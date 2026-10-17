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Top 14 de la URBA: Hindú se clasificó, SIC quedó afuera y Los Matreros descendió
El conjunto de Don Torcuato goleó a Atlético del Rosario, se quedó con el último boleto a las semifinales y hasta evitará a Newman
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El Top 14 de la URBA llegó al final de su etapa regular con las últimas definiciones de cara a los playoffs. Hindú se impuso por 68-33 ante Atlético del Rosario y se aseguró su regreso a las semifinales después de dos temporadas de ausencia. SIC, pese a su amplia ventaja de 48-25 sobre Buenos Aires Cricket & Rugby, necesitaba una derrota del conjunto de Don Torcuato y quedó afuera, algo que no sucedía desde 2018. CASI, por su parte, superó por 22-14 a Alumni y terminó segundo.
En la lucha por la permanencia, Los Matreros perdió por 45-36 frente a Belgrano Athletic, y descendió a la Primera A, en la que acompañará a Champagnat, que cayó ante Los Tilos por 59-24. En tanto, La Plata aseguró su permanencia con un 36-3 contra Regatas Bella Vista. A su vez, Newman recibió a CUBA y la cuestión terminó en empate en 21.
Consecuentemente, quedaron definidos los cruces de las semifinales: Newman, líder de la etapa regular, se enfrentará con Alumni, el cuarto, el viernes 30 de octubre a las 20.10, mientras que CASI, el segundo en la tabla, se medirá con Hindú, el tercero, el sábado 31 a las 17.10. Ambos encuentros se desarrollarán en la Catedral del rugby, la cancha del Club Atlético de San Isidro. Los ganadores disputarán la final el sábado 7 de noviembre, a las 17.10.
Hindú volvió a las semifinales después de dos temporadas de ausencia gracias a la sobre Rosario en Don Torcuato. El equipo local tuvo que superar un comienzo complicado: se fue al descanso en desventaja por 21-19, después de un primer tiempo parejo en el que el Plaza le presentó una dura resistencia. Pero la segunda mitad fue completamente distinta. Hindú elevó su nivel, encontró espacios y pasó por encima a su rival con una producción ofensiva contundente.
Pascal Senillosa fue una de las figuras, con tres tries, en una actuación que también tuvo como protagonistas importantes a Sebastián Cancelliere, autor de dos conquistas, y a Agustín Capurro, Nicolás D’Amorim y Bautista Farisé. El Elefante transformó un partido que parecía difícil en una victoria de enorme autoridad y aseguró su regreso a la etapa decisiva del campeonato.
SIC cumplió con su parte, pero dependía de un resultado que nunca llegó. Venció con bonus a Buenos Aires, pero la goleada de Hindú lo dejó fuera de las semifinales. Marcos Piccinini anotó dos tries en la primera mitad, que terminó 20-13, y en la segunda SIC amplió la diferencia con conquistas de Ignacio Bottazzini, Andrea Panzarini y Bernabé López Fleming, además de un try-penal.
La eliminación marca el final de una serie positiva para el conjunto de Boulogne: desde 2019 había participado en todas las realizaciones de los playoffs, con seis clasificaciones consecutivas; en 2020 no hubo competencia, a raíz de la cuarentena. Buenos Aires, por su parte, consiguió conservar su lugar en la máxima categoría gracias a la derrota de Los Matreros.
La victoria de SIC ante Buenos Aires
Los Matreros peleó hasta el final, pero perdió por 45-36 ante Belgrano Athletic y descendió a Primera A. El conjunto de Castelar llegó a estar en ventaja durante un partido cambiante, con una destacada actuación ofensiva de Boris Cec, pero no consiguió sostener el resultado. Las conquistas de Francisco Lusarreta y Félix Ceñal le permitieron a Belgrano revertir el marcador cerca del cierre y sellaron la suerte del visitante, que acompañará a Champagnat en el descenso.
La Plata resolvió con autoridad un partido decisivo para su permanencia: goleó por 36-3 a Regatas Bella Vista y aseguró su continuidad en el Top 14. Tomás Suárez Folch fue una de las figuras, con un try, conversiones y un drop, en una tarde en la que el conjunto platense tomó el control desde la primera mitad. El local se fue al descanso 14-3 arriba y amplió la diferencia después con las conquistas de Matías Rivademar y Pedro Addiechi, sin permitir que su rival volviera a sumar.
La Plata venció con autoridad a Regatas Bella Vista
CASI se quedó con el segundo puesto de la etapa regular al vencer por 22-14 a Alumni como visitante, en un duelo directo que definía buena parte del cuadro de semifinales. El primer tiempo terminó igualado 7-7, pero el conjunto de San Isidro encontró la diferencia en el complemento, después de la expulsión de Tomás Bivort por doble amarilla. Santiago David apoyó dos tries y CASI aprovechó también un try penal para construir una victoria que le permitirá enfrentar a Hindú. Alumni, cuarto, tendrá como adversario a Newman.
El triunfo de CASI ante Alumni
Newman cerró una etapa regular extraordinaria con un empate 21-21 ante CUBA, que interrumpió su serie de victorias consecutivas, aunque no su invicto de 23 partidos. El líder, que presentó una formación con varios cambios, estuvo tres veces en ventaja, pero su rival encontró respuestas para igualar el marcador. Justo Ortiz Basualdo, Lucas Nava e Isidro Bosch marcaron los tries del conjunto de Benavídez, mientras que Segundo Pisani, Félix Corleto y Agustín Peres apoyaron para CUBA. Ahora, Newman buscará defender el título en la semifinal ante Alumni.
Noticia en desarrollo
Resultados de la 26ª fecha
- Belgrano Athletic 45 vs. Los Matreros 36
- SIC 48 (B) vs. Buenos Aires C&RC 23
- Newman 21 vs. CUBA 21
- Alumni 14 vs. CASI 22
- Champagnat 24 vs. Los Tilos 59 (B)
- Hindú 68 (B) vs. Atlético del Rosario 33
- La Plata 36 (B) vs. Regatas Bella Vista 3
Las posiciones
- Newman, con 110 puntos
- CASI, con 90
- Hindú, con 89
- Alumni, con 86
- SIC, con 86
- Los Tilos, con 69
- Belgrano, con 58
- Regatas Bella Vista, con 56
- CUBA, con 51
- Rosario, con 43
- La Plata, con 42
- Buenos Aires C&RC, con 40
- Los Matreros, con 36
- Champagnat, con 15
Próxima fecha (semifinales)
Viernes 31/10 a las 20.10
- Newman vs. Alumni (en CASI)
Sábado 31/10 a las 17.10
- CASI vs. Hindú (en CASI)
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