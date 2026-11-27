Si es cierto que hay fechas que trascienden el calendario deportivo para instalarse en la memoria colectiva de un país, entonces la del 27 de noviembre de 2016 es una de ellas. A diez años de aquella gesta inolvidable en Zagreb, el recuerdo de la obtención de la Copa Davis sigue despertando la misma emoción y el mismo orgullo en todos los que amamos este deporte.

Quienes tuvimos el privilegio de representar a nuestro país en esta competencia sabemos lo que significa ponerse esa camiseta y la mística única que la rodea. Por eso, celebrar esta primera década como campeones significa, en primer lugar, homenajear a los protagonistas directos de aquella gesta histórica: Juan Martín del Potro, Federico Delbonis, Leonardo Mayer, Guido Pella, Carlos Berlocq, Juan Mónaco, Renzo Olivo, el capitán Daniel Orsanic y todo su cuerpo técnico. Y en segundo lugar, aunque no menos importante, es también rendir tributo a una construcción colectiva que llevó décadas.

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Leonardo Mayer. Festejo grupal con trofeo Copa Davis 2016 en Croacia Santiago Filipuzzi - LA NACION

Esa Ensaladera de Plata tiene la huella de todas las generaciones que lo intentaron antes. Desde los pioneros hasta los equipos que llegaron a las cuatro finales previas y dejaron el alma en cada punto. Cada jugador. Cada entrenador. Cada dirigente. Cada hincha. Cada uno de ellos aportó un ladrillo para construir ese sueño que parecía imposible. Sin las espinas que nos presentó el camino recorrido, el desenlace en Croacia no habría tenido el mismo significado.

El equipo de 2016 nos dejó una certeza que sigue estando muy presente en nuestro trabajo diario al frente de la Asociación Argentina de Tenis: cuando el objetivo común está por encima de cualquier individualidad, el tenis argentino es capaz de lograr lo extraordinario.

Calleri, Acasuso, Nalbandian, Del Potro y el capitán Mancini, el equipo de la Copa Davis que no pudo con España en la final de Mar del Plata 2008 Archivo

Aquel grito unió a cientos de los nuestros en las tribunas del Arena Zagreb y a millones frente al televisor. Ese día estábamos todos. Diez años después, volvemos a decir GRACIAS, con la certeza de que esa copa no pertenece solo a una vitrina: es patrimonio del tenis argentino.

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* Calleri, presidente de la AAT, participó en 14 series de Copa Davis, incluidas las finales perdidas ante Rusia en Moscú 2006 y contra España en Mar del Plata 2008. En la competencia, también, logró uno de sus mejores éxitos: en las semifinales de 2003 ante España en Málaga, contra Juan Carlos Ferrero, que era N° 1 (los europeos se impusieron en la serie por 3-2).

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