Top 14: Hindú remontó ante Rosario, escaló al tercer lugar, se clasificó y evitará a Newman en la semifinal

Se fue al descanso en desventaja. Atónito por desajustes propios y por la desfachatez de un rival que se lanzó a jugar. Pero en el segundo tiempo, Hindú no dejó dudas. Pisó fuerte y volvió a ser el Hindú de siempre: con un apabullante 68-33 sobre Atlético del Rosario, volvió a clasificarse para las semifinales del torneo de URBA, luego de tres años.

Fue una rareza la ausencia de Hindú en las instancias decisivas en las últimas dos temporadas. Una anomalía para el club más exitoso de los últimos 30 años. Esta semana se cumplieron tres décadas de la primera conquista del Elefante, el inicio de una era gloriosa en el rugby local que incluye 11 trofeos de URBA, 11 de Nacional de Clubes y un ADN bien marcado que cultivó Tito Fernández. Treinta años después, su hijo Santiago está al mando del staff de entrenadores: un hilo conductor en un club que logra transmitir el legado de generación en generación.

Tomás Amher, un ejemplo de la renovación de Hindú, que en la segunda mitad se despertó, anotó 49 puntos seguidos y aventó el temor de quedar eliminado. Santiago Filipuzzi

“Es la consecuencia de un laburo bien hecho. Los chicos le metieron muchas ganas todo el año. Es un premio al trabajo de todo el club”, resalta Santi Fernández para LA NACION, mientras observa con cierta emoción y con orgullo a los jugadores celebrar con la hinchada. Al mismo tiempo, la gente que pasa al lado lo felicita, con un abrazo o una palmada. “Fueron muy importantes las ganas y la energía que el equipo transmitió y que el club transmitió al equipo. Cuando se cruzan esas cosas, siempre nos hicimos muy fuertes, con las ganas de mejorar nuestro juego como bandera. Fue un año que se disfrutó mucho y vamos por un par de semanas más de rugby”, agregó el head coach.

Fernández se retiró con 39 años de edad, en el 2024. Ese fue el primero de los dos años en los que Hindú no alcanzó los playoffs. Desde que URBA había instaurado, en 1998, las instancias mano a mano para definir a los campeones, el conjunto de Don Torcuato se había clasificado siempre. “Son momentos que viven los clubes. Hubo muchos chicos que hoy ya son señores y agarraron muy bien la manija. También, chicos jóvenes que empujan con ganas y alegría. Se juntaron muchas cosas y esto es el fruto no sólo de este año, sino también de los otros que construyeron”, resumió Fernández, exapertura de los Pumas y figura en la última coronación lograda en el 2022. Luego de un 2025 en el que no tuvo actividad directa en la primera división de su club, Santiago asumió en esta temporada como entrenador principal, acompañado por Lucas Camacho, Gonzalo Amaya y otros colaboradores.

Pascal Senillosa conduce con la pelota; el hijo de Hernán es otra de las muy buenas apariciones del Elefante, en un recambio que no tomó demasiado tiempo. Santiago Filipuzzi

Diecinueve triunfos y siete derrotas son el balance de la campaña de Hindú en la etapa regular, que le valió acceder a las semifinales. “Hicimos una muy buena primera parte, tuvimos un bache en la mitad y después, de menor a mayor, volvimos a encontrar nuestro rugby. Terminamos muy bien”, puntualizó Felipe Ezcurra, el capitán. El Elefante ganó diez de los once primeros partidos del torneo y tuvo un sprint final en alza, con seis victorias. En medio perdió seis encuentros sobre nueve y eso lo hizo tambalear, pero no lo derribó.

El medio-scrum Ezcurra es el único jugador que protagonizó los 26 partidos del año como titular, un todoterreno a sus 33 años; el ex 9 de los Pumas es uno de los grandes artífices de la campaña. Con su dinámica, impone el ritmo de juego que procura su equipo, y eso que este sábado terminó como centro. Con su experiencia lideró a un plantel que tiene una buena mezcla de experimentados y jóvenes. “Hubo un recambio lógico y hay chicos que fueron asentándose en la primera, con más partidos y rodaje. Los más chicos vienen con mucha fuerza y energía y nosotros, los viejos, tratamos de marcar el camino. Es un trabajo de tiempo y mejora continua”, remarcó.

Hindú sabía que dependía de sí frente a Rosario. No necesitaba mirar lo que sucediera en SIC vs. Buenos Aires, aunque el partido en Boulogne podía condenarlo. Empezó con cierto nerviosísimo, algo apresurado y sin firmeza en defensa ante un adversario que se caracteriza por su juego ofensivo. Plaza Jewell se animó y se fue al descanso arriba 21-19 de la mano de Manuel Nogués, un jugador distinto. El apertura que luce la camiseta 22 anotó uno de los tries, aportó 13 puntos y en esta última fecha superó a Juan Akemeier (328 totales), de CASI, como máximo goleador de la etapa regular del certamen. Con 334 tantos, Nogués igualó la cantidad que había sumado en el 2022, el otro año en que quedó como el máximo artillero.

Santino Amaya consigue uno try de Hindú en la etapa inicial, en la que Rosario fue superior en Don Torcuato; muy distinta será la segunda. Santiago Filipuzzi

En el segundo tiempo el local salió con otro ímpetu y al minuto consiguió un try Ramón Fernández Miranda, hijo de Nicolás. Pascal Senillosa, hijo de Hernán –otra gloria del club–, registró su primer hat-trick y fue la figura. Se trata de una de las grandes apariciones del rugby argentino, con un pie exquisito y talento para jugar con la cabeza levantada y explotar los espacios. También en estos nombres está el legado.

Cuando el Elefante entró en ritmo, el visitante bajó la guardia. Rosario, que cumplió su objetivo de mantener la categoría, terminó el año con caras largas por una aparente lesión de Martín Elías en un tendón de Aquiles, sufrida en los primeros minutos del encuentro en Don Torcuato.

El triunfo y clasificación de Hindú

Entre los festejos por la clasificación, subyace una mala noticia en Hindú: la lesión de Federico Graglia en un tendón rotuliano, padecida en la entrada en calor. El potente centro terminó en muletas y se perderá lo que resta del año, que para el Elefante seguirá ante CASI, un viejo conocido, el sábado 31 de octubre en la segunda semifinal. Hindú volverá a dar el presente en los playoffs, como lo exige su historia.

Síntesis de Hindú 68 vs. Rosario 33