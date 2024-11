Los Tilos vuelve al Top 12 de la URBA: venció a Deportiva Francesa y regresa a la elite tras dos años

Con el coraje acostumbrado, con la técnica que fue suficiente frente a los débiles y los poderosos de la segunda categoría del universo URBA y la templanza de un grupo homogéneo encolumnado detrás del sueño que creyeron posible, Los Tilos cumplió con el gran objetivo planteado en el inicio de la temporada: ascender. Convencido de no repetir experiencias traumáticas, superó en el partido repechaje por el segundo ascenso al Top 12 a Deportiva Francesa por 24 a 15 y selló su regreso para 2025 a la elite del rugby bonaerense luego de dos años de ausencia.

“Es una locura hermosa lograr el ascenso con un grupo de amigos. Y más después de haber perdido la chance de subir directamente en el partido con La Plata. Esto tiene un gustito a revancha. Desde hace dos años que estamos trabajando para esto y no se nos daba. Por suerte hoy se nos dio. Este año tuvimos mucha consistencia en el juego y no dejamos creer en los momentos complicados”, expresó eufórico el ala platense Felipe Puertas.

¡Try de Los Tilos! Los platenses fueron mejores que Deportiva Francesa y celebraron de locales Alessia Maccioni - LA NACION

La carrera hacia este ascenso de Los Tilos fue larga y sinuosa. Dura y pareja. Y el camino con destino al éxito estuvo desde el vamos en el poder ofensivo y la solidez defensiva de una primera línea con mucho talento joven. De los 28 partidos que disputaron los platenses en el año, ganaron 25, empataron uno y solo perdieron dos, exhibiendo números compatibles con un muy buen funcionamiento colectivo. De hecho, fue el segundo equipo que más tries convirtió, detrás de La Plata, el campeón, y el más goleador del torneo.

De este modo el equipo de Barrio Obrero de la ciudad de La Plata recompensó de sinsabores cercanos a esa incondicional hinchada tan exigente como pasional que se había quedado con las ganas del ascenso directo en la última fecha de la fase regular. En el juego ante el conjunto de Del Viso alumbró algunos costados desconocidos de su personalidad, manejando muy bien los tiempos sin resignar su obsesión por sumar. Es decir, ganó confianza e inteligencia para mantener y aumentar la ventaja con el firme convencimiento de lo que quería: ganar y festejar el merecido ascenso.

Si hay una cosa que no puede ponerse en duda de lo que se vio a lo largo de los ochenta minutos de juego es el resultado. Más allá de la paridad con que se desarrolló el primer tiempo, fue notoria la diferencia que existió entre un equipo armado para el ascenso, como Los Tilos, y otro, como Deportiva Francesa, con sólidas bases en formación. Apoyado en la destreza de Thiago Bassagaisteguy, que marcó un try, y las buenas prestaciones de los hermanos Tomás y Mateo Fernández Armendáriz, rápidamente se adueñó del terreno y las acciones sacando 14 puntos de ventaja. Poco pudo hacer el equipo visitante, que sobre el cierre de la etapa logró descontar con un try de Santiago Diez e irse al descanso 14 a 5 abajo.

El festejo de los hinchas de Los Tilos tras vencer a Deportiva Francesa y ascender al Top 12 de la URBA Alessia Maccioni - LA NACION

La superioridad de Los Tilos apareció como definitiva en el primer cuarto de hora del segundo tiempo, cuando sus delanteros ajustaron algunos detalles en el scrum y Deportiva Francesa abusó de la indisciplina y cometió muchos penales, que pagó con puntos en contra. En diez minutos sumó un try de Hipólito San Sebastián y dos ejecuciones certeras de Mateo Fernández Armándariz. De nada sirvió el try de Rehthel. A esa altura de la tarde el resultado parcial y el trámite del juego ya invitaban al público local a comenzar con la fiesta y a disfrutar del tan ansiado regreso al Top 12.

“Nos sacamos la piedrita del zapato que nos quedó con La Plata. Es reconfortante y te da mucha tranquilidad que el trabajo de todo el año rindió sus frutos”, expresó en medio saludos y felicitaciones Hipólito San Sebastián. Y razón no le falta al hooker, porque este ascenso de Los Tilos termina siendo un premio a la perseverancia, al amor propio, a la entrega constante, a no darse por vencido. Es cierto, Los Tilos no necesitó ser campeón para ascender. Pero este ascenso es como el espejo que confirma la existencia de una fuerza vital que los llevó otra vez a la elite de la URBA.

Lo mejor del triunfo de Los Tilos ante Deportiva Francesa

La síntesis

Los Tilos (24): Ignacio Guichon; Gastón Martinez Salgado, Thiago Bassagaisteguy, Tomás Fernández Armendariz y Mateo Fernández Armendariz; Matias Cordero y Marcos Albina; Felipe Puertas, Felipe Bares y Tomás Tarzian; Eliseo Chiavassa y Augusto Cabano Wall; Ramiro Berardi, Hipolito San Sebastián y Manuel Puertas.

Entrenadores: Ramiro Bernal, Eduardo Valiente y Leandro Fioravanti.

Cambios: ST, 9 minutos, Joaquín Brioso por M. Puertas; 26m, Juan Blaiotta Lago por Cabano Wall; 28, Adriel Armenti por Berardi y 37m, Andrés Rubio Garmendia por Tarzian.

Deportiva Francesa (15): Luciano Di Lullo; Nicolás García Encina, Pedro Espinal, Federico Zarza y Santiago Diez; Estanislao Renthel y Tomás Di Biase; Luca D’Eesposito (C), Alejandro Carluccio y Juan Cruz Pérez Rachel; Francisco Balcarce y Agustín Calvi; Javier Corvalán, Marcos Isella y Jonatan Perello.

Entrenadores: Nicolás Hernández y Luciano Draghi.

Cambios: PT, 22 minutos, González Bonorino por Balcarce. ST, 7m Ignacio Mieres y Pedro Rocca por Espinal y Berardi.

Primer tiempo: 8 minutos, gol de M. Fernández Armendariz por try de Thiago Bassagaisteguy (LT); 36, gol de M. Fernández Armendariz por try de T. Fernández Armendariz y, 40, try de S. Diez (DF). Resultado parcial: Los Tilos 14 - Deportiva Francesa 5.

Segundo tiempo: 2 minutos, penal de Renthel (DF); 12, penal M. Fernández Armendariz (LT); 25, gol de M. Fernández Armendariz por try de San Sebastián (LT) y, 40, Try-Penal (DF). Amonestados: 11 minutos, Pérez Rachel (DF) y, 40, M. Fernández Armendariz(LT). Resultado Parcial: Los Tilos 10 -Deportiva Francesa 10.

Árbitro: Mauro Rossi.

Cancha: Los Tilos, La Plata.

