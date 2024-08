Top 12 de URBA: el líder, Belgrano, perdió en el final contra SIC y Alumni, su escolta, ganó y se acercó

Escuchar

La fecha 15 del Top 12 de URBA entregó emociones, partidos vibrantes, tries in extremis, resultados previsibles y algunas sorpresas. Lo mejor de la jornada estuvo en la cancha de San Isidro Club. El local estuvo debajo en el marcador durante la mayor parte de los 80 minutos ante el líder, Belgrano. Sin embargo, un try en tiempo adicional le dio una victoria que será celebrada durante toda la semana: 34-31.

La derrota del mejor equipo del torneo hasta ahora fue aprovechada por Alumni, el escolta, que no tuvo problemas para vencer en su cancha a Regatas Bella Vista por 32-10. El tercero en la tabla, Newman, se enfrentó con el último, Atlético del Rosario, y lo derrotó como visitante por 56-21. El otro equipo de San Isidro, CASI, también ganó y se reacomodó en la parte alta: batió por 44-21 a San Luis como local. Además, un drop de Santiago Fernández a los 38 minutos del segundo tiempo prolongó el buen momento de Hindú, que la semana pasada había vencido a la Academia. Esta vez, el pie de Fernández fue decisivo para derrotar a CUBA en Villa de Mayo por 28-27. En el partido restante, Buenos Aires Cricket & Rugby consiguió un buen triunfo como visitante de Champagnat por 20-13.

Belgrano fue superior en el primer tiempo, pero el SIC consiguió dar vuelta el marcador en el tiempo de descuento LA NACION/Hernan Zenteno

SIC y un triunfo in extremis sobre el líder

En la Zanja, SIC ganó de manera dramática sobre el puntero. Juan Pedro Olcese marcó un try en tiempo adicional, a los 42 minutos, lo que posibilitó al equipo local ganar y seguir de cerca a su archirrival, CASI. En el primer tiempo, Belgrano había dominado con cierta amplitud basado en su sólida defensa y en su prevalencia en las formaciones fijas.

En la segunda parte, el Zanjero ajustó algunos detalles y a partir de la mejora en el line-out pasó a sacar rédito a sus avances y a hacer funcionar su rugby de colisión. De manera imprevista, cuando nadie lo creía, SIC dio vuelta un partido en el que estuvo abajo en el marcador durante los 80 minutos.

Otro triunfo sobre el final: Hindú celebró ante CUBA

El drop de Santiago Fernández a falta de dos minutos le dio el triunfo a Hindú contra CUBA en Villa de Mayo. El local tenía dominado el encuentro por 27-17 a falta de 17 minutos. Encima, el Elefante se había quedado con un jugador menos por la expulsión a su capitán, Nicolás Amaya.

Santiago Fernández, aquí con la pelota, fue vital para el triunfo de Hindú como visitante ante CUBA Tadeo Bourbon - LA NACION

Sin embago, los de Don Torcuato iniciaron la remontada de la mano, o del pie, en rigor, de Santiago Fernández. Con un penal suyo se pusieron 20-27. Luego, un try de Tomás Ahmer por la punta izquierda redujo la diferencia a dos puntos (25-27). Fernández, que erró la conversión, se redimió más tarde con el drop que le dio el triunfo –tercero al hilo– a Hindú. La derrota deja complicado a CUBA con miras al acceso a los playoffs; el Elefante mantiene la esperanza.

Alumni, segundo en la tabla, aprovechó el tropiezo de Belgrano en San Isidro para acercarse. Al derrotar a Regatas Bella Vista con punto de bonus quedó apenas a una unidad del Belgrano. Lo mismo ocurrió con Newman, que también se aprovechó de la debilidad de su rival, Rosario para golearlo en Plaza Jewell y ponerse a tiro del líder: quedó a cinco puntos. CASI, al imponerse sin mayores problemas a San Luis, bonus incluido, también quedó con 50 puntos, a cinco de Belgrano.

Los resultados de la 15ª fecha

Alumni 32 (B) vs. Regatas Bella Vista 10

vs. Regatas Bella Vista CASI 44 (B) vs. San Luis 21

vs. San Luis CUBA 27 (B) vs. Hindú 28

vs. Hindú SIC 34 vs. Belgrano 31 (B)

vs. Belgrano Champagnat 13 (B) vs. Buenos Aires C&RC 20

vs. Buenos Aires C&RC Rosario 21 vs. Newman 56 (B)

Las posiciones

Belgrano , con 55 puntos

, con Alumni , con 54

, con Newman , con 50

, con CASI , con 50

, con SIC , con 45

, con Hindú , con 35

, con Buenos Aires , con 33

, con San Luis , con 33

, con CUBA , con 31

, con Regatas Bella Vista , con 19

, con Champagnat , con 18

, con Rosario, con 5

La 17ª jornada (10/8, 15.30)

Newman vs. Alumni

Buenos Aires vs. Rosario

Belgrano vs. Champagnat

Hindú vs. SIC

San Luis vs. CUBA

Regatas Bella Vista vs. CASI

La 17ª fecha de la primera A

Pucará 21 (B) vs. San Cirano 26

vs. San Cirano Lomas 34 vs. Hurling 31 (B)

vs. Hurling San Albano 22 vs. San Martín 20 (B)

vs. San Martín La Plata 61 vs. San Patricio 0

vs. San Patricio Pueyrredón 18 (B) vs. Olivos 22

vs. Olivos Curupaytí 17 (B) vs. Los Matreros 22

vs. Los Matreros Los Tilos 19 vs. Francesa 13 (B)

La 17ª jornada de la primera B

GEBA 23 (B) vs. San Fernando 24

vs. San Fernando Universitario (La Plata) 42 vs. Delta 24

vs. Delta C. U. de Quilmes 23 vs. San Carlos 18 (B)

vs. San Carlos Italiano 16 vs. Manuel Belgrano 35

vs. Manuel Belgrano Mariano Moreno 26 vs. Liceo Militar 26

vs. Liceo Militar Liceo Naval 22 vs. Don Bosco 21 (B)

vs. Don Bosco Banco Naciòn 25 vs. San Andrés 20 (B)

Con información de Andrés Vázquez y Nicolás Casanova.

LA NACION