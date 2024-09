Sudáfrica vs. los Pumas, en vivo: cómo ver online el partido por el Rugby Championship 2024

Escuchar

Este sábado, desde las 12 (horario argentino), los Pumas se enfrentan a los Springboks en un partido correspondiente a la última fecha del Rugby Championship 2024, que definirá el nuevo campeón. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del neozelandés Ben O’Keeffe, se disputa en el estadio Mbombela de Sudáfrica y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+.

Los Pumas están ante una oportunidad histórica. Por primera vez, gracias al excelente rendimiento mostrado a lo largo de todo el certamen, llegan a la última fecha del prestigioso torneo que reúne a las potencias del Hemisferio Sur con posibilidades de levantar el trofeo. Chances concretas, porque dependen de sí mismos. Pero no será una tarea sencilla, ya que enfrente estará el vigente bicampeón del mundo y mejor seleccionado del planeta en la actualidad que, además, será local. La ilusión, sin embargo, tiene sustento: en la fecha 5, disputada el sábado pasado, la Argentina ganó 29 a 28 en Buenos Aires.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi debe ganar con bonus ofensivo y esperar a que el conjunto africano no sume el defensivo. De esta manera, ambos quedarían con 19 puntos y la Argentina levantaría el trofeo gracias al primer criterio de desempate: el resultado de la serie (quedaría 2 a 0 a favor de los Pumas). En caso de derrota, empate o incluso triunfo sin bonus, el título quedará en manos de los sudafricanos. Los All Blacks, por su parte, reciben a Australia a las 4.05 (horario argentino), ya condenada al último lugar, con la premisa de ganar para aspirar al segundo puesto, algo que solo podrá conseguir si no ganan los Pumas.

Sudáfrica vs. los Pumas: cómo ver online

El partido entre sudafricanos y argentinos, que definirá al campeón del Rugby Championship 2024 este sábado 28 de septiembre en Mbombela, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Los Pumas, más ilusionados que nunca, sueñan con derrotar a Sudáfrica como visitantes Cesar Heredia - Prensa UAR

Formaciones confirmadas

Sudáfrica : Aphelele Fassi; Cheslin Kolbe, Jesse Kriel, Damian de Allende y Kurt-Lee Arendse; Manie Libbok y Jaden Hendrikse; Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese y Siya Kolisi (c); Ruan Nortjé y Eben Etzebeth; Frans Malherne, Bongi Mbonambi y Ox Nché.

: Aphelele Fassi; Cheslin Kolbe, Jesse Kriel, Damian de Allende y Kurt-Lee Arendse; Manie Libbok y Jaden Hendrikse; Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese y Siya Kolisi (c); Ruan Nortjé y Eben Etzebeth; Frans Malherne, Bongi Mbonambi y Ox Nché. Suplentes: Malcolm Marx, Gerhard Steenkamp, Vincent Koch, Elright Louw, Kwagga Smith, Cobus Reinach, Handrè Pollard y Lukhanyo Am.

Argentina : Santiago Carreras; Rodrigo Isgró, Matías Moroni, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Santiago Grondona, Joaquín Oviedo y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Pedro Rubiolo; Joel Sclavi, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo.

: Santiago Carreras; Rodrigo Isgró, Matías Moroni, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Santiago Grondona, Joaquín Oviedo y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Pedro Rubiolo; Joel Sclavi, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo. Suplentes: Ignacio Ruiz, Ignacio Calles, Pedro Delgado, Franco Molina, Pablo Matera, Lautaro Bazán Vélez, Lucio Cinti y Juan Cruz Mallía.

