Un duelo del SIC y Belgrano de 2019 Crédito: Rodrigo Néspolo

Hay rugby durante esta cuarentena impuesta por la pandemia. Claro que sí. Y no nos referimos a Nueva Zelandia ni a Australia, donde los partidos están siendo jugados por los puntos y hasta con público colmando las tribunas. Hay rugby en la Argentina. Sin ir más lejos, el sábado se encontraron San Isidro Club y Belgrano, por el torneo de la URBA. ¿Cómo? Apelando a la historia, a los amigos, a las tradiciones, a la tecnología y, sobre todo, a la pasión , que siempre contiene en su bolsa de regalos a los sueños y a la imaginación. La aventura fue empezada por Alejandro "Tinker" Voltán, pilar histórico del club de Virrey del Pino 3456, relatando partidos imaginarios que subía al chat de veteranos del rugby. Tanto los audios fueron de un lado a otro, que se subió la apuesta incorporando los almuerzos que preceden a cada partido.

"En este tiempo en el cual el presente es tan complicado y el futuro es absolutamente incierto y aun más preocupante, nos hemos refugiado en el pasado. En mirar fotos, en ver videos, en rememorar episodios. Entonces, me pareció que a eso que traemos del pasado había que preservarlo. Una de las tantas cosas lindas del rugby es la de los almuerzos de los veteranos, con cada presidente dando un discurso, con chistes e historias que sobrevuelan, y eso es lo que estamos haciendo a distancia, respetando el fixture original del campeonato 2020, que nunca empezó y creemos nunca empezará, pero nosotros, de alguna manera, lo jugamos igual", cuenta Voltán, el relator oficial de los partidos imaginarios. "Ganamos todos salvo dos que empatamos, porque fueron tan brillantes los discursos de los otros clubes, que no podía cantar victoria, pero tampoco nos íbamos a ir derrotados, porque necesito que mi muchachada no pierda las esperanzas", se ríe Tinker.

El sábado hubo un emocionante discurso de Arturo Rodríguez Jurado, emblema del SIC, que en 1967 fue invitado por Belgrano para integrar la delegación que viajó a Europa. Muchos lagrimearon cuando desde Estados Unidos, donde vive desde hace 40 años, apareció la voz de Carlitos Martínez, que avisó que ya pidió que cuando se vaya de gira la mitad de sus cenizas sean desparramadas sobre el césped de la cancha 1 de Virrey del Pino.

Un almuerzo particular en la pandemia fue el que juntó a Belgrano y Buenos Aires CRC, dos de los clubes fundadores de la UAR. Como nunca se habían enfrentado en las actuales instalaciones de Biei, ya que este ascendió a fin de 2019 y en la otra ocasión el partido había sido en BAC, la gente del club más antiguo de la Argentina organizó un recorrido mediante un video, y los parrilleros fueron hasta el lugar para transmitir en vivo. Porque, claro, los almuerzos virtuales tienen menú y todo. Los de Belgrano están a cargo del grupo bautizado "Los Cuisiniers".

El día del partido con Los Tilos, otro recién ascendido, habló Héctor "Pochola" Silva. "Imaginá lo que significa Pochola y cómo habla; terminamos todos moqueando. Además, Belgrano estuvo muy presente ayudando a Los Tilos en aquella tremenda inundación de 2013, cuando el club quedó bajo el agua", agrega Voltán, que recuerda también el espíritu de Víctor Luaces, dirigente de ese club y de la UAR, que murió esta semana. Otro discurso que destaca es el de Néstor "Lalo" Galán, de San Luis. "Ésos son los dos partidos que no pude dar por ganados", apunta de nuevo entre risas.

Hoy, feriado por Día de la Independencia, hay fecha. Belgrano se enfrenta con Hindú. Habrá un homenaje a Frankie Forrester, símbolo de Belgrano que se fue de gira el año pasado. Su yerno es Nicolás Fernández Miranda, sangre de Don Torcuato. El almuerzo está listo. Hay rugby.