuters

En la teleconferencia de prensa que realizó la Unión Argentina de Rugby (UAR) para anunciar que Gonzalo Quesada dejaría de dirigir a Jaguares y cómo es el panorama del rugby internacional para la Argentina, Mario Ledesma dejó a la pasada su pensamiento sobre la cuarentena, que el pesidente Alberto Fernández extendió ayer por tres semanas (hasta el 28 de junio) y que es muy cuestionada desde varios sectores.

El entrenador de los Pumas hablaba sobre cómo planificaría la vuelta del seleccionado nacional a la actividad, dada la incertidumbre de no tener calendarios de competencia, pues el Rugby Championship, que iba a desarrollarse entre agosto y octubre, está suspendido. Y dijo: "No queremos empezar como el Gobierno, que empezó la cuarentena muy temprano, sino empezar la pretemporada en función de los partidos. Estamos esperando la fecha". De inmeditato, Ledesma tocó otro tema y no volvió a referirse a la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio que rige desde hace 78 días en el país.

"Esto sigue. Estoy seguro de que el Rugby Championship se va a hacer de alguna manera. Tenemos a los jugadores en diferentes fases de la vuelta a la actividad. Estamos esperando una fecha para empezar a planificar de atrás hacia adelante. Una de las posibilidades es hacerlo en una burbuja sanitaria en alguna provincia", reveló el ex hooker. Al respecto, el presidente de la UAR, Marcelo Rodríguez, comentó: "Es una de las situaciones más críticas por las que ha pasado el rugby argentino en su historia. El primer caso de apertura que tenemos, el de Jujuy, ha cumplido con todas las exigencias".

Tras un Mundial de Japón muy negativo para los Pumas, Ledesma quiere empezar con "página blanca" y dispone de un psicólogo deportivo para el plantel y el cuerpo técnico. Fuente: Reuters

En tanto, Ledesma específico qué viene haciendo el cuerpo técnico de los Pumas, que recientemente citó a 59 jugadores, aunque sin una competencia por afrontar en el horizonte cercano. "Estamos trabajando con los 59 jugadores convocados, con especialistas en neurociencia y con un psicólogo deportivo. Queremos arrancar con página blanca respecto a lo que pasó el año pasado. Eso ya lleva varios meses. Estamos realizando talleres de habilidades mentales para atravesar este período de incertidumbre. Nos viene bien a todos", apuntó el entrenador, que dirigió al equipo en el Mundial Japón 2019, en el que la Argentina decepcionó, con una eliminación en la primera rueda. Y agregó, sobre la preparación corporal: "Queremos que los jugadores lleguen a la pretemporada con la actividad física nivelada. Hay algunos que están entrenándose en un departamento, otros tienen un jardín, otros pueden salir a correr".

En los últimos días se supo que los dos grandes países de Oceanía, que ponen reparos en viajar a la Argentina para enfrentarse con Jaguares -el motivo que pone en peligro de desaparición al Súper Rugby-, ya están en vías de reanudar sus competencias locales de rugby (Nueva Zelanda, el 13 de junio, y Australia, el 3 de julio), con cinco equipos cada uno. Eso abre una haz de optimismo para Ledesma. "Que en Nueva Zelanda y Australia se pueda volver a jugar nos da esperanza de que sí va a existir ese Rugby Championship. Se está barajando el escenario de ir a otro país y jugar algunos partidos previos. Haremos lo mejor posible. Es un escenario posible, pero no concreto", expuso el seleccionador, que tiene al cuadrangular con los oceánicos y con Sudáfrica como próximo desafío, una vez suspendida la ventana de test-matches de julio.

"Lo que estamos visualizando para los Pumas es un Rugby Championship que se desplace en el calendario respecto a lo que teníamos planificado, probablemente a octubre y noviembre. Son decisiones tomadas en forma conjunta con nuestros socios de Sanzaar y que estamos estudiando con todos los integrantes. No estamos convencidos de que pueda haber una ventana de noviembre. En relación en 2021, todo está en revisión. Todo está en incertidumbre", agregó por su parte el sanjuanino Rodríguez. Que habló también de Pumas 7s, otro seleccionado limitado por las cuarentenas extranjeras: "El reinicio del Circuito Mundial de Seven 2019/2020 está comprometido. Las etapas de París y Londres están suspendidas y es poco probable que se desarrollen las de Hong Kong y Singapur. Estamos imaginando el reinicio del Circuito para comienzos de la temporada 2020/2021, a fin de año, como preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio", enunció el presidente.

La conferencia tocó también el futuro de Jaguares, ya sin Ledesma y muy incierto por ahora. " En 2020 Jaguares no va a volver a jugar, es un hecho irreversible. Lo que estamos imaginando es un conjunto de escenarios, con una incertidumbre importante y sin nada confirmado. Es poco probable que siga el Súper Rugby como hasta ahora, viajando y cruzando fronteras; no lo vemos posible por las condiciones sanitarias. Integrarse a Sudáfrica, Nueva Zelanda o Australia es todo hipótesis. Estamos abocados a encontrar la mejor competencia internacional posible. Jaguares es un objetivo importante y central. En el contexto de incertidumbre vamos a ver jugadores que encontrarán opciones mejores, que la UAR está dispuesta a analizar", manifestó Rodríguez.

Por su parte, el secretario de UAR y a la vez miembro del board de Jaguares, Fernando Rizzi, trató la relación con los socios deportivos Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia: "Antes de que sucediera lo que sucedió con la Covid-19 estábamos hablando con Sanzaar de extender el vínculo hasta 2030. La Covid-19 cambió los escenarios y estamos analizando alternativas para 2021, pero ese vínculo está intacto".