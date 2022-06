Top 13 de URBA: Una tarde que les da confianza a SIC y CASI, los archirrivales de San Isidro que se jugarán el superclásico el próximo sábado

La grieta entre la clase alta y la media del Top 13 sigue ahí, sin puentes, sin relleno sanitario al cabo de la fecha 10 del torneo de la URBA. Pero hay un equipo, CASI, que está practicando salto con garrocha para pasar al otro lado. Y hay otro, SIC, que toma impulso para asegurarse un lugar donde siempre está: la zona de las semifinales.

La grieta tiene a un lado a la Zanja –en rugby no son sinónimos– y al otro a la Academia. Y los dos clubes de San Isidro se enfrentarán el próximo sábado en La Catedral, donde se celebrará una nueva versión del superclásico del rugby argentino. A la que no le hace falta un rosario de victorias previas de cada uno para desbordar de color y público, pero a la que no le viene mal que Club Atlético de San Isidro y San Isidro Club lleguen confiados y en ascenso.

El que consiguió el triunfo más importante esta tarde fue SIC. Contra Alumni, en Boulogne. Casi un hábito, porque el conjunto albirrojo no gana allí desde 2015. El anfitrión se impuso al escolta del certamen por un claro 35 a 17, ciertamente con una mano de su adversario: la expulsión al medio-scrum Tomás Passerotti a los 33 minutos del primer tiempo implicó una desventaja insalvable para Alumni, que ya empezaba a padecer el rigor del pack sanisidrense. Y que respondió saliendo a jugar el segundo período con mucho ímpetu y alcanzó a descontar, pero eso no fue suficiente ante el poderío del local y la destacada actuación del regresado apertura Joaquín Lamas –actuó en Pumas 7s–, figura del encuentro, autor de 25 puntos y una asistencia.

Tomás Passerotti está por lanzar la pelota en el scrum; el número 9 de Alumni fue expulsado a los 33 minutos y complicó a su equipo, que perdió por quinta vez sucesiva frente a SIC. Rodrigo Néspolo - LA NACION

Para este CASI lleno de jóvenes e irregular en el campeonato, vencer al siempre peligroso Rosario y en Plaza Jewell no es un mérito menor. El marcador concluyó en 35-28, pero la Academia dominaba largamente (35-18). Terminó con algo de susto, apenas un try convertido arriba, pero ganó bien y estas cebras se anotaron un buen poroto en ese proceso de ir superando exámenes difíciles y adquirir confianza y experiencia. Además, se mantuvieron a distancia del lote de cabeza del torneo. No achicaron el margen, pero permanecen ahí, expectantes, como para aprovechar eventuales caídas y arrimarse al grupo de favoritos para acceder a los playoffs. El propio Rosario estaba a la par en la tabla y ahora quedó un poco rezagado.

Con la misma misión de acercarse a los de arriba, en esta 10ª jornada Belgrano le perdió pisada a la Academia. No la tenía fácil, porque recibía al campeón, CUBA, uno de los encumbrados, pero desperdició la ocasión. Cayó por 29-21 y ahora ya ni siquiera está al borde de esa grieta. Y el próximo sábado quedará libre. Puede reponerse, porque aún falta mucho, pero estos resultados suelen hacerse sentir en tiempo de definiciones en el certamen.

Rafael Iriarte, de CUBA, se incorporó al Top 13 luego de protagonizar la Superliga Americana de Rugby; en la escena lo respalda Marcos Herrero Anzorena ante el acecho de Joaquín Moro, de Belgrano. Santiago Filipuzzi - LA NACION

CUBA, en tanto, se afianzó en el pelotón de punta, como también lo hicieron Newman e Hindú. El puntero aplicó otra de sus palizas, esta vez a Los Tilos como visitante por 52 a 13. El Cardenal está en otro nivel, altísimo, pero arrastra el asterisco de esa molesta derrota en casa a manos del propio CUBA, en uno de sus exámenes más riesgosos, y único no aprobado. Y el Elefante continúa en su tónica de ganar y ganar pero sin mucha diferencia. En este caso, un 41-30 con bonus frente a Pucará en Don Torcuato.

El otro enfrentamiento del día contó para la carrera por la permanencia. Y tuvo un resultado llamativo: Regatas apenas logró marcar 5 tantos en Bella Vista ante San Luis, que anotó 20 y ahora lo superó en las posiciones. El otro de los fondistas, Buenos Aires Cricket & Rugby, tuvo jornada libre.

Los resultados de la 10ª fecha

SIC 35 vs. Alumni 17

vs. Alumni Los Tilos 13 vs. Newman 52 (B)

vs. Newman Belgrano 21 vs. CUBA 29

vs. CUBA Rosario 28 vs. CASI 35

vs. CASI Regatas 5 vs. San Luis 20

vs. San Luis Hindú 41 (B) vs. Pucará 30

vs. Pucará Libre: Buenos Aires

Las posiciones

Los cuatro primeros se clasificarán para las semifinales.

1º, Newman , con 37 puntos (9 partidos)

, con puntos (9 partidos) 2º, Hindú , con 34 (9)

, con (9) 3º, SIC , con 30 (9)

, con (9) 4º, CUBA , con 30 (9)

, con (9) 5º, Alumni , con 30 (10)

, con (10) 6º, CASI , con 22 (9)

, con (9) 7º, Rosario , con 19 (9)

, con (9) 8º, Belgrano , con 18 (10)

, con (10) 9º, San Luis , con 12 (9)

, con (9) 10º, Los Tilos , con 12 (10)

, con (10) 11º, Pucará , con 11 (9)

, con (9) 12º, Regatas , con 11 (9)

, con (9) 13º, Buenos Aires, con 7 (9)

La 11ª jornada, el sábado 11 de junio

CUBA vs. Los Tilos

Regatas vs. Pucará

San Luis vs. Rosario

CASI vs. SIC

Alumni vs. Buenos Aires

Newman vs. Hindú

Libre: Belgrano

Un line-out en Belgrano vs. CUBA; el campeón se impuso en la calle Virrey del Pino. Santiago Filipuzzi - LA NACION

La 9ª fecha de la primera A

Banco Nación 32 vs. Mariano Moreno 32

vs. Mariano Moreno Curupaytí 19 vs. Champagnat 12

vs. Champagnat Olivos 20 vs. San Albano 26

vs. San Albano San Patricio 25 vs. San Carlos 16

vs. San Carlos Pueyrredón 25 vs. San Cirano 23

vs. San Cirano Lomas 17 vs. Los Matreros 43 (B)

vs. Los Matreros La Plata 47 (B) vs. Francesa 17

La 9ª jornada de la primera B