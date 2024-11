Nicolás Sánchez coronó un regreso ideal a Tucumán Lawn Tennis y salió campeón del Nacional de Clubes frente a Alumni

Su rutina para patear es la misma. Se habla a sí, generando un enojo interno. Es su manera de poner toda la energía en la patada, y vaya si le funcionó a lo largo de su carrera. Nicolás Sánchez volvió a tener una tarde de ensueño, de ésas que quedan marcadas a fuego, en este caso en la historia de Tucumán Lawn Tennis, que superó por 22-17 a Alumni y logró su primer título de campeón en el Nacional de Clubes de rugby, un torneo reducido a un partido único entre el campeón del Rugby de Buenos Aires y el del Interior.

Una semana después de la consagración en el Torneo del Interior, los Benjamines coronaron un año brillante, con su tercera copa. También se habían quedado con el trofeo del Regional del NOA, en agosto. La vuelta de Sánchez fue crucial para potenciar a un equipo que ya venía mostrando signos de evolución. Tucumán Lawn Tennis no pierde desde el 9 de junio. Su Cachorro volvió a vestir la camiseta de su club de origen dos semanas después de esa caída ante Tucumán Rugby, luego de una primera mitad de año de poco rodaje en la liga de Japón. Ese regreso revolucionó el rugby de la provincia y el club revitalizó al apertura, que necesitaba continuidad y el cariño de su gente.

Cachorro Sánchez fue venerado en su regreso a Tucumán Lawn Tennis; socios, amigos e hinchas quisieron tomarse fotos con él. Fernando Font - LA NACION

En la definición contra Alumni el back de 36 años fue decisivo con su pie derecho, mediante kicks estratégicos para ubicar el juego en campo ajeno y también para sumar: anotó 17 de los 22 puntos, producto de cuatro penales, un drop y una conversión. El try del local fue conseguido por Joaquín López Islas, que aprovechó un hueco a la salida de un ruck. Al conjunto de Buenos Aires le faltaron cohesión de equipo e intensidad. Perdió el contacto, y fue errático para recibir las pelotas del fondo y salir prolijo de su campo. Se aferró a su scrum y a su line para mantenerse siempre a tiro, pero eso no le alcanzó. “No plasmamos todo lo bueno que tenemos. Tucumán Lawn Tennis nos complicó y es mérito de ellos. Queríamos llevarnos otro título, y lamentablemente no se dio”, admitió Santiago González Iglesias.

Rete y Nico Sánchez protagonizaron unas las imágenes más lindas de la tarde, intercambiando camisetas y abrazos después de que el plantel local recibiera el trofeo. Felicitándose mutuamente, tras un largo recorrido juntos en Pampas XV, el primer equipo profesional de Argentina, y en Jaguares y en los Pumas. Nacidos en 1988, también compartieron el proceso de los Pumitas. Además, compitieron por el puesto. Sánchez fue el habitual titular, y González Iglesias, una rueda de auxilio, que hasta se acomodó como segundo centro. Entre los dos sumaron los 21 puntos del segundo tiempo en el encuentro en el Jardín de la República. “Es muy emocionante para mí compartir una final con un amigo con el que jugué tantos años muy lindos durante mucho tiempo. Estuvimos hablando durante la semana. Es un placer jugar contra él y un equipo como Alumni, que ha sido un rival espectacular”, valoró el tucumano ante ESPN, con la camiseta albirroja puesta, mientras González Iglesias vestía la suya.

Tras la final, Sánchez intercambió las camisetas con un compañero de muchos años en seleccionados nacionales: su gran rival Santiago González Iglesias, el máximo referente de Alumni. Fernando Font - LA NACION

Algo emocionado, rememoró el camino desde que regresó a Lawn Tennis, luego de 14 años en el rugby profesional. “Es una felicidad enorme. Desde el momento en que volví dije que no imaginaba volver a vivir algo tan lindo, intenso y profundo con todo el club. La cantidad de gente que había la semana pasada en Córdoba [en la final del Interior], incluida mucha que no veía desde hacía mucho tiempo, fue increíble. Es espectacular vivirlo en familia y con mi hijo, ganando los tres campeonatos. Es mucho más que lo que esperaba”, celebró el 10.

Máximo goleador histórico y emblema de los Pumas, tuvo charlas con Felipe Contepomi durante el 2024, pero no se terminó concretando una convocatoria a modo de despedida, como sí la tuvo Agustín Creevy en La Plata. Luego de la consagración en su club dejó en suspenso su futuro en el rugby. “Hoy se me hace muy difícil pensar en seguir jugando. No puedo pedirle más al rugby; me dio muchísimo más que lo que esperaba. Soy un afortunado”, impactó. Rodeado por infantiles, amigos y gente del club, todos lo buscaron para una foto o un simple saludo de agradecimiento.

