ATP de Houston: Tomás Etcheverry llegó hasta la final en una gran semana, pero no pudo con Frances Tiafoe

Sobre el clay estadounidense, Tomás Martín Etcheverry disfrutó una gran semana, de las mejores de su carrera. En una temporada en pleno ascenso, el jugador de La Plata alcanzó la final del torneo de Houston, uno de los más tradicionales y añejos del tour, aunque en el duelo por el título no pudo con el favoritismo de Frances Tiafoe, el número 15 del mundo, que se adueñó de la final por 7-6 (7-1) y 7-6 (8-6), en poco menos de dos horas de juego.

Etcheverry, de 23 años, consiguió llegar a la definición de un certamen marcado por las lluvias, que luego de tres días de escasa acción, obligaron a amontonar partidos el sábado y el domingo: en esas dos jornadas se disputaron los octavos, los cuartos de final, las semifinales y el match decisivo. En la ruta hacia la final, el jugador entrenado por Wally Grinóvero logró victorias ante Juan Manuel Cerúndolo, el australiano Max Purcell, el chileno Cristian Garín y el alemán Yannick Hanfmann.

Frances Tiafoe y Etcheverry, antes de la definición del ATP de Houston US Clay

En la final, todo fue parejo hasta el tie-break de un primer set sin ningún punto de quiebre. Pero Tiafoe demostró su condición de jugador de primer nivel con un desempate de alto vuelo, y allí empezó a marcar distancias. Parecía que la final se le iba de las manos de Etcheverry con un break en el quinto game del segundo parcial.

Sin embargo, Tiafoe, con todo a favor, tuvo un mal game de saque para cerrar el cotejo, y el argentino quebró por primera vez en la noche (5-5). La definición desembocó nuevamente en el tie-break; esta vez, Etcheverry estuvo más cerco, se puso a tiro de ganar el segundo parcial, pero el estadounidense reaccionó a tiempo y evitó un tercer set; en el segundo punto para campeonato, lo sentenció con un ace a la ‘T’.

Tomás Etcheverry jugó cuatro partidos en dos días, en un torneo que se completó contrarreloj Archivo - US Clay

Para Tiafoe fue apenas el segundo título ATP de su carrera. El anterior había sido en Delray Beach, en cemento, en 2018. Después, había perdido cuatro finales. Por eso, este triunfo en un torneo de la serie 250, aún modesto para un jugador de su ranking, tuvo el sabor de un desahogo, de una celebración largamente esperada.

Del lado del argentino, Houston fue su segunda final en el ATP Tour y en esta temporada; vale recordar que hace poco más de un mes cayó en la definición del torneo de Santiago, en Chile, frente al local Nicolás Jarry, también en polvo de ladrillo. Para Etcheverry, el primer título en el circuito mayor aún se hace desear, pero el platense parece estar cada vez más cerca de lograrlo.

“Primero, quiero felicitar a Frances. Luego, ha ido todo muy rápido. Ayer a la mañana estaba en la segunda rueda, y ahora estoy en la ceremonia de premiación”, bromeó Etcheverry, aunque no le faltó razón, en un certamen que se terminó a las apuradas, en la noche del domingo, luego de una semana de clima muy poco propicio, en el que hubo tres días en los que apenas se completó un encuentro.

Más allá de la caída en el último partido, Etcheverry sumó valiosos puntos que le permiten, desde esta semana, estar entre los 60 mejores del ranking por primera vez en su carrera, en el puesto 59º, su mejor ubicación hasta aquí. Con poco por defender en las próximas semanas, el Retu Etcheverry tiene buenas posibilidades de seguir sumando y continuar su progreso.

Tomás Etcheverry jugó su segunda final de la temporada Twitter

Ahora, en Montecarlo

El tercer Masters 1000 de la temporada ya se juega, en un paisaje de ensueño en el Montecarlo Country Club, a orillas de la Costa Azul. En ese ambiente paradisíaco, Novak Djokovic, el número 1 del mundo, llega como favorito tras las bajas de Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, y con la misión de ganar por tercera vez en el Principado, tras sus victorias en 2013 y 2015.

Con casi 36 años, Djokovic aceptó: “Ya no tengo energía como antes para jugar tantos torneos, ni para estar implicado de manera tan intensa y permanente como los jugadores más jóvenes. Así que elijo los torneos donde quiero jugar a mi mejor nivel y construyo mi calendario en función de eso. Ahora, apunto a los Grand Slam. Y a Roland Garros. No es un secreto. No triunfé mucho en Montecarlo en los últimos años. No he jugado bien allí”. El serbio debutará mañana o el miércoles. No juega desde principios de marzo, ya que no pudo acudir a Indian Wells y Miami por la veda en Estados Unidos a quienes se negaron vacunarse contra el Covid-19.

Además de la participación de Djokovic, tres argentinos buscarán avanzar en el primer gran torneo de la gira europea de canchas lentas. El examen más complejo, en principio, lo tendrá Francisco Cerúndolo, que este lunes, en el primer partido del Court des Princes, a las 6 de nuestro país (las 11 locales), se medirá con el británico Cameron Norrie, 11° favorito. En el mismo escenario, a continuación, Sebastián Báez se enfrentará con el británico Jack Draper (61°), y por último Diego Schwartzman se medirá con el belga David Goffin (45°).ß