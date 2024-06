Top 12 de URBA: Alumni recuperó su esencia con el poderío de su pack y le ganó a SIC, cuando se acerca la hora de la verdad

Escuchar

El alarido fervoroso del final sirvió para despejar parte de las dudas que se habían generado en Tortuguitas en las últimas fechas. Esos abrazos efusivos en los festejos se transformaron en un alivio necesario y revitalizante. Alumni recuperó su estirpe. Haciendo valer la supremacía en el pack, le ganó merecidamente a SIC por 31 a 22 y, luego de dos derrotas consecutivas, volvió a sonreír en la tarde gris de Boulogne. Justo cuando la primera rueda comienza a ser cosa juzgada y la hora de la verdad asoma en su máximo esplendor.

Si alguno pensaba que las derrotas frente a CUBA y Belgrano podían erosionar el andar errante del conjunto de Tortuguitas en el torneo, se equivocó. Porque más allá de las circunstancias, este equipo tiene una virtud máxima: ganando o perdiendo, de local o visitante, contra los de arriba o los de abajo, juega igual. No hay resultado que modifique su esencia de juego. Algo que ayer ante el SIC volvió a dejarlo bien en claro. No paró de atacar, presionó y siempre tuvo como objetivo el in-goal rival, más allá de la dura defensa de SIC. Lució seguro en sus fuerzas y muy inteligente en las decisiones.

Santiago Montagner intenta pasar entre Juan Pedro Olcese y Lucas Rocha; observan Bautista Viero y Marcos Piccinini Rodrigo Nespolo

“Hoy estuvimos muy despiertos para sacar ventaja de los errores de ellos y nos hicimos fuerte para volver a nuestras bases. En partidos tan trabados como éste, una buena defensa te va poniendo en territorio. Sin dudas, la diferencia estuvo en el momento que apretamos y pudimos meter esos dos tries de otro partido. Aprovechamos muy bien lo poco que pudimos generar. Veníamos de un par de partidos que se nos hizo esquivo llevarnos los resultados que queríamos. Y que eso nos haya pasado a mitad de torneo, nos da tiempo para empezar a ver qué es lo que tenemos que cambiar o fortalecer”, analizó Santiago González Iglesias, quien en la tarde gris de Boulogne aportó 21 puntos, producto de un try, dos conversiones y cuatro penales.

Es verdad que ni Alumni ni SIC llegaron bien pisados a esta décima fecha. Sin embargo, a lo largo de los ochenta minutos que disputaron en la Zanja se encargaron de demostrar por qué aún, con altos y bajos en sus rendimientos, son dos grandes candidatos para meterse en las instancias finales del presente Top 12. Jugaron como se juegan los partidos importantes, con mucha fuerza e inteligencia. No regalaron nada. Y si bien el resultado final fue algo holgado, el desarrollo del encuentro fue mucho más parejo de lo que terminó mostrando la placa final.

Lo más destacado de Alumni 31 - SIC 22

“Los partidos con SIC siempre son una guerra, son durísimos y nos tenemos que esforzar al máximos. Sobre todo en el contacto donde ellos son muy fuertes. Hoy era fundamental salir de perdedor, pero también era necesario volver a nuestras bases. Fue clave respetar la táctica de jugar siempre en campo ajeno y hacernos fuerte en la defensa. Cuando se dan partidos tan luchados, con packs muy fuertes, es fundamental no cometer errores y maximizar al máximo cada situación de quiebre que pueda surgir. Hoy estuvimos fino en eso”, analizó Tomas Bivort, capitán y baluarte de la primera línea de Alumni.

Una muestra de la paridad y lo luchado del desarrollo fue el 15 a 11 a favor de los zanjeros con que terminó la primera etapa. En un período donde las defensas prevalecieron por sobre el ataque, fue vital el intercambio de ejecuciones a los palos entre González Iglesias y Santiago Pavlovsky. Ambos pateadores marcaron 21 de los 26 tantos de ese periodo. Por consiguiente, los forwards de cada conjunto se repartieron de forma equitativa la obtención en todas las formaciones. En ese panorama parejo y luchado, el único que pudo llegar al try fue Alumni, después de una buena secuencia de pases que terminó apoyando González Iglesias.

Patea Joaquín Díaz Luzzi, mientras Marco Piccini intenta interceptar, con Felipe Sascaro cerca Rodrigo Nespolo

En el segundo tiempo se dio una verdadera lucha de estilo. Donde Alumni se fortaleció y SIC pareció desarticularse. Especialmente luego del try de Franco Battezzati, conseguido cuando peor la estaba pasando el local. Rápidamente estiró las diferencias con otro try de Santiago Montagner convertido por Rete. A partir de ahí arrancó la demolición del pack visitante y las respuestas del conjunto de Boulogne solo se ciñeron a la tenacidad de sus tres cuartos y la eficacia de Pavlovsky. Sin embargo, cuando un try de Carlos Pirán había despertado las esperanzas en los locales, González Iglesias se encargó de espantarlas con otro penal.

Con este triunfo, Alumni quedó como nuevo tercero del presente Top 12, a ocho puntos del líder, CASI, y a seis de su escolta, Belgrano. Y si bien el camino que le queda por recorrer es largo, haber vuelto a ganar después de dos derrotas consecutivas, de la manera que lo hizo ante SIC, el campeón vigente, no solo sirve para despejar las dudas y traer alivio, también despierta esperanzas. Justo cuando asoma la hora de la verdad.

Síntesis: SIC 22 - Alumni 31

SIC: Bernabé López Fleming; Franco Moneta, Carlos Pirán, Santos Rubio y Nicanor Acosta; Santiago Pavlovsky y Felipe Sascaro; Andrea Panzarini, Alejandro Daireaux y Ciro Plorutti; Marcos Borghi y Bautista Viero; Benjamín Chiappe, Lucas Rocha y Marcos Piccinini. Entrenadores: Eduardo Victorica, Patricio Nealon y Gonzalo Longo.

Cambios: ST, 3 minutos, Juan Pedro Olcese por Chiappe y, 15, Franco Delger por Plorutti.

Alumni: Santiago González Iglesias; Franco Sábato, Alejo Gonzales Cháves, Franco Battezzati y Santiago Pernas; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti; Santiago Montagner, Juan Patricio Anderson e Ignacio Cubilla; Santiago Alduncin y Manuel Mora; Bautista Vidal, Tomás Bivort (C) y Federico Lucca. Entrenadores: Rodrigo Giménez Salice y Hernán Ballatore.

Cambios: ST, 15 minutos, Nicolás Promanzio por Montagner y 33, Máximo Castillo por Lucca.

Primer tiempo: 2 minutos, penal de Pavlovsky (S); 9, try de González Iglesias (A); 14, penal de Pavlovsky (S); 21, penal de González Iglesias (A); 30, penal de Pavlovsky (S); 33, penal de González Iglesias (A) y, 37 y 40, penales de Pavlovsky (S). Amonestado: 18 minutos, Cubilla (A). Resultado parcial: SIC 15 - Alumni 11.

Segundo tiempo: 2 minutos, penal de González Iglesias (A); 6, gol de González Iglesias por try de Battezzati (A); 10, gol de González Iglesias por try de Montagner (A); 15, gol de Pavlovsky por try de Piran(S); 29, penal de González Iglesias (A) Amonestados: 18 minutos, Pavlovsky (S) y, 35, Juan Anderson (A). Resultado parcial: SIC 7 - Alumni 20.

Árbitro: Mauro Rossi.

Cancha: San Isidro Club.