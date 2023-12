escuchar

El Abierto de Australia 2024, que se disputará desde el 14 de enero hasta el 28, será el primer torneo de Grand Slam en reunir a Rafael Nadal, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz desde Wimbledon 2022. Ausente en el circuito desde enero pasado por una severa lesión, el mallorquín de 37 años ya anunció su retorno en la gira oceánica que abrirá la próxima temporada. Nole estará allí para intentar defender el título. Y el murciano de 20 años y actual número 2 tiene el deseo de regresar a Melbourne después de haberse perdido, por una lesión, la edición de este año, cuando estaba en la cima del ranking.

Novak Djokovic, vigente campeón del Australian Open Ng Han Guan - AP

La publicación del entry list de los torneos (sobre todo de los grandes) siempre es el primer paso a la hora de crear expectativas y especulaciones sobre distintos cruces. Y el del Australian Open 2024 se acaba de conocer. En Wimbledon 2022, Rafa, Novak y Carlitos compartieron el cuadro principal: el Matador no pudo presentarse en las semifinales ante Nick Kyrgios por una lesión, el balcánico ganó el título y Alcaraz cayó en los octavos de final frente a Jannik Sinner (Italia). En el siguiente Grand Slam, el US Open 2022, Djokovic no jugó ya que, al no estar vacunado contra el Covid-19, todavía no podía ingresar en los Estados Unidos; Alcaraz se coronó en Nueva York y, Nadal, cayó en los 8vos de final.

Carlos Alcaraz jugó el Abierto de Australia por última vez en 2022 BSR Agency - Getty Images Europe

Este año, en Australia, Nadal jugó su último partido (el 18 de enero; perdió en la segunda ronda frente a Mackenzie McDonald) y ya no pudo regresar por una lesión de cadera izquierda. Incluso, en junio pasado se sometió a una cirugía. Por ello, el próximo major aussie sacudirá el circuito, marcando el retorno de las dos leyendas (Nadal-Djokovic) y del mayor aspirante al trono (Alcaraz).

El entry list difundido (del cuadro individual masculino) cuenta, además, con seis argentinos confirmados: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Pedro Cachin, Federico Coria y Facundo Díaz Acosta. Naturalmente habrá varias raquetas nacionales en la clasificación.

La última imagen de Nadal en Australia: en enero pasado, al lesionarse durante la segunda ronda Dita Alangkara - AP

“Decepción tras decepción...”

Desde que la semana pasada Nadal anunció su regreso al circuito (su primer certamen será el ATP 250 de Brisbane, desde el 31 de diciembre), el catorce veces campeón de Roland Garros se encargó de ir contando, en distintas publicaciones audiovisuales, cómo han sido estos meses de inactividad, operación, rehabilitación y entrenamiento. Hoy, en la última pastilla publicadas en sus redes sociales, expresó: “Ha sido un año largo. Claro que ha habido muchas dudas, claro que ha habido momentos que parecía imposible . Estoy listo para volver, no sé a qué nivel, no sé qué se puede esperar, no tengo ni idea, pero… (...) Después de muchos meses llevo semanas buenas entrenando a un nivel que me permite jugar. A día de hoy pues creo que es el momento de volver”.

Hola a todos. Aquí tenéis más información tras el anuncio del viernes:

👉🏻 Ha sido un año largo…

👉🏻 Claro que ha habido muchas dudas, claro que habido momentos que parecía imposible…

👉🏻 Estoy listo para volver, no sé a qué nivel, no sé qué se puede esperar, no tengo ni idea,… pic.twitter.com/XAz8EoltDf — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 6, 2023

LA NACION