Luego de diez años y tres mundiales, Tomás Cubelli regresó a Belgrano, que superó a CUBA

Una invasión de chicos de infantiles saltó a la cancha tras el pitazo final para abrazarlo. Antes de la ronda del equipo, Tomás Cubelli ya recibía el cariño de una decena de niños que acababan de verlo jugar por primera vez con la camiseta de Belgrano Athletic. Luego de esa ronda, más chicos lo abordaron, y el medio-scrum, amablemente, se sacó fotos con todos. El jugador que ostenta 93 partidos en los Pumas volvió a su club de origen después de diez años, y su retorno fue soñado: el equipo porteño superó por 30-22 a CUBA en la reanudación del Top 12 y se afirmó en lo más alto del torneo de URBA.

“Esto no tiene precio. Estoy disfrutándolo mucho en familia, con mi hijo, mis sobrinos y mis amigos del club. Le agradezco al grupo, que hizo muy especial este momento”, expresó Cubelli para LA NACION, mientras recibía el cariño de su gente. Pasaron 10 años y mucha agua corrió debajo del puente desde el 24 de mayo de 2014, el día de su última función previa en uno de los clubes fundadores de la UAR. Tras esa despedida ante Olivos, el back jugó tres mundiales como parte de los Pumas, construyó una carrera profesional formidable y a los 35 años regresó luego de una temporada en Estados Unidos, protagonizada en Miami Sharks. “Siempre supe que iba a volver, lo tenía en la cabeza. Se dio todo muy rápido y estoy disfrutando mucho. El plantel me recibió bárbaro y me sumé a un momento excelente del club”, observó el back.

Tomás Cubelli, en su regreso a Belgrano: lo hizo con un triunfo ante CUBA que le sirve para mantener la punta en el Top 12 de la URBA Hernan Zenteno - LA NACION

A los 23 minutos del segundo tiempo se produjo lo que buena parte del público en Virrey Del Pino 3456 esperaba. “Olé, olé, olé, olé, Cubo, Cubo”, entonó la tribuna cuando Cubelli reemplazó a Ignacio Marino. Belgrano caía por 22-20 y venía de zafar por un desajuste en el line-out de CUBA a cinco metros del in-goal. El ingreso del Puma coincidió con la remontada final, cuando el local se llenó de confianza y dio vuelta la historia. “Fue muy emotivo, desde la mañana hasta el vestuario, pero traté de dejar de lado la emoción. Me tocó entrar en un momento chivo, en un partido de mucha intensidad. Nos quedamos con una muy buena victoria”, indicó el medio-scrum, que utilizó bien el pie y recuperó una pelota importante en el tramo final.

Belgrano construyó el triunfo a partir de la solidez de sus formaciones fijas. En el scrum fue dominador y forzó tres penales, y en el line CUBA perdió seis lanzamientos propios. En una cancha pesada y en un partido de juego físico, el local aprovechó sus tramos de superioridad. Al minuto de juego ya ganaba por un try de Ignacio Díaz, wing que acumula 12 conquistas en su temporada inicial en el primer equipo. Sin embargo, el dominador de la primera parte fue CUBA, con buenos lanzamientos de los backs y la puntería de Marcos Eliçagaray. El centro aportó 14 puntos en la etapa inaugural, mientras que Simón Benítez Cruz finalizó un gran movimiento de todo el equipo para el 19-7 parcial.

En el segundo tiempo, la reacción del local no tardó en llegar. Belgrano acumula 12 victorias en 14 fechas, le sacó 13 puntos de ventaja al quinto de la tabla y se consolida como uno de los serios candidatos a meterse a las semifinales. Además del regreso de Cubelli y el de Santiago García Botta, que sucedió unas fechas atrás, en esta jornada volvió Joaquín Moro, tras debutar en el seleccionado argentino hace dos semanas. También volvieron Rodrigo Fernández Criado, en la intermedia, luego de afrontar el Super Rugby Americas por Pampas, y Juan Penoucos, una de las figuras de los Pumitas en el Mundial M-20.

“Que Cubo esté con nosotros es increíble. Nunca un jugador que tuviera tantos caps en los Pumas jugó en la URBA. Tiene 93 partidos. Que esté jugando con nosotros con la humildad de siempre es un envión anímico. Pero no quiero olvidar a Santiago García Botta y Joaquín Moro, que viene de ser figura contra Uruguay. Estar entrenándome y ver a esos jugadores... Es todo positivo. Son los más humildes del plantel”, destacó el pilar Francisco Ferronato.

Compacto de Belgrano 30 vs. CUBA 22

Fue una tarde de emociones. Alejandro, el papá de Tomás y hooker durante la década de los ochentas, fue a abrazar a su hijo una vez concluido el encuentro. El regreso al primer amor no es el inicio de un retiro; Cubelli tiene la intención de sumar partidos en los Pumas y puede ser una de las novedades para la serie frente a Australia del 31 de agosto en La Plata y el 7 de septiembre en Santa Fe, por el Rugby Championship.

