Por quinta vez seguida, SIC le ganó a Hindú el duelo entre los mejores desde la fundación de URBA, y lo dejó al borde del KO en el Top 12

San Isidro Club confirmó que la remontada de la fecha pasada contra Belgrano fue un punto de quiebre en el torneo. El contundente 44-12 de este sábado sobre Hindú lo acerca a los puestos de vanguardia en un Top 12 que a falta de seis fechas del final de la temporada regular, partió la tabla: Belgrano, Newman, Alumni, CASI y SIC pelearán por los cuatro puestos de acceso a las semifinales. La goleada sufrida en su casa deja al equipo de Don Torcuato seriamente comprometido para clasificarse para los playoffs.

“Fuimos muy clínicos, aprovechamos todo lo que tuvimos y no perdonamos ninguna. No le dimos respiro a Hindú”, detalló Justo Piccardo sobre un primer tiempo en el que el visitante fue letal en un lapso de diez minutos. A los 25 Alejo Daireaux se desprendió del scrum y sólo el in-goal lo detuvo; a los 30, Benjamín Chiappe impuso su potencia para anotar el suyo, y a los 34 Piccardo selló el mejor try de la tarde en Don Torcuato: descargó una bomba frente a dos rivales, encontró un hueco, corrió más de 40 metros y rompió tackles de Santiago Fernández y Lisandro Rodriguez, que no lograron frenar la potencia del back. “La agarré en dos tiempos, se armó un callejón y me mandé. No pensé mucho, miré el in-goal y no paré”, rememoró el centro, que actúa en esa posición en Pampas pero que en su club suele ocupar el puesto de wing.

Justo Piccardo encara a Ramón Fernández Miranda y Agustín Arburua; el centro que en SIC juega como wing venía de destacarse con un try en el final del triunfo contra Belgrano y esta vez fue el mejor frente a Hindú. Hernán Zenteno - LA NACION

Con la puntería de Santiago Pavlovsky, SIC se fue al descanso 27-0 arriba frente a un rival que llegaba con chances de asomarse al lote de los de arriba, pero que ahora quedó muy lejos. En el segundo tiempo Hindú, que acumula ocho derrotas en las 16 jornadas del 2024, fue a buscar el triunfo con más empuje que ideas. La calidad de Lautaro Bávaro y la clase de Santiago Fernández fueron los pocos argumentos del equipo local, que terminó el partido con 16 infracciones que derivaron en penales y sufrió en el scrum.

Así como en el primer período SIC fue contundente en ataque, en la segunda etapa construyó a partir de la defensa. Santos Rubio fue un muro en el centro de la cancha, Franco Delger e Ignacio Bottazzini sobresalieron por sus tackles, y Andrea Panzarini y Mateo Albanese fueron muy importantes en el trabajo defensivo en los rucks. Albanese jugó su primer partido en el año como titular, luego de recuperarse de una lesión importante en el tobillo izquierdo sufrida en Pampas. El año pasado, en la cancha de Hindú, se había fracturado el tobillo derecho, que también necesitó de una operación. “Esperaba esta vuelta con muchas ansias; tuve dos lesiones largas. Lo que más me gusta hacer es jugar al rugby y estoy feliz de estar en una cancha. Contra Hindú son todos partidos muy intensos; son los que más nos gusta jugar”, destacó el medio-scrum.

Alejo Daireaux se desprende del scrum y queda fuera de alcance de Ramón Fernández Miranda y Tomás Ahmer; será el primer try de SIC en Don Torcuato. Hernán Zenteno - LA NACION

Capitán de los Pumitas en el 2022 y parte del plantel de Pampas, Albanese fue el conductor necesitaba SIC, con carácter, energía y mucho ritmo de juego. “Fuimos un equipo serio. Cuando tuvimos que usar el pie, lo usamos; cuando tuvimos que lanzar el juego, lanzamos, y cuando tuvimos que hacer mauls, los hicimos”, destacó el hijo de Diego, ex Puma. SIC jugó buena parte de la mitad final en su territorio, pero golpeó por medio de Piccardo y, en la última jugada, Delger, para agregar el punto de bonus ofensivo.

