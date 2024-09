Los Pumas - Sudáfrica: qué combinación de resultados necesitan los argentinos para coronarse en el Rugby Championship

Escuchar

SANTIAGO DEL ESTERO.– En el Estadio Madre de Ciudades no se habla de lucha por el título de campeón. Cerca del mediodía, en medio de un calor agobiante, los Pumas realizaron el tradicional captain’s run. Distendidos, los pateadores calibraron su puntería, los hookers afinaron detalles en los lanzamientos de line-out y en cada uno de los demás puestos los jugadores pulieron la ejecución de sus destrezas individuales. Los únicos que se entrenaron con exigencia fueron los que se quedaron fuera del grupo de 23 jugadores disponibles para el choque de este sábado con Sudáfrica por la quinta fecha del Rugby Championship, como Tomás Lavanini, Lautaro Bazán Vélez, Rodrigo Isgró, Ignacio Mendy y Bautista Bernasconi.

El foco de los Pumas no está en la tabla de posiciones, sino en el juego y en el plan para derrotar a los Springboks. Los argentinos no se distraen en la posibilidad de llegar a la última jornada con chances de lograr la corona. “Miramos mucho nuestros comportamientos y no tanto el resultado. Obviamente, todos queremos ganar, siempre. Pero lo importante está en la cancha, no en los puntos. Queremos volcar lo que practicamos y trabajar con base en eso”, destacó Franco Molina, uno de los que vuelven al equipo titular.

La tabla de posiciones del Rugby Championship, con los Pumas lejos de Springboks, pero con chances de superarlos; a igualdad de puntos en las ubicaciones finales, definirán los resultados entre sí.

Lo concreto es que, a dos fechas del desenlace, los Pumas tienen posibilidades numéricas de ser campeones y dependen de sí. Es cierto: suene utópico. Deberán derrotar dos veces a Sudáfrica, que ganó sus cuatro compromisos. Con 18 puntos, los vigentes bicampeones del mundo lideran la tabla secundados por los Pumas, que suman 10. Nueva Zelanda, que acumula 7, y Australia, que cierra con 4, se enfrentarán entre sí, ya sin oportunidades de alzar el trofeo.

Para consagrarse, los conducidos por Felipe Contepomi no solamente tendrán que ganar los dos duelos, el de este sábado y el que sostendrán siete días más tarde en Nelspruit: además, deben evitar que los Springboks consigan el punto de bonus defensivo por perder por hasta 7 tantos, o, si los sudafricanos lo rescataren, Argentina necesitará obtener el de bonus ofensivo por ganar por más de tres tries. En ese caso, el de terminar igualados en la tabla, los Pumas serán los campeones por haber vencido en los dos partidos entre sí.

Springboks siempre ha sido un adversario muy duro para los Pumas, que ahora, para ser campeones, necesitan vencerlo en ambos encuentros sin que los sudafricanos sumen más puntos de bonus que ellos. Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

Con dos fechas por jugar, los argentinos ya cosecharon 10 puntos, la máxima cantidad en un Championship desde que se incorporaron al torneo, en el 2012. Nueva Zelanda se coronó en nueve de los once certámenes, mientras que Australia (2015) y Sudáfrica (2019) lo consiguieron una sola vez cada uno, ambos, en versiones reducidas de años mundialistas. Por consiguiente, por primera vez All Blacks no ganará un campeonato largo, de seis fechas.

Como locales, ante unos Springboks que guardaron algunas figuras para la revancha, el encuentro en el Madre de Ciudades se presenta para el seleccionado argentino como una oportunidad de dar un salto y, por primera vez, lograr derrotar a los tres rivales en el mismo torneo. Y, ¿por qué no?, viajar a Nelspruit con la ilusión intacta de hacerse con el trofeo.

Las formaciones

Argentina: Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador: Felipe Contepomi.

Sudáfrica: Aphelele Fassi; Kurt-Lee Arendse, Jesse Kriel, Lukhanyo Am y Makazole Mapimpi; Handré Pollard y Cobus Reinach; Ben-Jason Dixon, Jasper Wiese y Marco van Staden; Ruan Nortje y Salmaan Moerat (capitán); Thomas du Toit, Malcolm Marx y Ox Nché.

Árbitro: Christophe Ridley (Francia).

