Carlos Alcaraz: el circuito y las estrellas ya despliegan la alfombra roja para la nueva estrella

“Con siete años ya se veía que tenía algo especial y diferente. Asimilaba cosas que no eran normales a su edad, como es la técnica del tenis que acompaña a los profesionales y él la copiaba”. El que abrió el baúl de los recuerdos es Carlos Alcaraz González (51 años). Profesional de las raquetas, tuvo una carrera modesta: alcanzó el puesto número 963° del ranking individual de la ATP, en 1990. Tras su experiencia en el circuito se dedicó a enseñar el deporte que ama y fue, naturalmente, quien le colocó una raqueta en la mano a su hijo, Carlitos, cuando apenas tenía tres años. Lo que jamás imaginó Alcaraz (p.) es que el segundo de sus cuatro hijos tendría un crecimiento explosivo y que empezaría a reescribir los libros de historia.

Alcaraz tiene ángel. Es un elegido. Su sonrisa juvenil, genuina y contagiosa, contrasta con la fiereza de sus bíceps, el fuego de sus impactos y la malicia con la que compite. “La continuidad está garantizada”, escribe Toni Nadal, tío y formador de Rafael Nadal, el mejor deportista español de la historia. “Durante años mostré mi preocupación por el vacío que, probablemente, dejaría mi sobrino en nuestro deporte cuando se retirara. Ahora estoy convencido de que este hueco se llenará completamente. Sin duda, los aficionados españoles tenemos la oportunidad de seguir vibrando muchos años más con un tenista con suficiente capacidad para emular a los mejores”, opinó el tío Toni, que no suele lanzar glorificaciones al aire, en su columna habitual del diario español El País. Pero Alcaraz es distinto. Tiene “pasta de campeón”.

Carlos Alcaraz, el gran protagonista en el court central de la Caja Mágica, en Madrid Quality Sport Images - Getty Images Europe

Desde hace tiempo, los que administran el circuito masculino profesional y los sponsors observan con cierta preocupación lo que puede ocurrir con “el mercado” cuando leyendas como Nadal, Roger Federer (en agosto cumplirá 41 años y no juega desde julio pasado) y Novak Djokovic ya no estén en el tour. Los “nuevos” de la súper elite, los Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini y Jannik Sinner, por citar sólo a algunos, hasta ahora no mostraron el carisma suficiente como para aspirar a liderar esa transición. Pero Alcaraz, en cambio, lo tiene todo. El público empieza, en forma acelerada, a admirarlo, a seguirlo. Un dato que impactó el último sábado, durante el choque entre el murciano y Djokovic, por las semifinales del Masters 1000 de Madrid: Arseni Pérez, narrador de tenis en la cadena española RTVE, informó que el partido alcanzó un pico de 2.957.000 espectadores y un 32,4% de share a las 20 de ese país.

Alcaraz, campeón en Madrid

El tenis, muchas veces, dio muestras de ser un ambiente individualista, en el que los elogios no se obsequian así porque sí. Mucho menos ponderaciones de la contundencia que salieron de la boca de una exquisita extenista como la belga Justine Henin (1° en 2003, ganadora de 43 títulos). “En términos del juego, Carlos Alcaraz me parece más completo que Nadal, Federer y Djokovic”, sentenció Henin, en sudinfo.be. Otro exlíder del ranking como el chileno Marcelo “Chino” Ríos, destacó, en el diario La Tercera de ese país: “Vi a Carlos jugar ante Nadal en Indian Wells. Me recuerda un poco a los inicios de Fernando González que le pegaba a absolutamente todo. Con este tipo de jugadores se requiere paciencia. Ahora parece que le está entrando todo y es muy complicado poder pararlo. Es un mini-Nadal, juega fuerte y tiene un físico privilegiado. Además, lo entrena una persona como Juan Carlos Ferrero. Es un buen tenista”.

Carlos Alcaraz y Roger Federer, uno de sus ídolos de juventud, en el césped londinense

Un personaje de otra época, como Rick Macci, entrenador de figuras como Andy Roddick, Serena y Venus Williams, hizo un posteo en su cuenta de YouTube y señaló a Alcaraz como el jugador perfecto. “He visto a muchos jugadores ir y venir, personas con mucho potencial. He visto a Federer, a Nadal y a Djokovic cuando eran jóvenes, pero en los últimos 30 años no he visto a nadie como Alcaraz. Lo tiene todo. No solo cumple con todos los requisitos, sino que ha creado alguno más. ¿Qué lo hace especial? El movimiento. Tiene un movimiento puro en el court. Su velocidad es una locura. Tiene una genética un poco diferente en la cadera y esa potencia que genera en su movimiento con la parte inferior del cuerpo lo hace un deportista único. Se puede ver mucho de Rafa en él, como su mentalidad. Lo que más me gusta es que no tiene miedo. Nunca he visto a nadie con 18 años pasar de la defensa al ataque en un abrir y cerrar de ojos. Puedo ver a este chico convirtiéndose en el mejor jugador de todos los tiempos”.

El saludo de Nadal para Alcaraz; Rafa le prodigó varios elogios a quien muchos ven como su sucesor, incluido su tío Toni Clive Brunskill - Getty Images North America

Aquellos que comparten el circuito con él también se rinden ante lo que ven. “Es una inspiración. Ojalá que pueda ser como él”, expresó Tsitsipas, que tiene cuatro años más que Alcaraz y ya fue 3° del mundo (actual 5°). “Qué divertido es ver @alcarazcarlos03 jugar! ¡Vamos Charlie!”, escribió en Twitter el estadounidense Sebastian Korda (21 años; 30° del ranking) el fin de semana. “Se mueve muy bien en la cancha y devuelve muchas pelotas, lo que puede volverse frustrante. Sientes que has golpeado un winner, pero él llega y necesitas golpear como tres o cuatro más cuando normalmente necesitás pegar uno o dos para ganar el punto. Su movimiento de pies es muy rápido, pero también la potencia en los golpes de fondo”, comentó el noruego Casper Ruud (10°), que perdió frente a Alcaraz la final de Miami, en marzo.

Carlos Alcaraz y Rafael Nadal: una postal del tenis español

“Solo tengo que felicitarlo… ¿Relevo? Él tiene 19 años recién cumplidos y yo casi 36. Si lo es a partir de hoy, no lo sé, ya lo veremos con los meses”, comentó Nadal, tras perder con Alcaraz el viernes pasado en Madrid. “Tiene todos los ingredientes y un gran equipo a su lado. Además, es lo suficientemente humilde para trabajar duro. Me recuerda muchas cosas de cuando yo era un niño de 18 o 19 años. Creo que tiene la pasión, el talento y un componente físico genial”, amplió Rafa sobre su “heredero”. En Madrid, Alcaraz superó al N° 4 (Nadal), al N° 1 (Djokovic) y al N° 3 (Alexander Zverev) para convertirse en el jugador más joven de la historia del ATP Tour (desde 1990) en superar a tres rivales Top 5 en el mismo torneo.

Carlos Alcaraz asombra al circuito con la frescura de su tenis ATP

Alcaraz, que también había conquistado el Miami Open, se convirtió en el segundo tenista más joven en levantar dos títulos Masters 1000 (sólo Nadal tenía una edad menor al lograr este hito con 18 años, en 2005). ¿Qué más? Este año se encumbró como en el jugador más joven en alcanzar el Top 20 desde Andrei Medvedev en 1993 y en el de menos edad en ser Top 10 desde Nadal, también en 2005. Carlitos reescribe los libros de historia del tenis. Ni su padre, cuando le hizo empuñar la raqueta por primera vez en Murcia, lo hubiera imaginado.