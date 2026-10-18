Los Pumas: puesto por puesto, el semáforo de la selección argentina de rugby a un año del Mundial

En dos años y medio de gestión Felipe Contepomi utilizó 65 jugadores en 31 partidos de los Pumas. Una cifra elevada. La situación se explica en gran medida por las restricciones que impone el calendario y un poco por las lesiones, pero también por una intención premeditada: darle profundidad al plantel. El entrenador suele repetir que la selección argentina de rugby no es un espacio como para probar jugadores y que siempre salen a la cancha los que están mejor, lo que no invalida que muchas veces la elección responda a la necesidad de darles rodaje a los más inexpertos y a ensayar determinadas combinaciones. Todo, con miras al gran objetivo que es el próximo Mundial, Australia 2027.

Salvo imprevistos, para la ventana de noviembre venidera Contepomi contará con el plantel completo por primera vez en el año. Los partidos frente a Irlanda, Francia e Italia más la definición del Nations Championship y la semana de preparación con la que contará la selección configuran una concentración de 35 días que bien puede ser considerada el primer paso rumbo a la Copa del Mundo. Ya no hay margen para los ensayos. Será el tiempo de empezar a consolidar el equipo, de conjugar el crecimiento experimentado en 2024 y 2025 con las lecciones aprendidas en lo que transcurrió de 2026 e integrar al grupo, tanto en lo técnico como en lo humano, a los dos nuevos integrantes del staff, Mario Ledesma y Shaun Edwards.

Los Pumas tienen muchos nombres, 61, candidatos a disputar la Copa del Mundo en Ocenaía el año próximo, y puede aparecer algún otro. ANDY BUCHANAN - AFP

Excepto los cuatro que ya se retiraron, cualquiera de aquellos 65 puede ser convocado. “Pasaporte argentino al día” es la única condición que impone Contepomi. A algunos acaso ya se les haya pasado el tren, aunque el regreso de Tomás Lavanini es un aliciente para otros que dejaron de estar en la mira. Tampoco hay que descartar alguna aparición rutilante, especialmente en los puestos críticos. Pero, en líneas generales, allí está la base con la que el entrenador encarará la recta final hacia Australia 2027.

El sustento es amplio y el talento abunda. Sin embargo, persisten puestos que carecen de dueño y otros en los que no existe recambio consolidado, y a un año del duelo con Canadá en Brisbane que abrirá el Mundial para los Pumas, es pertinente analizar caso por caso.

Para Contepomi la selección argentina de rugby no es un espacio de pruebas, pero menos una vez cumplidos dos años y medio de su ciclo, a uno del próximo Mundial; el entrenador empieza a afilar el lápiz. RAMIRO VEGA - AFP

Pilares: rojo

Desde hace 15 años esta es una posición crítica para los Pumas. No hay pilares que sean figuras mundiales, como sí ocurría en el pasado y como ocurre con jugadores de otros puestos. Las mejores noticias son que Joel Sclavi está teniendo continuidad como derecho en Leicester y que Eduardo Bello volvió a actuar (por Ulster) después de dos años. Contepomi promovió a muchos jóvenes que cumplieron (Boris Wenger y Tomás Rapetti, especialmente), pero necesitan acumular rodaje en sus clubes. Hay cantidad, falta roce internacional. La incorporación de Ledesma puede estar acompañada de novedades en las convocatorias, como suedió cuando asumió en Jaguares en 2018.

Joel Sclavi es el único pilar consolidado de los Pumas en este momento; la función es la actualidad más crítica en el equipo nacional, pero la escasez viene de hace una década y media. Juan Gasparini / Gaspafotos / Los Pumas

Hookers: amarillo

A la jerarquía mundial incuestionable del capitán Julián Montoya se sumó, cuando éste por fin tuvo descanso este año, la consolidación de Ignacio Ruiz en un nivel superlativo. Sin embargo, no aparece una tercera y necesaria alternativa. Bautista Bernasconi (titular en Benetton) parece ser la primera opción, pero las lesiones le permitieron jugar apenas 25 minutos en los Pumas. Leonel Oviedo no aprovechó su oportunidad en la última ventana. En Argentina XV la variante es Martín Vaca, de la misma camada que Ruiz y Bernasconi.

