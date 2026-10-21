Matías Moroni, al margen de la convocatoria de los Pumas que marca el puntapié inicial rumbo a Australia 2027

Ya pasó otras veces, pero siempre volvió. La omisión de Matías Moroni es lo más saliente en la convocatoria de los Pumas para la concentración que la próxima semana realizarán en Londres, como antesala de la ventana de noviembre, último segmento del Nations Championship 2026.

A un año del estreno ante Canadá en Brisbane, estas cinco semanas marcarán el puntapié inicial rumbo a Australia 2027. Por primera vez en el año Felipe Contepomi tiene a todos sus jugadores a disposición y es momento, después de dos años y medio de mucha rotación de nombres, de empezar a consolidar el equipo de cara al gran objetivo de este proceso. El entrenador ya eligió a sus soldados.

Los 33 jugadores convocados realizarán una concentración de tres días (lunes, martes y miércoles) en la capital británica, aunque puede haber modificaciones de cara a los test matches: el viernes 6 ante Irlanda, el sábado 14 ante Italia, siete días más tarde ante Francia, y el duelo que definirá la posición final, entre el 27 y el 29 en Twickenham.

Juan Cruz Mallía es uno de los regresos más esperado; se había lesionado un año atrás, ante Inglaterra GLYN KIRK - AFP

Matías Moroni ya había sido marginado del plantel por Contepomi en el Rugby Championship 2025, aunque luego la lesión de Lucio Cinti le volvió a abrir la puerta en noviembre y recuperó su lugar, al punto que no faltó a ningún plantel desde entonces. Algo similar había ocurrido en 2022, cuando Michael Cheika lo omitió de su primera lista para la ventana de junio (fue incluido en el plantel de Argentina XV), pero también una lesión de Santiago Chocobares hizo que fuera convocado y terminó jugando casi todos los partidos del ciclo.

Otra ausencia notable es la de Franco Molina, uno de los jugadores con más participación en el ciclo (23 partidos), además de Pedro Delgado, Matías Alemanno y Benjamín Grondona. Por lesión, no están los hombres de Perpignan Joaquín Oviedo ni Ignacio Ruiz.

Entre las inclusiones, se destaca el regreso de varios jugadores importantes que no estuvieron en todo el año por lesión: Juan Cruz Mallía, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Santiago Chocobares, Thomas Gallo y Joel Sclavi. Además, algunos jugadores que aprovecharon esas ausencias para ganarse un lugar en los últimos partidos: Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo, Francisco Moreno, Faustino Sánchez Valarolo y Leonel Oviedo.

Joaquín Moro es uno de los que se ganó un lugar merced a grandes actuaciones ante Sudáfrica y Australia RAMIRO VEGA - AFP

También está Tomás Lavanini, que ante Sudáfrica y Australia regresó luego de una ausencia de dos años y ratificó su vigencia.

La presencia del cordobés Sánchez Valarolo viene a tapar el agujero que deja Moroni, aunque se desempeñe como primer centro antes que segundo, puesto en el que sólo queda Lucio Cinti. ¿Habrá ensayo con Chocobares y Justo Piccardo juntos? Moreno parece haberle ganado la pulseada a Delgado, y Oviedo fue preferido antes que Bautista Bernasconi, que había estado en los primeros dos años del ciclo como tercer hooker.

Tomás Lavanini regresó luego de una ausencia de dos años y demostró su vigencia Gaspafotos / Prensa UAR

La realización de una concentración previa a la ventana de noviembre es un hecho sin precedentes para los Pumas. Una apuesta de Contepomi, que privilegió consolidar el equipo en este período a cambio de dejar a los jugadores que descansen a mitad de año y realicen la pretemporada con sus clubes y a costa de enfrentar a Sudáfrica y Australia con un equipo mayormente de recambio.

La mira ya está puesta de cara a Australia 2027. Con un año por delante, seguramente haya nombres que suban y otros que bajen. Hoy por hoy, estos son los soldados que eligió Contepomi.

Estos son los convocados para la concentración de tres días en Londres:

Forwards

Elías, Efraín

Gallo, Thomas

González, Juan Martín

Grondona, Santiago

Kremer, Marcos

Lavanini, Tomás

Matera, Pablo

Montoya, Julián

Moreno, Francisco

Moro, Joaquín

Oviedo, Leonel

Petti, Guido

Rapetti, Tomás

Rubiolo, Pedro

Scelzo, Juan Martín

Sclavi, Joel

Vivas, Mayco

Wenger, Boris

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