Regatas Bella Vista aprovechó la “localía” heredada y golpeó a Newman en el inicio del Top 12

El triunfo y la derrota separados por centímetros. Los veinte o treinta, tal vez cuarenta, que le faltaron a la conversión de Gonzalo Gutiérrez Taboada para maximizar la corrida de Justo Ortiz Basualdo pegado a la bandera y en la hora. El remate de Scooby, bien dirigido, cayó delante del travesaño y Regatas Bella Vista, como visitante en su propia casa, festejó la victoria, agónica, por 27-26, en la primera fecha del Top 12.

Newman tiene suspendida la cancha y se movilizó hacia el territorio ajeno. Sigue pagando en cómodas cuotas la sanción aplicada por la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), al cierre de 2023, tras los incidentes registrados posteriormente a su eliminación del torneo de ese año. “Aún le queda una fecha por cumplir y hay algunas más en suspenso”, comentaron para LA NACION desde el órgano rector.

A ese punto de distancia en el marcador, habría que sumarle otra diferencia que justifica, aún más, la victoria del club de Bella Vista: la templanza. En los momentos determinantes, Regatas mantuvo mayor calma y equilibrio que su oponente. La jugada paradigmática es la última del match. Apuntalado por los forwards, Newman se llevaba por delante a su rival y logró meterlo debajo de los palos. Ganó la ventaja y sacó la pelota a la línea. Esta llegó a la punta izquierda y Ortiz Basualdo, la apoyó en el in-goal. Cinco puntos más, pero la jugada requería de siete para ganar el partido. Y la conversión, muy esquinada, no estaba garantizada ni siquiera por la prodigiosa pegada de Gutiérrez Taboada. No había necesidad de apurarse, de alejar la acción de los postes, zona donde ahí sí Scooby no podía fallar. Newman perdió la paciencia, la ventaja, y cayó ante un oponente duro, batallador, maduro. Las cualidades conocidas de todo el equipo, y fundamentalmente del pack de delanteros.

Mateo Camerlinckx y Marcos Ferro frenan a Jerónimo Ureta; en su cancha, Regatas no dejó pasar a Newman, que en los papeles era el local. Daniel Jayo - LA NACION

Este sábado, el bloque se sostuvo en la gran actuación de un chico de 20 años: Agustín García Campos, una de las figuras del exitoso debut de los auriazules. “Fue un partido muy duro –reconoció el novel octavo–. Sabemos que ellos juegan fuerte y son muy continuos en las fases. Nosotros hicimos nuestro juego y se nos dio. Creo que resultó clave el scrum, sacamos muchos penales y free kicks ahí. Y el punto de contacto también resultó decisivo. Fue fundamental estar siempre de pié, antes que el rival”, analizó.

Alejo Barrera, uno de los centros, remarcó el buen trabajo que realizaron durante el verano. “Hoy mostramos que tenemos un juego lindo, dinámico. Igual, esto recién empieza y es muy largo. La meta es mejorar día a día”, aseguró el autor del try que, a dos minutos del final, puso a Regatas arriba por seis puntos. Una luz nítida que por ese impensado apresuramiento, Newman, un equipo experimentado y curtido, no supo apagar.

Newman volcó en el campo la idea de siempre: obtener la pelota y darle vuelo. Sin embargo, ayer fallaron los ejecutantes. Costó el line, costó el scrum, cometió demasiadas infracciones y la acumulación de faltas la pagó con dos tarjetas amarillas, casi seguidas: a los 5 minutos del segundo tiempo, el medio scrum Lucas Marguerý vio la primera (Silvestre Casa ocupó su puesto), y a los 21, al pilar Luciano Borio le mostraron la segunda.

Jugar medio segundo tiempo con un jugador menos le pasó factura. Sufrió un try (Rafael Santa Ana, convertido por Mateo Camerlinckx, de tarde irregular en los remates a los postes) y le demandó un desgaste extra que, sin dudas influyó en el intenso y dramático cuarto de hora final, de golpe por golpe y empellón por empellón. Son entendibles los errores de ambos bandos, se trata de los minutos iniciales de la temporada, cuesta tomar ritmo y que todo lo planeado y practicado, salga, fluya naturalmente.