La de Ignacio Ruiz es una excelente aparición en una posición que lo necesita mucho, la de hooker, pero hacen falta más jugadores como él para tener profundidad en la calidad. ap - AP

Segundas líneas: verde

Un puesto que históricamente fue problemático hoy goza de sobreabundancia. Más de uno se quedará fuera injustamente. Pedro Rubiolo regresó en Bristol tras una larga lesión en una rodilla y está desempeñándose en gran forma. Guido Petti Pagadizábal y Franco Molina son los otros más veces elegidos por Felipe. Matías Alemanno cumplió cuando se lo requirió. Tomás Lavanini volvió para tapar un agujero y se metió a la pelea. Efraín Elías, que también puede ser tercera línea, destila talento.

Guido Petti Pagadizábal es un histórico de los Pumas y está en carrera por la próxima Copa del Mundo, en una función muy bien cubierta en el conjunto argentino. EMMANUEL DUNAND - AFP

Terceras líneas: verde

No hay excepción para un puesto que siempre estuvo bien cubierto. La rotación de cuatro inamovibles (Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan Martín González y Joaquín Oviedo) más la sólida alternativa de Santiago Grondona ofrece múltiples combinaciones en función de la necesidad de cada partido. Ahora se sumó Joaquín Moro, el mejor de la última ventana. Se puede incluir también a Elías en la carrera, y detrás, un grupo nutrido que dio sus primeros pasos con nombres como los de Benjamín Grondona, Juan Martín Scelzo y Juan Penoucos.

En la tercera línea, Pablo Matera es líder, por juego y por personalidad. JUAN GASPARINI - AFP

Medio-scrums: rojo

Gonzalo García se convirtió en una garantía, pero la función de medio-scrum requiere dos jugadores por partido y uno más como opción. Simón Benítez Cruz (689 minutos) y Agustín Moyano (231), los elegidos, tuvieron participación en los últimos dos años pero mostraron altibajos y ninguno logró afirmarse. Gonzalo Bertranou sigue siendo una alternativa confiable.

Gonzalo García es el único medio-scrum en alto nivel en los últimos tiempos en los Pumas; debe tener relevos de su categoría. Gustavo Garello - AP

Aperturas: amarillo

Con Tomás Albornoz los Pumas tienen un 10 de lujo, de elite internacional. Mientras esté sano, Contepomi puede dormir tranquilo. El tucumano le da otra dimensión al equipo. Las dudas aparecen cuando se ausenta. Santiago Carreras tuvo muchos minutos con la camiseta 10 en este ciclo y descolló casi siempre, aunque falló en los últimos dos tests frente a Sudáfrica y Australia. Gerónimo Prisciantelli y Nicolás Roger son las otras opciones, amén de Juan Cruz Mallía, que alterna ese puesto en Toulouse mas nunca lo hizo vestido de celeste y blanco.

Tomás Albornoz juega y hace jugar al equipo, pero su brillo no tiene un reemplazante consolidado para cuando se lo necesita. afp - AFP

Centros: amarillo

Noviembre será una buena oportunidad para comprobar si Santiago Chocobares y Justo Piccardo pueden jugar juntos. Son los dos mejores centros del equipo, pero ambos son números 12 naturales. Más atrás aparece Faustino Sánchez Valarolo (también 12), que se mostró muy firme en sus primeros minutos. El puesto de segundo centro está algo menos sólido. Lucio Cinti es un 13 explosivo y Matías Moroni siempre se las ingenia para aportar de manera positiva. El experimento de Benjamín Elizalde (fullback por naturaleza) no resultó y, en todo caso, requiere de más tránsito, algo que la lesión en una rodilla frustró.

Justo Piccardo no lleva mucho tiempo en la selección, pero ya es uno de sus dos mejores centros; con Santiago Chocobares y él está cubierto el puesto de número 12, pero Contepomi necesita más firmeza en el de 13. Gustavo Garello - AP

Wings: amarillo

Una posición pareja y bien cubierta. Con Mateo Carreras, Bautista Delguy y Rodrigo Isgró, los Pumas tienen valiosas variantes. Ignacio Mendy aparece un escalón por debajo, pero siempre dio la talla. En las gateras, Emiliano Boffelli procura recuperar su mejor forma con la camiseta de Duendes, pero todavía le falta rodaje tras una larguísima inactividad.

El wing Bautista Delguy se convirtió en parte habitual de la rotación que decide Contepomi y procura quedar para jugar su primer Mundial. DIEGO LIMA - AFP

Fullbacks: verde

Con Juan Cruz Mallía y Santiago Carreras, los Pumas tienen dos fullbacks de elite. Es un crimen que uno quede fuera. Ambos son polifuncionales y pueden actuar como apertura y como wing. Como alternativa aparece Prisciantelli, aunque cuando le tocó actuar lo hizo mejor como apertura que como número 15.