Mundial de Rugby 2023: Inglaterra anunció los 33 jugadores que integrarán su plantel, rival de los Pumas en Francia

Día de definiciones para el universo del rugby, este lunes, en la cuenta regresiva hacia el Mundial de Francia, que se disputará entre el 8 de septiembre y el 28 de octubre. Inglaterra, el rival más poderoso de la Argentina en el Grupo D de la Copa del Mundo (que también integran Samoa, Chile y Japón), ya tiene a los 33 hombres que la representarán en tierra gala. El entrenador del equipo de la Rosa, Steve Borthwick, confirmó oficialmente el plantel convocado, en el que se destacan las exclusiones de Jonny May y Henry Slade -que jugaron en la final de 2019 contra Sudáfrica, en Japón- junto con Alex Dombrandt, el número 8 que fue titular en los seis partidos bajo las órdenes del nuevo seleccionador desde su nombramiento como sucesor de Eddie Jones, el pasado mes de diciembre. A ellas se le suma la anunciada por el propio entrenador hace unos días, las de Mako Vunipola, que no pudo reponerse a una lesión en la espalda.

Steve Borthwick reemplazó en diciembre a Eddie Jones en la conducción técnica de Inglaterra; hasta ahora, no ha conseguido buenos resultados DANIEL LEAL - AFP

No es un buen momento el del seleccionado inglés. Todo lo contrario. Borthwick, exsegunda línea del seleccionado inglés ahora a cargo de un equipo con mucha historia, todavía no encontró la mejor forma ni los intérpretes para llevar a cabo su idea. Tres derrotas en cinco presentaciones en el Seis Naciones, incluida una goleada de Francia por 53-10, y la caída a manos de Gales por 20-9 el último fin de semana, no hacen más que llenar de dudas a un conjunto que todavía no encuentra el rumbo y corre contrarreloj para el debut en el Mundial de Francia, que tendrá lugar frente a los Pumas, el 9 de septiembre, en Marsella.

Joe Marchant, que jugó el sábado último ante Gales, será una fija entre los backs ingleses Simon Galloway - PA

“Tengo un XV ideal y ese equipo, con ciertas combinaciones, se probará en los siguientes juegos previos al Mundial. Hay un par de bajas temporales, como Tom Curry y el malestar en uno de sus tobillos, pero tenemos en cuenta que tanto lo de Tom como lo de David Ribbans, que tiene protocolo de conmoción, son cosas que pueden suceder en las siguientes semanas, pero hay una imagen clara de lo que queremos”, dijo Borthwick en la previa al anuncio de la lista.

Plantel de Inglaterra para el Mundial de Francia:

Forwards (19)

Ollie Chessum (Leicester Tigers, 9 caps)

Dan Cole (Leicester Tigers, 100 caps)

Tom Curry (Sale Sharks, 45 caps)

Theo Dan (Saracens, 1 cap)

Ben Earl (Saracens, 15 caps)

Ellis Genge (Bristol Bears, 49 caps)

Jamie George (Saracens, 77 caps)

Maro Itoje (Saracens, 67 caps)

Courtney Lawes (Northampton Saints, 97 caps)

Lewis Ludlam (Northampton Saints, 20 caps)

Joe Marler (Harlequins, 79 caps)

George Martin (Leicester Tigers, 2 caps)

David Ribbans (Toulon, 6 caps)

Bevan Rodd (Sale Sharks, 3 caps)

Kyle Sinckler (Bristol Bears, 62 caps)

Will Stuart (Bath Rugby, 26 caps)

Billy Vunipola (Saracens, 68 caps)

Jack Walker (Harlequins, 3 caps)

Jack Willis (Toulouse, 10 caps)

Backs (14)

Henry Arundell (Racing 92, 7 caps)

Danny Care (Harlequins, 88 caps)

Elliot Daly (Saracens, 57 caps)

Owen Farrell (Saracens, 106 caps)

George Ford (Sale Sharks, 82 caps)

Ollie Lawrence (Bath Rugby, 11 caps)

Max Malins (Bristol Bears, 19 caps)

Joe Marchant (Stade Francais, 16 caps)

Marcus Smith (Harlequins, 22 caps)

Freddie Steward (Leicester Tigers, 23 caps)

Manu Tuilagi (Sale Sharks, 51 caps)

Jack van Poortvliet (Leicester Tigers, 13 caps)

Anthony Watson (unattached, 55 caps)

Ben Youngs (Leicester Tigers, 122 caps)

Samoa superó a Tonga el último fin de semana Getty Images

Samoa también presentó su lista

Para los Pumas, Samoa es otro de los rivales de cuidado en el Grupo D. El seleccionado de Oceanía será el segundo rival de la Argentina en el Mundial de Francia, en un encuentro que se jugará el 22 de septiembre en Saint Etienne. El head coah samoano, Seilala Mapusua, anunció la lista de convocados, en la que se destacan tres jugadores que vistieron en el pasado la camiseta de los All Blacks: el apertura Lima Sopoaga, el ala Steven Luatua y el pilar Charlie Faumuina. Además, otro de los backs que estará en el plantel, Christian Leali’ifano, actuó para los Wallabies en la Copa del Mundo de 2019.

El debut de Samoa en la Copa del Mundo será el 16 de septiembre, frente a Chile, en Burdeos. El antecedente más reciente en su preparación es un triunfo ante Tonga por 34 a 9, por la Pacific Nations Cup. El listado es el siguiente:

Forwards: Fritz Lee, So’otala Fa’aso’o, Jordan Taufua, Alamanda Motuga, Miracle Fai’ilagi, Steven Luatua, Taleni Seu, Chris Vui (co-capitán), Sam Slade, Theo McFarland, Brian Alainu’uese, Charlie Faumuina, Paul Alo-Emile, Michael Alaalatoa (co-capitán), Jordan Lay, Seilala Lam, Sama Malolo, Luteru Tolai.

Backs: Neria Foma’i, Alai D’Angelo Leuila, Nigel Ah Wong, Ben Lam, Ed Fidow, Tumua Manu, Danny Toala, Ulupano Junior Seuteni, Duncan Paia’aua, Lima Sopoaga, Christian Leali’ifano, Jonathan Taumateine, Ereatara Enari, Melani Matavao.