Pablo Cardinal gana un line-out en las alturas; el partido fue parejo en Bella Vista, donde se jugó porque la cancha de Newman estaba suspendida. Daniel Jayo - LA NACION

Regatas volvió al Top 12 el año anterior y si bien deambuló siempre por la zona baja de la tabla, no pasó zozobras. Es un equipo que sobrelleva bajas, producto de las franquicias del Súper Rugby Américas, pero compacto. Con una idea clara y una voluntad de hierro. Y Newman... Newman viene de un golpe fuerte a su autoestima, en los play-off de noviembre pasado. Quiere volver a levantarse y dar pelea. También tiene bajas (convocatorias a seleccionados y lesiones), y una moral fuerte… Unas ganas enormes de torcer de una buena vez el ingrato destino. Lucas Marguery brindó su parecer: “Fue un clásico primer partido de campeonato. Con muchos errores. Y me quedo con la imagen del final, yendo a buscarlos”.

Newman fue a buscarlo, pero apurado. Regatas lo esperó tranquilo, le cerró las puertas y lo mandó a la esquina.

Síntesis de Newman 26 vs. Regatas Bella Vista 27

Newman: Francisco Ulloa; Silvestre Casa, Benjamín Lanfranco, Tomás Keena y Justo Ortiz Basualdo; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery (capitán); Faustino Santarelli, Rodrigo Diaz de Vivar y Joaquín de la Vega; Jerónimo Ureta y Pablo Cardinal; Nicolás Hermann, Rodrigo Pueyrredón y Luciano Borio.

Francisco Ulloa; Silvestre Casa, Benjamín Lanfranco, Tomás Keena y Justo Ortiz Basualdo; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery (capitán); Faustino Santarelli, Rodrigo Diaz de Vivar y Joaquín de la Vega; Jerónimo Ureta y Pablo Cardinal; Nicolás Hermann, Rodrigo Pueyrredón y Luciano Borio. Cambios: ST, 6 minutos, Mariano Urtubey por Cardinal y Francisco Lascombes por Hermann; 15, Teófilo Garay por Keena y Cruz Ulloa por Díaz de Vivar, y 29, Carlos Menéndez Behety por Francisco Ulloa.

Entrenador: Santiago Piccaluga.

Regatas Bella Vista: Cruz Camerlinckx (capitán); Rafael Santa Ana, Alejo Barrera, Juan Cruz Corso y Enrique Camerlinckx; Mateo Camerlinckx y Marcos Joseph; Lucas Gobet, Agustín García Campos y Marcos Ferro; Francisco Ploder y Tomás Sanguinetti; Felipe Galli, Marcos Camerlinckx y Tomás Barbaccia.

Cruz Camerlinckx (capitán); Rafael Santa Ana, Alejo Barrera, Juan Cruz Corso y Enrique Camerlinckx; Mateo Camerlinckx y Marcos Joseph; Lucas Gobet, Agustín García Campos y Marcos Ferro; Francisco Ploder y Tomás Sanguinetti; Felipe Galli, Marcos Camerlinckx y Tomás Barbaccia. Cambios: PT, 28 minutos, Valentín Sanguinetti por Ploder; ST, 19, Juan Manuel Gobet por Galli; 21, Tomás Agüero por Barbaccia, y 29, Esteban De la Torre por Joseph.

Entrenadores: Santiago Ocampo.

Primer tiempo: 10 minutos, gol de Mateo Camerlinckx (R); 14, gol de Gutiérrez Taboada por try de Casa (N); 19, gol de Mateo Camerlinckx por try de Barrera (R); 31, gol de Gutiérrez Taboada por try de Marguery (N), y 38, penal de Mateo Camerlinckx (R). Resultado parcial: Newman 14 vs. Regatas 13.

10 minutos, gol de Mateo Camerlinckx (R); 14, gol de Gutiérrez Taboada por try de Casa (N); 19, gol de Mateo Camerlinckx por try de Barrera (R); 31, gol de Gutiérrez Taboada por try de Marguery (N), y 38, penal de Mateo Camerlinckx (R). Newman 14 vs. Regatas 13. Segundo tiempo: 21 minutos, gol de Mateo Camerlinckx por try de Santa Ana (R); 33, gol de Gutiérrez Taboada por try de Marguery (N); 38, gol de Mateo Camerlinckx por try de Barrera (R), y 40, try de Ortiz Basualdo (N). Amonestados: 5, Marguery (N), y 21, Borio (N). Resultado parcial: Newman 12 vs. Regatas 14.

21 minutos, gol de Mateo Camerlinckx por try de Santa Ana (R); 33, gol de Gutiérrez Taboada por try de Marguery (N); 38, gol de Mateo Camerlinckx por try de Barrera (R), y 40, try de Ortiz Basualdo (N). 5, Marguery (N), y 21, Borio (N). Newman 12 vs. Regatas 14. Árbitro: Tomás Bertazza.

Tomás Bertazza. Cancha: Regatas (local, Newman).

Juan de Dios Vera Ocampo Por