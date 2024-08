Sudáfrica lo dio vuelta en el final, venció a All Blacks y lidera el Rugby Championship

Escuchar

Las dos grandes potencias del rugby mundial no defraudaron. Si bien hubo algunos baches e imprecisiones, los Springboks y los All Blacks brindaron espectáculo de intensidad y rigor físico, como se presumía en la previa. En esa batalla física y mental, Sudáfrica tuvo más resto y dio un plus en los minutos finales para superar a Nueva Zelanda por 31-27 por la tercera fecha del Rugby Championship. Así, llegaron a 14 puntos y lideran en soledad el torneo que no ganan desde 2009 en su versión ampliada (en el 2019 fueron campeones con un formato reducido).

El Ellis Park de Johannesburgo, la cuna del rugby sudafricano, lució abarrotado con una marea verde que se hizo escuchar durante los 80 minutos. Un duelo cargado de historia, dos rivales que sienten esa pica y se volvieron a ver las caras por primera vez luego de la final del mundial de Francia 2023, en la que los Springboks lograron levantar por cuarta vez la Copa Web Ellis tras un ajustado 12-11.

Damian de Allende celebra con Grant Williams el try de la victoria para Sudáfrica PHILL MAGAKOE - AFP

En esta oportunidad Nueva Zelanda arrancó mejor, ejerciendo presión sobre su rival desde el minuto uno. A los siete minutos ya ganaba 7-0 con el try de Codie Taylor y una amarilla forzada a Aphelele Fassi. Sin embargo, la reacción del local no tardó en llegar, con la misma fórmula del maul y un desprendimiento de Bongi Mbonambi, no exento de polémica: en una repetición se vio como el hooker perdió el control antes de apoyar, pero no fue revisada por el TMO. En una jugada peculiar, el árbitro irlandés Andrew Brace no le dejó patear la conversión a Feinberg-Mngomezulu por superar los 60 segundos permitidos para ejecutar el kick.

Ruan Nortje, en la cima del line out sudafricano PHILL MAGAKOE - AFP

Feinberg-Mngomezulu tuvo su revancha y mostró que, además de su visible talento, tiene una personalidad impropia de un jugador que a los 22 años está dando sus primeros pasos en un equipo armado. El 10 acertó un penal de 60 metros de distancia, aportó 16 puntos con el pie y fue preciso en las patadas tácticas para ganar terreno. En un encuentro en el que no pudo quebrar la línea de ventaja, demostró que puede cumplir ese rol de estratega que suele ejecutar Handre Pollard.

Los Springboks tuvieron problemas en las transiciones y los All Blacks los aprovecharon. Así llegó el try de Caleb Clake, tras una pelota recuperada, que puso arriba al visitante por 12-11 al entretiempo. En la segunda etapa, Nueva Zelanda golpeó de entrada con una intercepción de Jordie Barrett y, con los cambios rápidos de Sudáfrica, el encuentro entró en una meseta. Con las modificaciones, el local sufrió algunos desajustes defensivos, como el del segundo try de Clarke, un puñado de minutos después del ingreso de Pollard, que entró como centro y modificó gran parte de la estructura de la línea de backs.

Pero Sudáfrica se mantuvo siempre en el partido, a pesar de entrar al tramo final con una desventaja de 10 puntos. Lo sostuvieron el pie de Feinberg-Mngomezulu y el inmenso Pieter-Steph du Toit, omnipresente en todos los sectores de la cancha. El tercera línea, figura en la final del Mundial, otra vez fue el mejor de la cancha, en esta ocasión ocupando el rol de segunda línea, con la misma intensidad y ferocidad para tacklear y pelear el contacto.

Caleb Clarke vuela al try para Nueva Zelanda Themba Hadebe - AP

La jerarquía del banco de reservas hizo la diferencia. Como de costumbre, Rassie Erasmus guardó para el segundo tiempo a jugadores de peso, experiencia y mucho impacto. El bomb squad, como los mismos jugadores denominaron. Kwagga Smith, un habitué en ese banco de reservas, brindó su energía y apoyó el try del descuento. El medioscrum Grant Williams le dio más dinámica a los ataques y terminó filtrándose para el try de la victoria.

