Rugby Championship: los Pumas esperan agazapados a Springboks, que pone lo mejor para la definición

La decoración acebrada emparenta al estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, con el Mbombela Stadium, de Nelspruit. Hogar del equipo denominado “Pumas”, uno de los participantes de la primera categoría de la Currie Cup, recibirá el sábado al seleccionado argentino por segunda vez en su historia. La localidad de Nelspruit, donde habita, no es de las más atractivas de Sudáfrica, pero conserva su magnetismo turístico debido a que es la puerta de entrada a Kruger National Park, la reserva natural más grande del sur del continente africano. No sólo las cebras se pasean libremente por los 20.000 kilómetros cuadrados que abarca, para el asombro de los visitantes, sino también leones, chitas, elefantes, hienas, búfalos, rinocerontes, jirafas. También hay gacelas, naturalmente, incluido el subtipo llamado “springbok”, que da el nombre al seleccionado local.

El próximo sábado, a las 12.05 de Argentina, Springboks y Pumas definirán mano a mano el Rugby Championship 2024. Una posición inédita a la que accedió el equipo de UAR en lo que ya es su mejor actuación histórica en el certamen, en el que derrotó a las tres potencias del Sur.

Parte de los movimientos argentinos de este martes; el entrenamiento intenso de la semana será el de este miércoles en Nelspruit. Prensa UAR

El plantel dirigido por Felipe Contepomi llegó el lunes a Nelspruit. Tras el 29-28 favorable al local en Santiago del Estero, los dos planteles partieron en ómnibus a Tucumán, desde donde compartieron un vuelo chárter directo a Sudáfrica. Con la dolorosa baja de Marcos Kremer, que no pudo terminar el partido del sábado por un esguince de rodilla, los argentinos comenzaron este martes los entrenamientos luego de dos días de recuperación tras la batalla de la quinta fecha. Este miércoles será el turno del entrenamiento de máxima intensidad de la semana, tras el cual el head coach definirá la formación, que dará a conocer el jueves.

“Llegamos bien. Nos recuperamos del desgaste físico del partido y ya estamos listos para seguir trabajando”, dijo el pilar Thomas Gallo. “Estamos contentos, con ganas y con energía. Creo que este Rugby Championship viene siendo muy bueno y estamos felices de haberle dado una alegría a la gente en Argentina. El objetivo es seguir enfocados en lo que queremos hacer, partido a partido, y seguir mejorando para que las cosas salgan”.

"Este Rugby Championship viene siendo muy bueno y estamos felices de haberle dado una alegría a la gente en Argentina", comentó Thomas Gallo, que indicó que el seleccionado está recuperado del esfuerzo del sábado, salvo por el lesionado Marcos Kremer. Prensa UAR

Como es costumbre, Sudáfrica anunció con antelación la alineación. Este martes Rassie Erasmus confirmó los regresos de los jugadores a los que había preservado y que se habían quedado descansando en su país: Cheslin Kolbe, Pieter-Steph du Toit, Frans Malherbe, Bongi Mbonambi, Jasper Wiese y Damian de Allende, que no viajaron a la Argentina, saltarán a la cancha en Nelspruit, lo mismo que el capitán, Siya Kolisi, que vio la caída desde la cabina de los entrenadores en el Madre de Ciudades. Además, Eben Etzebeth se sube a la formación inicial. Cuando comience el encuentro alcanzará la marca de 128 caps y se convertirá en el jugador que más presencias tendrá en el seleccionado sudafricano, superando a otro legendario segunda línea, Victor Matfield, a quien igualó el sábado.

Sudáfrica está al borde de ganar por primera vez el Championship en formato íntegro (partido y revancha contra cada rival). Desde la creación del certamen, en 2012, su única conquista se remonta a 2019, previamente al Mundial de Japón, en una versión reducida al 50% (tres compromisos por seleccionado). Poner un equipo mixto, con algunos jugadores inexpertos, le costó la derrota en Santiago y dejó con vida a los Pumas. Para ser campeones, los argentinos deben ganar con un punto de bonus ofensivo (tres o más tries de diferencia) y evitar el bonus defensivo de los locales (revés por siete o menos puntos).