Compacto de la consagración de Tucumán Lawn Tennis

Claro que no solamente Sánchez salió campeón. Lo hizo Tucumán LT todo. “No somos conscientes de lo que logramos. Un equipo que vino de abajo y peleó siempre. Fue un proceso durísimo. Estamos contentos de que el sacrificio haya pagado”, expresó Pedro Bottini, uno de los grandes referentes. “Sabíamos lo que buscábamos desde principios de año. El objetivo era trascender, y para trascender había que hacer muchas cosas que no hicieron muchas personas. Gracias a Dios lo logramos”, añadió.

El rugby tucumano vuelve a pisar fuerte, en el año previo a la primera participación en el Super Rugby Americas por parte de Tarucas, una franquicia que hará base en el Jardín de la República, nutrida de muchos jugadores locales. El anhelo es que Sánchez sea parte, pero depende de una decisión personal y familiar del 10. Por lo pronto, para él, y para el resto del club, es momento de disfrutar un fin de año memorable.

Síntesis de Tucumán Lawn Tennis 22 vs. Alumni 17

Tucumán Lawn Tennis: Santiago Rez Masud (capitán); Facundo Novillo, Stefano Ferro, José Gianotti y Lucas Sólimo; Nicolás Sánchez y Joaquín López Islas; Ignacio Manino, Miguel Mukdise y Pedro Bottini; Tomás Argüello y Juan Cruz Calliera; Rodrigo Navarro A , Mariano Barrionuevo y Santiago Bellagamba.

Santiago Rez Masud (capitán); Facundo Novillo, Stefano Ferro, José Gianotti y Lucas Sólimo; Nicolás Sánchez y Joaquín López Islas; Ignacio Manino, Miguel Mukdise y Pedro Bottini; Tomás Argüello y Juan Cruz Calliera; Rodrigo Navarro , Mariano Barrionuevo y Santiago Bellagamba. Cambios: ST, 5 minutos, Mariano Bustamante por Bellagamba y Luis Salazar por Barrionuevo, 8, Agustín Iglesias por Navarro; 14, Stefano Jogna Prat por Manino y Matías Ferro por Rez Masud; 25, Santiago Sáleme por López Islas, y 30, Luciano Casañas por Calliera.

5 minutos, Mariano Bustamante por Bellagamba y Luis Salazar por Barrionuevo, 8, Agustín Iglesias por Navarro; 14, Stefano Jogna Prat por Manino y Matías Ferro por Rez Masud; 25, Santiago Sáleme por López Islas, y 30, Luciano Casañas por Calliera. Entrenador: Álvaro Tejeda.

Alumni: Santiago González Iglesias A ; Ramón Fuentes, Tomás Cubilla, Franco Battezzati y Alejo Gonzales Chaves A ; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti; Juan Patricio Anderson, Santiago Montagner e Ignacio Cubilla; Santiago Alduncín y Manuel Mora; Bautista Vidal, Tomás Bivort (capitán) y Federico Lucca.

Santiago González Iglesias ; Ramón Fuentes, Tomás Cubilla, Franco Battezzati y Alejo Gonzales Chaves ; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti; Juan Patricio Anderson, Santiago Montagner e Ignacio Cubilla; Santiago Alduncín y Manuel Mora; Bautista Vidal, Tomás Bivort (capitán) y Federico Lucca. Cambios: ST, 8 minutos, Tomás Rapetti por Vidal; 10, Nicolás Promanzio por I. Cubilla; 14, Máximo Castrillo por Lucca; 16, Bernardo Quaranta por Alduncín, y 21, Cruz González Bibolini por Gonzales Chaves.

Entrenadores: Rodrigo Jiménez Salice y Hernán Bellatore.

Primer tiempo: 13 minutos, try de Battezzati (A); 16, gol de Sánchez por try de López Iglesias (TLT); 25, penal de Díaz Luzzi (A), y 29, penal de Sánchez (TLT). Amonestados: 5, González Iglesias (A); 18, Gonzales Chaves (A), y 38, Navarro (TLT). Resultado parcial: Tucumán Lawn Tennis 10 vs. Alumni 8.

13 minutos, try de Battezzati (A); 16, gol de Sánchez por try de López Iglesias (TLT); 25, penal de Díaz Luzzi (A), y 29, penal de Sánchez (TLT). 5, González Iglesias (A); 18, Gonzales Chaves (A), y 38, Navarro (TLT). Tucumán Lawn Tennis 10 vs. Alumni 8. Segundo tiempo: 7 minutos, drop de Sánchez (TLT); 11, penal de Sánchez (TLT); 20, penal de González Iglesias (A); 24, penal de González Iglesias (A); 29, penal de González Iglesias (A); 32, penal de Sánchez (A), y 39, penal de Sánchez (TLT). Resultado parcial: Tucumán Lawn Tennis 12 vs. Alumni 9.

7 minutos, drop de Sánchez (TLT); 11, penal de Sánchez (TLT); 20, penal de González Iglesias (A); 24, penal de González Iglesias (A); 29, penal de González Iglesias (A); 32, penal de Sánchez (A), y 39, penal de Sánchez (TLT). Tucumán Lawn Tennis 12 vs. Alumni 9. Árbitro: Juan Manuel López.

Juan Manuel López. Cancha: Tucumán Lawn Tennis.

Nicolás Casanova Por