Los All Blacks generaron más en ataque, pero sufrieron en la salida de campo propio y en la indisciplina, con 14 penales cobrados por un riguroso Andrew Brace, que no condujo bien el partido y falló en decisiones cruciales. Es la segunda derrota en tres presentaciones de los All Blacks, luego de la caída ante los Pumas en Auckland. Con tres fechas por jugar, los conducidos por Scott Robertson se complican en la tabla, suman seis puntos y quedaron sin margen de error.

Festejo sudafricano en el final del partido; los All Blacks, abatidos PHILL MAGAKOE - AFP

Tuvieron que pasar 15 años para que Sudáfrica le gane tres partidos consecutivos a Nueva Zelanda. Lo hicieron en Londres y París en el 2023 y hoy, en Johannesburgo, ante una multitud que vibró con un equipo que quiere marcar una época en el rugby mundial. La semana que viene se volverán a ver las caras en Ciudad del Cabo.

Síntesis:

Sudáfrica: Aphelele Fassi; Cheslin Kolbe, Jesse Kriel, Damian de Allende y Kurt-Lee Arendse; Sacha Feinberg-Mngomezulu y Cobus Reinach; Ben-Jason Dixon, Jasper Wiese y Siya Kolisi (c); Ruan Nortje y Pieter-Steph du Toit; Frans Malherbe, Bongi Mbonambi y Ox Nche.

Entrenador: Rassie Erasmus

Cambios: PT: 25 minutos Eben Etzebeth por Nortje (temporario), 37´ Nortje por Dixon. ST: 3´ Malcolm Marx por Mbonambi, Gerhard Steenkamp por Nche, Elrigh Louw por Wiese y Grant Williams por Reinach, 8´ Handre Pollard por Arendse, 10´ Kwagga Smith por Nortje.

Nueva Zelanda: Beauden Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, Jordie Barrett y Caleb Clarke; Damian McKenzie y TJ Perenara, Sam Cane, Ardie Savea y Ethan Blackadder; Tupou Vaa’i, y Scott Barrett (c); Tyrel Lomax, Codie Taylor y Tamaiti Williams.

Entrenador: Scott Robertson.

Cambios: ST: 15´ Ofa Tu’ungafasi por Williams, 18´ Fletcher Newell por Lomax, 22´ Anton Lienert-Brown por Clarke, 25´ Cortez Ratima por Perenara, Asafo Aumua por Taylor y Mark Telea por Jordan, 29´ Sam Darry por Tupou Vaa’i y Samipeni Finau por Blackadder.

Primer tiempo: 7 minutos gol de McKenzie por try de Taylor (N), 16´ try de Mbonambi (S), 29´ penal de Feinberg-Mngomezulu (S), 33´ try de Clarke (N), 36´ penal de Feinberg-Mngomezulu (S). Resultado parcial: Sudáfrica 11-12 Nueva Zelanda.

6´ amarilla a Fassi (S)

Segundo tiempo: 1 minuto gol de McKenzie por try de Jordie Barrett (N), 5´ penal de Feinberg-Mngomezulu (S), 47´ penal de McKenzie (N), 49´ penal de Feinberg-Mngomezulu (S), 52´ try de Clarke (N), 69 gol de Feinberg-Mngomezulu por try de Smith (S), 74´ gol de Feinberg-Mngomezulu por try de Williams (S). Resultado parcial: Sudáfrica 20-15 Nueva Zelanda.

27´ amarilla a Tu’ungafasi (N)

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Estadio: Ellis Park, Johannesburgo.

Sudáfrica recibirá de nuevo a los All Blacks el sábado próximo en Ciudad del Cabo en la 4ª fecha del torneo que reúne a las principales potencias del hemisferio sur, entre ellas Australia y los Pumas, que esta tarde se medirán en el estadio Único de La Plata.

