Top 14 de URBA: SIC o Hindú se quedará fuera de los playoffs y se definirá el segundo descenso

El torneo más extenso en la historia de la máxima categoría de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) empieza a palpitar su desenlace. Se inició a mediados de marzo, el mismo día en que Francia se consagró campeón del Seis Naciones, y este sábado culiminará su etapa regular, a partir de las 15.30, a pocas semanas de la reanudación del Nations Championship. Newman, CASI y Alumni esperan por el cuarto pasajero de los playoffs, condición que se dirimirá entre los dos clubes más exitosos en este siglo en el rugby de Buenos Aires. Hindú marcha con ventaja y depende de sí, mientras que San Isidro Club espera un traspié del Elefante para mantenerse en la competencia y protagonizar una de las semifinales, sea la del viernes 30 o la del sábado 31.

En Don Torcuato, Hindú procurará una clasificación que le quedó lejos en los últimos dos años, pero que en 2026 está al alcance de la mano: un empate como local con Atlético del Rosario le aseguraría el boleto a la parte decisiva del campeonato, que tendrá lugar nuevamente en la Catedral de San Isidro. Presente en los playoffs desde 1998 hasta 2023, Hindú transitó dos años irregulares hasta su consolidación en esta campaña, con la irrupción de jóvenes y con jugadores experimentados, encabezados por Felipe Ezcurra, el capitán y el único titular en todos los partidos del año. Santino Amaya y Tomás Amher ingresarán a la formación inicial en lugar de Nicolás D’Amorim y Martín Cancelliere, frente a un rival con el que comparte algo importante: esta semana se cumplieron 30 años de la primera conquista en la historia de Hindú, que el Elefante logró a la par del propio Rosario.

El visitante viene de cumplir el objetivo de conseguir la permanencia en el Top 14 pero no contará con algunos de sus hombres más importantes. Lucas Malanos y Octavio Capella, titulares en las otras 25 fechas, se perderán el cierre por acumulación de tarjetas amarillas y una lesión, respectivamente. Tampoco estará Tomás Cornejo, una de las figuras del año, luego de dejar la cancha con una molestia en el triunfo sobre Champagnat. En su lugar hará su debut con la camiseta 9 Benjamín Castagna, que lleva un apellido de peso en el club rosarino.

A este line-out lo gana SIC, pero el que está más alto en la tabla es Hindú, que en caso de ganarle a Rosario se clasificará semifinalista; el cuadro zanjero necesita una derrota del Elefante, además de superar a Buenos Aires CRC. Santiago Filipuzzi

El que anhela arrebatarle a Hindú la cuarta y última ubicación clasificatoria para las semifinales es SIC, que quedó muy comprometido luego de la derrota sufrida en Boulogne contra CASI de la fecha 24. Fue un mazazo, por el superclásico, por el momento del año y por el escaso margen de error que le quedó en el tramo final. El cuadro zanjero se recuperó con un triunfo ante CUBA y ahora se medirá con Buenos Aires Cricket & Rubgy, que tiene el incentivo de sumar para garantizar la continuidad en la máxima categoría.

Con 81, el conjunto de Boulogne está a 3 unidades de Hindú y está obligado a ganar. Idealmente, con bonus, para superarlo en la tabla: en caso de igualdad en puntos en la tabla, la posición final se define por la diferencia en los partidos entre sí, y el Elefante se impuso tanto en la ida como en la vuelta. Desde 2019 SIC se clasificó para todas las etapas de semifinales, fue campeón en dos ocasiones y llegó a otras tres finales. Un gran dominio en el rugby doméstico, que se interrumpirá de no ser por un batacazo de Rosario en Don Torcuato.

Vale repasar las cuentas para conocer las posibilidades. Ganar con diferencia de tres tries o más tries que los conseguidos por el rival otorga 5 unidades para la tabla; hacerlo sin bonus conlleva 4; empatar entrega 2; perder por hasta 7 tantos implica 1 punto, y caer por más de 7 hace que no se sume nada. Con 3 unidades de brecha entre Hindú y SIC, 84 contra 81, y la ventaja del cuadro de Don Torcuato en un virtual desempate, la Zanja necesita obener 4 puntos más frente a Biei que los que consiga el Elefante contra Plaza. Es decir, una de las siguientes dos combinaciones: triunfar SIC con bonus y que pierda Hindú; vencer SIC sin bonus y que Hindú caiga también sin la unidad extra. Toda otra conjunción de resultados favorece al equipo celeste y amarillo.

Entre Alumni y CASI se definirá la segunda posición y la tercera o la cuarta, y con ello, los cruces de las semifinales; ambos se enfrentarán en Manuel Alberti. Santiago Filipuzzi

Por otro lado, si bien Alumni y CASI están clasificados, el choque que protagonizarán en la última fecha tendrá un incentivo sustancioso. El que gane quedará segundo en la tabla, tendrá la ventaja deportiva en caso de una igualdad entre sí en la semifinal y evitará en esa primera instancia un cruce con Newman, el holgado líder y gran favorito para conquistar la corona. El Cardenal triunfó en 24 de sus 25 encuentros del año y rotará gran parte de su plantel para recibir a CUBA, en pos de extender el récord de éxitos en fila, que es de 22. Con 108 puntos, 22 más que sus escoltas, ya estableció una cifra que será difícil de igualar. Algo que parece estar fuera del radar pero puede ocurrir: que ninguno de los dos, Alumni o CASI, quede tercero y termine cuarto esta etapa regular. De haber un perdedor –es lo más factible, dado lo poco usual de un empate en el rugby–, ese equipo será superado en las posiciones por Hindú si este venciere, por cualquier tanteador, a Rosario.

Como Juan Bautista Daireaux en el in-goal, Newman está solo y cómodo en las alturas de la la etapa regular, en la que terminará primero; es tal su superioridad que su campaña es récord en puntos y éxitos consecutivos y estableció una ventaja abismal sobre los escoltas. Hernán Zenteno - La Nación

La victoria de Los Matreros sobre La Plata Rugby del último sábado encendió la lucha por evitar el segundo descenso, tras el asegurado de Champagnat. El club de Castelar no se dio por vencido, ganó con contundencia contra el Canario y hasta estuvo a tiro de sumar el punto de bonus, en varias ocasiones. Con 36 unidades, quedó a 1 de La Plata y a 4 de Buenos Aires CRC, que tendrá en SIC al adversario más difícil de los que luchan por quedarse en la elite. No obstante, un mero bonus les alcanzaría a los ubicados en Victoria para mantenerse en el Top 14: aventajan a Los Matreros y también al conjunto platense en caso de un triple empate.

El propio La Plata recibirá a Regatas Bella Vista y Los Matreros visitará a Belgrano Athletic, adversario al que superó en la primera rueda. Esta será su primera visita a Virrey del Pino 3456 desde 2011. En caso de igualdad en la tabla entre La Plata y Los Matreros (es decir, si ambos ganaren o perdieren pero Los Matreros sumara un bonus), el Canario mantendrá la categoría y el club del Oeste regresará a la primera A, junto a Champagnat.

Los Matreros tiene una chance de no descender, pero difícil: debe conseguir en la cancha de Belgrano un resultado mejor que el que La Plata obtenga en la suya frente a Regatas Bella Vista.

A las 15.30, como es habitual, tendrán lugar los kick-offs en seis de las siete canchas; empezará diez minutos más tarde Hindú vs. Rosario. No faltarán tensión ni nerviosismo, como tampoco cierta nostalgia por el cierre de temporada y expectativa por la cercanía de los playoffs.

El programa de la 26ª fecha