SIC revivió en el final contra Belgrano y se da la esperanza de alcanzar los playoffs del Top 12

Dramático, con todos los matices de lucha, coraje y suspenso que debe tener un partido entre dos equipos protagonistas. De dientes apretados, definido sobre la hora y con el público de pie en las tribunas. Así, San Isidro Club le ganó in extremis al líder Belgrano Athletic por 34 a 31 en Boulogne y mantiene vivas sus chances de clasificarse para las semifinales del Top 12. Con siete fechas por jugar, los zanjeros están quintos en la tabla de posiciones, a cinco puntos de su archirrival, el CASI, por ahora el último en acceder a los playoffs (detrás de Belgrano, Alumni y Newman).

SIC construyó su décimo triunfo en el torneo a partir de mucha garra y el férreo desempeño defensivo, especialmente de toda su primera línea, que no sólo se encargó de blindar su in-goal, sino que también hizo muy buen trabajo en el scrum. Allí, el local fue ampliamente superior a Belgrano y forzó varios penales que tradujo en puntos. “Más allá de algunos desajustes, esta es la manera como tenemos que encarar lo que queda del torneo. No es momento de ponerse a mirar la tabla, es momento de seguir mejorando. Hoy le ganamos a un rival que es muy efectivo en las pelotas recuperadas”, resaltó Justo Piccardo, que marcó uno de los cinco tries del SIC.

Belgrano ganaba en Boulogne, pero el try de Juan Pedro Olcese convertido por Pavlovsky lo dejó sin victoria y redujo a un punto su ventaja al frente del torneo de URBA. Hernán Zenteno - LA NACION

Nada fue fácil para el SIC en la soleada tarde Boulogne. Sobre todo, en los primeros cuarenta minutos, donde Belgrano prevaleció en el juego y en la batalla física. Sin embargo, ese dominio territorial y de posesión resultó escaso en el marcador. Porque si bien el visitante logró llegar tres veces al try (uno de Luciano Tecca y dos Ignacio Díaz) y sacar una amplia diferencia, el local, con más voluntad que juego, comenzó a prevalecer en el scrum y equilibró las distintas alternativas. Así, ayudado por el viento a favor, logró descontar con un penal de Pavlovsly y un try de Bottazzini, para irse al descanso 19 a 8 abajo.

En la segunda parte, el cuadro zanjero ajustó algunos detalles, principalmente en el line, y rápidamente comenzó a obtener dividendos en las disputas de las pelotas en mauls y rucks. Primero, con un try de Pavlovsky y después con una corrida extraordinaria de Piccardo. Al verse imposibilitado de quebrar la defensa local, el conjunto porteño se resignó a mantener la diferencia con la eficaz patada de Juan Landó. El fullback marcó cuatro penales seguidos en un lapso de 15 minutos. Con el resultado 31 a 21, Belgrano trató de blindar la defensa y se olvidó de la hacer lo que mejor sabe: jugar con la pelota. Aunque a esa altura, el resultado parcial y el desarrollo del juego ya invitaba al público visitante a sacar las manos del bolsillo y aplaudir el trabajado, pero merecido triunfo.

A mediados del segundo tiempo, el try de Justo Piccardo le dio vida a SIC cuando su rival se alejaba en el tanteador, y también esperanza en la tabla de posiciones. Hernán Zenteno - LA NACION

Sin embargo, todo cambió en un rato. Los que estaban aplaudiendo festejando eufóricos un triunfo más comenzaron a preocuparse y quedar incrédulos ante los hechos. Y los que estaban preparados para volver a casa con gusto poco a poco arrancaron a empujar a puro canto y se encomendaron al milagro. Contagiados por el aliento de las tribunas, los quince de adentro creyeron más que nunca y fueron por la heroica. En verdadero acto de fe, a los 37, llegó el try del ingresado Timoteo Silva y, a los 41, cuando ya no había tiempo para más, Mateo Albanese pescó una pelota en la mitad de la cancha y, tras una sucesión de pases, el recién ingresado Juan Pedro Olcese apoyó debajo de los palos y despertó la locura de todo el pueblo Zanjero.

Compacto del éxito de SIC sobre el puntero

“Una alegría inmensa haber ayudado a que el SIC ganara el partido, pero principalmente que sigamos prendidos en la lucha por clasificarnos a las semifinales. Estamos en un momento del torneo donde hay que sumar todo lo posible para no lamentarnos”, comentó el impensado héroe del SIC, Juan Pedro Olcese, quien reemplazó a los 28 minutos a Benjamín Chiappe. “Nosotros no estamos mirando la tabla. Este triunfo es vital para poder mejorar muchas cosas. No importaba cómo viniera, lo importante que llegó y dimos un paso adelante. Quedan ochos finales”, reflexionó con mesura Piccardo.

Por ahora, la única obligación del San Isidro Club es seguir ganando para darle vida a las ilusiones de su gente de verlo nuevamente en los playoffs del Top 12.

Síntesis de SIC 34 vs. Belgrano 31

SIC: Bernabé López Fleming; Justo Piccardo, Carlos Pirán (capitán), Santos Rubio y Nicanor Acosta; Santiago Pavlovsky y Felipe Sascaro; Alejandro Daireaux, Franco Delger y Andrea Panzarini; Marcos Borghi y Bautista Viero; Benjamín Chiappe, Ignacio Bottazzini y Marcos Piccinini.

Cambios: PT, 22 minutos, Timoteo Silva por López Fleming; ST, 11, Mateo Albanese por Sascaro, y 28, Juan Pedro Olcese por Chiappe.

Entrenadores: Eduardo Victorica, Patricio Nealon y Gonzalo Longo.

Belgrano: Juan Landó; Ignacio Díaz, Tomás Etchepare, Ramón Arana y Pedro Arana; Juan Aparicio e Ignacio Marino; Franco Vega León, Augusto Vaccarino y Joaquín de la Serna; Ramón Duggan y Luciano Tecca; Lisandro García Draghi, Francisco Lusarreta Y Francisco Ferronato (capitán).

Cambios: ST, 7 minutos, Rodrigo Fernández Criado por Duggan; 14, Tomás Cubelli por Marino; 19, Julián Rebussone por Vega León; 21, Santiago García Botta por Ferronato, y 22, Tobías Bernabé por P. Arana.

Entrenadores: Guillermo Tramezzani y Luis Gradín y Francisco Gradin.

Primer tiempo: 7 minutos, try de Tecca (B); 12, penal de Pavlovsky (S); 16, gol de Landó por try de Díaz (B); 19, gol Landó por try de Díaz (B), y 30, try de Bottazzini (S). Amonestados: 38, García Draghi (B). Resultado parcial: SIC 8 vs. Belgrano 19.

Amonestados: 38, García Draghi (B). Resultado parcial: SIC 8 vs. Belgrano 19. Segundo tiempo: 7 minutos, gol de Pavlovsky por try propio (S); 14, penal de Landó (B); 19, penal de Landó (B); 23, gol de Pavlovsky por try de Piccardo (S); 30, penal de Landó (B); 36, penal de Landó (B); 37, try de Silva (S), y 41, gol de Pavlovsky por try de Olcese (S). Amonestados: 3, Viero (S). Resultado parcial: SIC 26 vs. Belgrano 12.

Árbitro: Mauro Rossi

Mauro Rossi Cancha: San Isidro Club.