El fin de semana pasado, SIC llegaba al enfrentamiento contra Belgrano con dos triunfos en los anteriores siete partidos. La remontada sobre el final ante el puntero fue el impulso que requería para enderezar el rumbo y meterse de lleno a la pelea. “Necesitábamos un envión anímico como el que conseguimos frente a Belgrano. Por cómo se dio, creo que no tendríamos que haberlo ganado en la última jugada, pero aun así necesitábamos ese clic. Vamos partido a partido. Todavía falta mucho, pero fue un gran envión”, puntualizó Piccardo, nacido en el 2002, integrante de una camada que esta vez presentó seis jugadores titulares en la primera división.

Compacto del quinto éxito sucesivo de SIC frente a Hindú

Los 32 puntos de diferencia fueron la ventaja más amplia de SIC sobre Hindú desde el 43-7 del 2003. Se trató de la quinta victoria zanjera consecutiva en el duelo entre los dos clubes más exitosos desde la fundación de URBA. Las derrotas de CASI y Alumni mantienen expectante a SIC con miras a estar otra vez entre los cuatro mejores: quedó quinto, a un punto de su archirrival, y a cuatro del conjunto blanquirrojo. En cambio, el Elefante, a 17 de la Academia con 30 por disputar, ya necesita un milagro para estar donde está cada año.

Síntesis de Hindú 12 vs. SIC 44

Hindú: Lisandro Rodríguez; Tomás Amher, Federico Graglia A , Ramón Fernández Miranda y Alfredo Mayol; Santiago Fernández (capitán) y Felipe Ezcurra; Agustín Arburua, Lautaro Bávaro y Nicolás D’Amorim; Juan Comolli y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Juan Ignacio Martínez Sosa.

Entrenadores: Nicolás Fernández Miranda, Diego Liberato, Hernán Senillosa y Daniel Diviesti.

SIC: Francisco González Capdevila A ; Justo Piccardo, Carlos Pirán (capitán), Santos Rubio y Nicanor Acosta; Santiago Pavlovsky y Mateo Albanese; Franco Delger, Alejo Daireaux y Andrea Panzarini; Marcos Borghi y Bautista Viero; Benjamín Chiappe, Ignacio Bottazzini y Marcos Piccinini.

Entrenadores: Eduardo Victorica, Patricio Nealon y Gonzalo Longo.

Primer tiempo: 4 minutos, penal de Pavlovsky (S); 25, gol de Pavlovsky por try de Daireaux (S); 30, gol de Pavlovsky por try de Chiappe (S); 34, gol de Pavlovsky por try de Piccardo (S), y 40, penal de Pavlovsky (S). Amonestados: 18, Graglia (H.). Resultado parcial: Hindú 0 vs. SIC 27.

4 minutos, penal de Pavlovsky (S); 25, gol de Pavlovsky por try de Daireaux (S); 30, gol de Pavlovsky por try de Chiappe (S); 34, gol de Pavlovsky por try de Piccardo (S), y 40, penal de Pavlovsky (S). 18, Graglia (H.). Hindú 0 vs. SIC 27. Segundo tiempo: 3 minutos, penal de Pavlovsky (S); 14, try-penal (H); 31, gol de Pavlovsky por try de Piccardo (S); 36, try de Gattas (H), y 40, gol de Pavlovsky por try de Delger (S). Amonestados: 14, González Capdevila (S). Resultado parcial: Hindú 12 vs. 17 SIC.

3 minutos, penal de Pavlovsky (S); 14, try-penal (H); 31, gol de Pavlovsky por try de Piccardo (S); 36, try de Gattas (H), y 40, gol de Pavlovsky por try de Delger (S). 14, González Capdevila (S). Hindú 12 vs. 17 SIC. Árbitro: Simón Larrubia.

Simón Larrubia. Cancha: Hindú, Don Torcuato.

Entre su velocidad y un hand-off, Nicanor Acosta deja atrás a Ahmer y encara a Lisandro Rodríguez; SIC fue muy superior a Hindú en el primer tiempo, y en el segundo se dedicó a defender, con éxito. Hernán Zenteno - LA NACION