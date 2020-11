"Sólo Dios sabe qué talle de pantalón usa el Kun Agüero"

El Kun Agúero, afectado por las lesiones en el Manchester City Fuente: AP

Sergio Kun Agüero lucha contra las dificultades físicas que lo quejan y lo mantienen fuera de su hábitat natural. Mientras tanto, desde la televisión inglesa, dicen que está "gordo".

La gran cantidad de lesiones en la Premier League generaron las quejas de entrenadores como Jürgen Klopp (Liverpool) y Pep Guardiola (Manchester City), entre otros.

Pero el calendario del torneo inglés, uno de los más que más intereses económicos tiene sobre sí en el planeta fútbol, no cambiará por más reclamos que lleguen. Una de esas lesiones fue la de Sergio Kun Agüero, hoy también actor protagónico en la floreciente industria de los e-Sports.

Roy Keane, ex mediocampista del Manchester United y ahora comentarista de la cadena Sky Sports, opinó, luego del 1 a 1 entre los Ciudadanos y Liverpool, sobre la falta de delanteros que tiene el equipo de Pep y sobre el fallido regreso del ex Independiente, que no convirtió y se volvió a lesionar unos días antes.

"Mi problema con Agüero es que cuando volvió parecía pasado de peso. Solo Dios sabe que talla de pantalón lleva".

En ese sentido agregó: "Parecía pesado. A veces sales de lesión y te puede costar correr. Normalmente, los jugadores necesitan dos o tres semanas para recuperar esa velocidad. Yo estaba preocupado cuando volvió porque parecía realmente pasado de peso. Es difícil ponerse al día pero hay que tratar de no ganar kilos".

Agüero, afectado físicamente no fue convocado por Lionel Scaloni para los partidos de Eliminatorias ante Paraguay y Perú.