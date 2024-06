Top 12: Newman bajó de la punta a CASI con un juego que volvió a entusiasmar

Escuchar

Con una receta fiel a su buen gusto rugbístico, Newman cerró la primera rueda de la etapa clasificatoria con las ilusiones en alza. Con algo poco de practicidad, mucho de orden y una buena dosis de contundencia, le ganó merecidamente al CASI por 37 a 14 y sumó su cuarto triunfo consecutivo. Así parece haber dejado atrás la irregularidad del inicio de temporada y se acomodó de manera expectante en los puestos de vanguardia del Top 12. En tanto, la Academia cedió el liderazgo y cortó una racha de ocho partidos seguidos sin derrotas (siete éxitos y un empate).

Tras un arranque irregular y algunas preocupaciones en el funcionamiento colectivo, Newman logró enderezar el rumbo y comenzó a escalar en el juego y en la tabla. A saber: de los 11 partidos que disputó, ganó siete y perdió cuatro; es el segundo equipo con mayor cantidad de tries marcados (43) y el segundo con mayor cantidad de tantos a favor, detrás de Belgrano.

Juan Akemeier, fullback de CASI, no logra evitar un try de Mateo Montoya; Newman volvió a su buen juego y parece estar en vías de recuperación. LA NACION/Marcos Brindicci

“Fue clave no salirnos de nuestro plan de juego. Hoy estuvimos muy bien en el scrum, que es nuestra columna vertebral en el lanzamiento de la idea de juego. Lo importante fue meterle foco a cada una de las responsabilidades que tenemos. Sin dudas, haberle ganado al que venía puntero es muy importante para encarar toda la segunda etapa”, analizó el pilar del Cardenal, Miguel Prince. Y razón no le falta, porque en la segunda rueda habrá que ver cuál es el bagaje psicológico, físico y rugbístico de este equipo para sostenerse en esta ascendente realidad y lograr el objetivo.

Por lo pronto, lo de Newman ayer fue pura contundencia. Porque cuando necesitó buscar el partido, lo hizo con personalidad y convencimiento. Porque cuando tuvo que resistir los embates de un rival herido y peligroso, lo consiguió con mucho sacrificio y guapeza. El CASI, sorprendente, poco pudo hacer contra el cerrojo defensivo y voracidad ofensiva que le propuso el local. Constantemente fue víctima de la efectiva presión de los tres cuartos locales y tuvo una tarde para el olvido en el line-out y en el scrum, donde venía mostrando su mejor faceta. Nunca pudo hacerse dueño de la pelota y el territorio. Sólo en algunos momentos logró sacar limpia las pelotas de ruck y contó con escasas situaciones de try. De hecho, las dos veces que logró vulnerar el in-goal nacieron de dos robos fortuitos.

Fiel a sus principios de un rugby abierto y bien jugado, de mucha ilusión y sin tanta colisión, Newman hizo un primer tiempo que rozó la excelencia. En un lapso de 20 minutos se puso 18-0 gracias a los tries de Urtubey y Díaz de Vivar y la eficaz patada de Gutiérrez Taboada, que en ese ratito sumó una conversión y dos penales. Aturdido y con muchos errores de manejo, el CASI tardó media hora en reaccionar. Un try de Felipe Probaos pareció meterlo en partido, pero sólo resultó una falsa señal. Porque a ese instante favorable nunca le encontró la manera de traducirlo en más puntos a favor. Y lo terminó sufriendo. Rápidamente, Gutiérrez Taboada anotó otro penal para irse al descanso 21-7.

En el segundo tiempo, Newman acrecentó el dominio de los forwards y derribó rápidamente las intenciones de remontada del CASI en los primeros 10 minutos. Con el viento a favor, fue más eficiente en las pelotas aéreas y en el juego territorial con el pie, un aspecto que la Academia sufrió, siendo muy errático en los despejes al touch. El tempranero try de Lanfranco, tras un quiebre del ingresado Casa, pareció tocarle el orgullo al CASI, que respondió con otro try de Bruno Devoto. Paradójicamente volvieron las desconcentraciones en el CASI. Y Newman no perdonó. Un try de Mateo Montoya más un penal y un drop de Gonzalo Gutiérrez Taboada sentenciaron el resultado.

El festejo eufórico de los jugadores, el staff técnico y los hinchas al final no sirvió solamente para dimensionar el valor de haberle ganado a quien llegaba como líder jugando muy buen rugby. También significó un paso fundamental para seguir fortificando el objetivo de meterse entre los cuatro primeros. “Ganarle a un rival duro y directo de la forma que jugamos es muy importante. Fue clave el desempeño de los forwards en el scrum. Porque nos pudimos llevar cuatro penales y posicionarnos en campo rival. Eso, desde lo mental, fue buenísimo para no dejar crecer al CASI”, comentó Mateo Montoya.

Por lo pronto, haber concluido quinto la primera rueda, a cuatro puntos del SIC (4º), el último que se está clasificando a las semifinales, invita a creer.

Síntesis de Newman 37 vs. CASI 14

Newman: Santiago Marolda; Leandro Leivas, Benjamín Lanfranco, Tomás Keena y Justo Ortiz Basualdo; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery (capitán); Rodrigo Díaz de Vivar, Mateo Montoya y Joaquín De La Vega; Alejandro Urtubey y Jerónimo Ureta; Bautista Bosch, Marcelo Brandi y Miguel Prince.

Cambios: PT, 13 minutos, por Silvestre Casa por Leiva; ST, 12, Pablo Cardinal por Urtubey; 22, Isidro Bosch por Prince y Martín Lozano por B. Bosch; 30′, Félix Branca por Marguery, y 32, Faustino Santarelli por Brandi y Carlos Menéndez por Montoya.

CASI: Juan Akemeier; Santiago David, Jerónimo Solveyra, Bruno Devoto y Felipe Probaos; Felipe Hileman y Luca Canzani; Luis Briatore (capitán), Joaquín Saenz De Miera y Benjamín Rocca Rivarola; Leo Mazzini y Agustín Posleman; Juan Ignacio Nieto Sánchez, Juan Bautista Torres Obeid y Facundo Scaiano.

Cambios: ST, 25 minutos, Facundo Andreotti por Torres Obeid y Bautista Belleze por Rocca Rivarola, y 33, Hugo García por Nieto Sánchez.

Primer tiempo: 2 minutos, gol de Gutiérrez Taboada por try de Urtubey (N); penal de Gutiérrez Taboada (N); 15, try de Díaz de Vivar (N); 21, penal de Gutiérrez Taboada (N); 26, gol de Akemeier por try de Probaos (C), y 31, penal de Gutiérrez Taboada (N). Resultado parcial: Newman 21 vs. CASI 7.

5 minutos, try de Lanfranco (N); 8, gol de Akemeier por try de Devoto (C); 14, penal de Gutiérrez Taboada (N); 16, try de Montoya (N), y 30, drop de Gutiérrez Taboada (N). Newman 16 vs. CASI 7. Árbitro: Pablo Deluca.

Pablo Deluca. Cancha: Newman, Benavídez.