Mundial de surf: el equipo argentino se presenta en California buscando la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos

Los sueños del surf argentino ya están instalados en California. Allí, en la mítica playa de Huntington, este sábado comenzará un nuevo mundial ISA, que, además de coronar al mejor de la especialidad, otorga los dos primeros pasajes a los Juegos Olímpicos de París 2024. El conjunto nacional que buscará hacer historia grande está conformado por Leandro Usuna, el primer compatriota en participar de unos Juegos Olímpicos, en Tokio 2020; Santiago Muñiz, dos veces campeón mundial; Ignacio Gundensen y las chicas Lucía Indurain, Vera Jariz y la experimentada Ornella Pellizzari.

En esta realización del World Surfing Games habrá 247 atletas de 51 países, con presencia de buena parte de las estrellas mundiales. Estará el primer medallista de oro olímpico, el crack brasileño Italo Ferreira, y el de plata, el japonés Kanoa Igarashi. Estarán 19 de los 40 olimpistas de Tokio y una decena de actuales y ex integrantes del Championship Tour, el circuito profesional en el que compiten los 34 mejores del mundo. Los equipos masculinos y femeninos, con tres integrantes por lado, sumarán puntos y los dos ganadores -uno por género- tendrán los boletos para competir en París 2024.

Los World Surfing Games, conocidos como Mundiales de la ISA, vienen coronando campeones desde 1964. Su presidente es el marplatense Fernando Aguerre, desde 1994. Ha sido reelecto ocho veces luego de una gestión que tuvo como frutilla del postre lograr que, en 2016, se confirmara al surf como deporte olímpico. “Estar acá, en California, organizando un nuevo torneo que sea la tubería para llegar a unos Juegos Olímpicos, es algo que me pone muy feliz”, cuenta el padre del surf olímpico, quien aún hoy pocos pueden creer que sea argentino....

En este caso, además, habrá un plus que marca la importancia del surf dentro del movimiento olímpico. “Pudimos convencer al COI que la competencia de surf se haga en la ola de Teahupoo, en la Polinesia francesa, una de las rompientes más desafiantes del mundo. Es algo revolucionario porque sólo pasó antes en Melbourne 56, con la equitación, que una disciplina se realice fuera de la sede organizadora. Chopo, como le decimos en el ambiente del surf, tiene olas míticas en esa época y, además, será el retorno de nuestro deporte a la Polinesia”, explicó el dirigente.

Leandro Usuna, el primer surfista argentino en disputar unos Juegos Olímpicos, está en Huntington, California, a la espera del inicio del Mundial

El equipo argentino bajo el mando de Martín Latauro y el preparador físico Juan Baldino lleva días en Huntington Beach -donde también se realiza el US Open de surf- para aclimatarse a la diferencia horaria y a una ola distinta. “Estamos muy bien. Venimos trabajando juntos hace varios años, eso nos permite tener continuidad en los procesos que desarrollamos y lograr un excelente feedback en nuestro trabajo diario. Respetamos mucho a nuestros oponentes, pero sabemos que lo más importante es que nosotros estemos bien para ir sorteando cada instancia que el evento presente”, analizó Latauro, el coach principal.

”Representar a tu bandera es lo máximo y por eso estamos acá, con mucha responsabilidad, buscando sumar para la causa del seleccionado y lograr plazas Olímpicas”, comentó Indurain, la surfista oriunda de Miramar que viene de algunos resultados muy buenos. “Yo trato de mantener las expectativas bajas, para tener una baja ansiedad, que es lo mejor para competir. En el último Mundial me fue muy bien, pero no quiere decir que se repita acá. Tengo claro que debo estar tranquila y, a la vez, confiada en mis chances. Cada evento es diferente, quiere ir heat por heat (golpe por golpe), teniendo claro que no existen los invencibles pero si los vencedores...”, remarcó.

La carta brava del equipo es Muñiz, que a los 29 años llega en un momento muy bueno, tras lograr un torneo de la WSL en Garopaba. “La idea es lograr buenos resultados, sin presión, sabiendo que acá venimos a representar al país y que tenemos que sumar para pelear por el pasaje olímpico. Este es un lugar famoso, con mucha historia y tradición, y que conozco bastante. Es una ola larga que me gusta. Eso me hace sentir tranquilo, sabiendo que me puedo divertir, una clave para mí”, admitió confiado el rider estrella.

Latauro dio su detallado análisis del spot. “Es un lugar donde ya competimos en varias oportunidades y tenemos experiencia. Yo vine con seleccionados juveniles y a varias ediciones del US Open. La ola tiene una sección inicial, que se brinda para ejecuciones radicales; luego ofrece una transición donde tenemos que tener buena lectura y trabajo de rieles, lo que nos permitirá mostrar fluidez en el desarrollo de nuestro surf y llegar con buena base para las maniobras de cierre. Tenemos excelentes atletas para desarrollar un surf de alto vuelo en esta rompiente, tanto en hombres como en mujeres”, analizó.

Con la vista puesta en París 2024, el surf argentino copó las playas de Huntington, California, en busca de cumplir otro sueño. Como el que comenzó a idear hace seis años, cuando pasó a ser un deporte olímpico.