Surf: la historia de Franco Radziunas, que vive en el agua 330 días por temporada y que a los dos años ya barrenaba en el mar

La ciudad, el mar y el mandato paternal no le dieron opción. El surf está soldado a su ADN, transita sus venas, vive en sus sueños. No es ninguna casualidad que Franco Radziunas pase 330 días de los 365 que tiene el año dentro del agua, sin importarle las condiciones y el clima, domando olas bravísimas con una tabla de carbono en alguna playa del mundo. Tampoco que sea considerado el mejor rider argentino de la actualidad y que su desempeño despierte tantas expectativas de cara a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. “El objetivo es ese y espero poder lograrlo”, lanza el marplatense, que ni tuvo tiempo de festejar el triunfo, por tercer año seguido, en la fecha que abrió el campeonato que fiscaliza la Asociación de Surf Argentino y ya está instalado en Brasil para participar, próximamente, en dos competencias importantes y sumar lo puntos que lo clasifiquen a magna cita deportiva.

Con solo 20 años, Radziunas es como el mar. A veces sereno, a veces impetuoso, siempre noble. Es como el viento. Libre y buscador de nuevos sueños. Tiene talento y luce la esperanza como una inconfundible escarapela. En la claridad de sus ojos hay un brillar que es mezcla de niñez y adolescencia; hay sueños y metas a cumplir. “Son las últimas dos competencias que determinarán los ingresos a los Challengers Series que servirán para meterme en los Juegos Olímpicos. Hoy estoy en el puesto N° 27 y con dos buenos resultados puedo quedar entre los primeros ocho que entrarán directamente”, se ilusiona, quien en el 2022 logró muy buenos resultados continentales. Fue tercero en un Pro Junior U20, en Brasil; quinto en Punta Rocas, en Perú; y noveno en Iquique, Chile.

Franco Radziunas

El surfista estrella del team Quiksilver Argentina conoce al dedillo los secretos para poder triunfar. Los mamó de su padre Luis, quien fue campeón argentino, de su coach y máximo campeón de la historia (Martín Passeri) y de un deporte en auge que se ha vuelto cada día más profesional. “Ya demostré que puedo ganarles a los mejores de acá y el año que pasó me di cuenta que puedo pelear de igual a igual con los mejores de la región. Mi objetivo es convertirme en un surfista de la elite internacional y en este 2023 espero dar un nuevo paso”, explica Franco, mientras cuenta su historia, la de amor que ya hace años se convirtió en su pasión y que, definitivamente, quiere transformar en profesión.

“Desde chico Franco tuvo una conexión muy fuerte con el agua. Con dos años se sumergió en la pileta hasta los dos metros y comenzó a barrenar las primeras olas en el mar. Enseguida arrancó con la tabla de surf y a los 5 años ya se paraba solo en Playa Grande. Recuerdo un día en el que surfeó no menos de 20 olitas y desde ahí siempre me pidió que lo llevara al mar”, rememora su papá Luis, quien sin proponérselo arrastró también a los dos hermanos menores de Franco (Ema, 17 años, y Maia, 13) a esta pasión.

“Mi viejo nunca me presionó, sólo me presentó el deporte… A mí siempre me gustó el agua y, cuando conocí este deporte a los 9 años, me cautivó. recuerdo perfectamente ese día: fue en el Yatch y había muchos surfistas en el agua, pero papá me ubicó en el pico, contra las piedras y me hizo agarrar una de las olas más grandes. En ese momento experimenté algo muy especial, como estar en Disney. Ahí sentí la desesperación por volver a vivir esa sensación. Desde entonces se convirtió en un plan habitual con él. En vez de jugar en casa, nos íbamos a surfear. Y hoy eso se ha extendido a toda la familia”, cuenta Franco.

Franco Radziunas con su papá Luis

A pesar de que muchos surfistas evitan la competencia, a este rubio que hace honor a la pinta de rider le gusta demasiado. Compite desde los 11 años y asegura haber tenido un clic en 2017, cuando disputó el Mundial Junior de la ISA. “Pasé varias rondas y estuve entre los mejores 25. Ahí me convencí de que podía, de que no estaba lejos. Además, Nacho Gundensen (otro de los talentos) ganó ese torneo y eso terminó de dejarme claro que los argentinos podíamos competir con los mejores si nos tomábamos esto en serio”, explica.

Su gran presente tiene que ver con varias cosas: la consolidación física, su mayor madurez en la toma de decisiones en el mar y lo bien que le hicieron los viajes. “Eso lo puso en un lugar de preferencia en relación a otros. Tiene nivel, constancia y cabeza para seguir creciendo, y cuenta con el apoyo suficiente. Todavía no tocó su techo, ni cerca. Tranquilamente puede ser un surfista de elite”, completa su técnico, Martin Passeri, sin dejar de hacerle un pedido a la ASA: ”Su sueño máximo es competir en París 2024 y el gran objetivo es sumar los puntos necesarios para ser convocado a la selección. Ojalá valoren sus condiciones y esfuerzo”.

Franco Radziunas con su entrenador, Martín Passeri

Franco, más allá de tener en claro a lo que apunta, prefiere cautela e ir paso a paso. “Con trabajo y resultado todo llegará, a su debido tiempo. Por ahora estoy enfocado en adquirir experiencia en competencias internacionales”, acota el joven, que competirá el 22 de febrero en Fernando De Noronha, en una prueba que aporta 5000 puntos, y el 5 de marzo bajará hasta Florianópolis para otra de 3000 en Praia Mole. “El año pasado fui de menos a más y me demostré que puedo pelear con los mejores. A principios del año pasado no tenía las mismas sensaciones que hoy. Voy a ir a buscar los resultados que sé que puedo conseguir”, cierra Radziunas, el joven marplatense que lleva el surf soldado en su ADN.