Eben Etzebeth cumplirá este sábado 128 partidos en Springboks y será el rugbier que más presencias haya acumulado en el seleccionado de Sudáfrica, el único tetracampeón mundial del rugby. afp - AFP

Más allá del esperado regreso de su artillería pesada, en la formación de Springboks se destaca la inclusión como titular de Manie Libbok, el apertura que en Santiago del Estero ingresó en el segundo tiempo y falló sobre el final un penal accesible que habría implicado la victoria y la coronación. Handrè Pollard fue relegado al banco de suplentes y Sacha Feinberg-Mngomezulu, que apareció este año y se ganó la camiseta 10, está lesionado. Como fullback se mantiene Aphelele Fassi (no fue tenido en cuenta Willie le Roux) y hay un enroque de medio-scrums: Jaden Hendrikse salta al conjunto inicial y Cobus Reinach va al banco; Grant Williams, titular ante Nueva Zelanda, se unió la semana pasada a Faf de Klerk en la lista de lesionados.

Los Pumas jugaron en ese estadio en 2016. Tras la primera victoria oficial sobre Springboks en Durban, volvían a suelo sudafricano con el objetivo de mostrar que lo ocurrido un año atrás no había sido una casualidad. De la mano de Pablo Matera y Nicolás Sánchez, tuvieron un gran desempeño y llegaron a estar en ventaja por 23-13 a 10 minutos del final. No obstante, claudicaron en el epílogo y cayeron por 30-23. Habría revancha una semana más tarde, cuando se impusieron por 26-24 en Salta. Los sudafricanos se presentaron cuatro veces en el Mbombela Stadium, con victorias también frente a Escocia (2013), Gales (2014) y All Blacks (2022).

El estadio Mbombela, de Nelspruit, fue inaugurado para el Mundial Sudáfrica 2010 y tiene capacidad para 40.000 espectadores. Gallo Images - Getty Images Europe

Al este de Johannesburgo, en el límite con Mozambique, la región de Mpumalanga tiene una rico acervo rugbístico. El seleccionado provincial, los Pumas, antiguamente South Eastern Transvaal, ganó por primera vez la Currie Cup en 2022 y fue finalista al año siguiente. Históricamente afincado en Witbank, se mudó a Nelspruit a partir de la construcción del estadio, inaugurado en el Mundial de fútbol de 2010, con capacidad para 40.000 espectadores.

Aunque no en ese estadio, hubo otras participaciones del seleccionado argentino en la región de Mpumalanga. En la germinal gira de 1965, que marcó el nacimiento de los Pumas, la Argentina venció por 22-9 a Eastern Transvaal en la localidad de Ermelo; Benzi, Dartiguelongue, Imhoff, Pascual, Silva y Poggi anotaron los tries. En 1971, ya bautizados, los hombres de celeste y blanco realizaron su segunda gira por Sudáfrica y, en medio de dos enfrentamientos con Gazelles (un seleccionado de desarrollo), derrotaron a South Eastern Transvaal por 21-3 en Witbank con tries de Pascual, Morgan, Blacksley y Otaño. Durante la veda para jugar en Sudáfrica por el Apartheid, los argentinos viajaron disfrazados de Sudamérica XV en tres ocasiones, y en la primera de ellas, en 1980, derrotaron allí al mismo adversario por 30-21. Ese escenario fue sede de la derrota por 42-36 de Argentina A a manos de Sudáfrica A en el marco de la gira de los Pumas de 2002; hubo tries de Martín Durand, José María Núñez Piossek, Hernán Senillosa y Pedro Sporleder. Al año siguiente, el seleccionado volvió a cruzar el charco y antes del test match hubo dos presentaciones del combinado de desarrollo de Provincias Argentinas, una de las cuales resultó en la caída ante los Pumas locales por 71-14, también en Witbank. Pampas XV se enfrentó dos veces con Pumas por la Vodacom Cup: en la clasificación de 2011 consiguieron una victoria por 46-20 en Witbank camino al título, y en los cuartos de final de 2013 sufrieron una eliminación por 44-37 en la cancha donde se jugará este sábado.

Pablo Matera fue subcampeón del Súper Rugby por Jaguares en 2019 y después se coronó por Crusaders en el Super Rugby Pacific; ahora, el tercera línea está ante otra oportunidad de conquistar un importante torneo internacional, pero en los Pumas. Prensa UAR

El favoritismo está del lado de Springboks, que quieren seguir haciendo historia. Los Pumas juegan sin presión. En la ley de la selva, no siempre sobrevive el más fuerte.