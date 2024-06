Rodrigo Isgró no se resigna a participar de los Juegos Olímpicos y la UAR tiene un plan para lograrlo

Escuchar

La excelsa temporada de los Pumas 7s todavía tiene al objetivo supremo por delante. El subcampeonato en el Seven de Madrid marcó el fin de una campaña frenética. Finalizada la final ante Francia, la mente automáticamente pasó a estar en modo Juegos Olímpicos. Mientras los jugadores se reponen física y mentalmente del enorme desgaste padecido en los últimos ocho meses, la dirigencia se puso en acción para paliar los efectos de la sanción a Rodrigo Isgró para que pueda estar en París 2024.

La derrota ante Francia en la final resultó un doble golpe. Además de haber cedido el título de campeón de la temporada que merecían (y habrían obtenido de no haber sido por el absurdo cambio de formato de la competencia), en la última acción del partido fue expulsado Rodrigo Isgró, el mejor jugador del mundo en la especialidad en 2023. La sanción inicial de 10 partidos, reducida a cinco por los diversos atenuantes contemplados en la letra del reglamento, lo dejan afuera de la gran cita. En los Juegos, los Pumas 7s jugarán seis partidos: tres de la zona de grupos, cuartos de final, semifinal y final, en el mejor de los casos. Sin embargo, todavía hay esperanza.

“Fue duro la verdad. El viernes tuvimos una audiencia larga, duró como tres horas. Fue un momento duro, difícil y tenso. De la sanción sorprendió un poco la cantidad de fechas, no imaginábamos ese número”, admitió Isgró en ESPN. “En lo personal estoy muy tranquilo. Siento que las cosas que pueden suceder están fuera mi control. Lo que hice ya pasó, me equivoqué y ya pedí las disculpas que realmente sentía. Fue una jugada en la que no me considero que estaba enojado en ese momento, ni que fue una reacción de enojo. Fue una reacción por algo que recibo. Es un segundo que no pensás. Soy consciente que me equivoqué, que cometí un error. No estoy contento con esa acción pero me sorprendió la cantidad de fechas”.

El epílogo de la final Argentina-Francia, con el tumulto entre jugadores de ambos equipos OSCAR DEL POZO - AFP

Isgró también hizo referencia a la reacción de la gente. “Fue algo muy lindo para mí. Estaba tranquilo, pero cada vez que me llegaba un mensaje, se me llenaban los ojos de lágrimas. Realmente el cariño que recibí nunca lo imaginé. La cantidad de gente que me mandó un mensaje para enviarme ánimos, apoyo y para decirme que estaban conmigo. Eso me hace muy feliz. Siento que hay mucho más por lo que agradecer que por lo que estar triste. Aprovecho y realmente les agradezco a todos los que me mandaron un mensaje. No pude responder todos aún. Me sentí muy querido, valorado y respetado”.

La estrategia de la UAR

En primer lugar, cabe aclarar que la sanción inicial corresponde a un fallo de primera instancia. La UAR ya apeló y, si bien los antecedentes de revertir una sanción son casi nulos, sí aspira a una reducción. Además, la estrategia apunta a que el mejor jugador de seven del mundo en 2023 pueda cumplir la sanción durante la ventana de julio, en la que el seleccionado de 15 disputará tres partidos.

Para ello, la UAR contrató al abogado neozelandés Aaron Lloyd, un especialista en la materia al que suele recurrir. Recientemente, estuvo al frente de la apelación de Juan Cruz Mallía tras el incidente ocurrido en el Rugby Championship ante Sudáfrica en Johannesburgo previo al Mundial. El cordobés había impactado en el aire con el medio-scrum Grant Williams, dejándolo fuera de acción. No fue sancionado en el partido, pero sí recibió una expulsión de oficio. La defensa del letrado logró que fuera sancionado sólo por dos partidos, que cumplió en la revancha ante los Springboks y ante España, por lo que pudo estar en el debut mundialista.

Lloyd también trabajó en otros casos, como los de Nicolás Sánchez en 2017 y Pablo Matera en 2018, ambos citados cuando vestían la camiseta de Jaguares en el Super Rugby, y del Pumita Facundo García Hamilton el año pasado, expulsado en el partido por el 9º puesto ante Fiji en el Mundial de Sudáfrica 2023: fue sancionado con tres semanas, pero la apelación resultó exitosa y se le quitó la pena.

La acción por la que fue sancionado

¿Puede cumplir la sanción en otra disciplina? El reglamento lo contempla, ya que tanto el seven como la ventana de julio están bajo la órbita de World Rugby. Lo que debe juzgar el comité disciplinario es si Isgró era “elegible” para jugar en el seleccionado de 15. Recuérdese que Isgró debutó en los Pumas en el Rugby Championship de 2023, ante Australia en Sydney, y luego participó del Mundial de Francia, donde llegó a actuar en el partido ante Chile. El mendocino podría volver a ser convocado por Felipe Contepomi para los tres primeros partidos del seleccionado este año y así cumplir allí la sanción, ya sea en forma parcial o, si se logra una reducción en la instancia de apelación, total.

Algo similar ocurrió en la previa del estreno del Seis Naciones 2023. Owen Farrell había sido suspendido jugando para Saracens y pudo cumplir la pena en tres partidos del club y jugar para Inglaterra en el debut ante Escocia, pese a que no habría podido jugar para su club en el tercero de esos partidos por estar afectado al seleccionado.

En julio, los Pumas jugarán tres Test Matches: dos ante Francia, el 6 en Mendoza y el 13 en Vélez, y uno ante Uruguay, el 20 en Maldonado. El seven en París se jugará del 24 al 30 de julio, tres días la competencia femenina y tres la masculina.

En la última acción de la final del Seven de Madrid, ante Francia, cuando el partido ya estaba resuelto y se jugaba un minuto y medio de tiempo adicional y los Pumas buscaban el try del honor, Isgró se excedió en el ímpetu en un contrarruck haciendo caer a un rival de cabeza hacia el suelo. Una acción similar a un tackle peligroso, a la que le cabe la misma sanción. Los seis partidos de suspensión que indica la ley quedaron reducidos a tres ante la aceptación de culpabilidad por parte del jugador y su limpio prontuario.

Tras el Mundial de Francia, Isgró regresó a los Pumas 7s con el objetivo de estar en París 2024. Se sumó con la campaña ya en marcha y fue una pieza clave para el equipo en la temporada, sobre todo en las últimas tres etapas, que coincidieron con la baja de Marcos Moneta, quien sufrió una fractura de peroné en el primer partido del Seven de Hong Kong y se perdió, además, los de Singapur y Madrid, está en proceso de recuperación y se espera que pueda estar en los Juegos. Isgró de inmediato reconoció el error que había cometido y aceptó la sanción en un comunicado a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, no está dicha la última palabra. Todavía está a tiempo de cumplir su sueño.