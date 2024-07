Carlos Alcaraz, finalista en Wimbledon: venció a Daniil Medvedev y el domingo intentará retener la corona

Escuchar

Carlos Alcaraz vive un momento de plenitud: campeón vigente de Wimbledon, demuestra que no está dispuesto a ceder así nomás el cetro que lució por primera vez en 2023. Este viernes se recuperó luego de ceder el primer set ante Daniil Medvedev y lo venció por 6-7 (1), 6-3, 6-4 y 6-4 en dos horas y 55 minutos de partido en el majestuoso All England. Ahora, el español espera por el ganador de Novak Djokovic-Lorenzo Musetti, que jugarán a continuación, para conocer a quién enfrentará el domingo en ese mismo court.

Alcaraz, de 22 años, tercer cabeza de serie del torneo, ya había ganado a Medvedev, de 28, quinto favorito, en las semifinales el año pasado en Wimbledon. El español puede igualar en el palmarés del torneo, si gana el domingo en la final, a su compatriota Rafael Nadal, que se impuso en 2008 y 2010. Además, Alcaraz, que busca su cuarto título de Grand Slam, se convertiría con una hipotética victoria el domingo en el sexto jugador en ganar Roland Garros y Wimbledon el mismo año.

Una escena de la semifinal: Alcaraz fue de menos a más Alberto Pezzali - AP

El primer set mostró la igualdad entre ambos jugadores, que rompieron el servicio de su oponente en dos ocasiones para llegar al tie-break, que fue claramente favorable al ruso 7-6 (7/1). El español, más errático en es primera parcial, cometió quince errores no forzados frente a ocho del ruso. Era la tercera vez en este torneo de Wimbledon que el español cedía el primer set. Pero Alcaraz supo sobreponerse a ese primer revés psicológico y en el cuarto juego del segundo set rompió el servicio a su rival para ponerse 3-1 y acabar ganando el set por 6-3.

El español tras un titubeante primer set, parecía recuperado y pronto volvió a quebrar el servicio de su rival en el tercer juego del siguiente set, para ponerse en ventaja de 2-1 y cerrar la manga en 6-4. Imparable, el español, más agresivo en su juego y arriesgando más con sus golpes, rompió dos veces el servicio de su rival en el cuarto y definitivo set, por uno de su rival, para ganar la manga final por 6-4. Con este triunfo, el español domina en los enfrentamientos a Medvedev con cinco victorias en siete duelos. El español, que se impuso este año a Medvedev en la final de Indian Wells, se pone en ventaja además en los enfrentamiento en Wimbledon entre ambos. Si Medvedev se había impuesto al español se segunda ronda en el torneo londinense de 2021, Alcaraz se ha tomado la revancha con dos victorias seguidas en semifinales contra el ruso, en 2023 y 2024.

El punto decisivo

Alcaraz jugará el domingo en la catedral del tenis con un título de campeón en juego. Igual que la selección de su país en la Eurocopa de Alemania, que se medirá con Inglaterra por el título de campeón continental. En la entrevista posterior al partido con Medvedev, Alcaraz se refirió a la coincidencia: “El domingo será un gran día para España”, dijo. Y recibió el abucheo de la mayoría de ingleses que había en la cancha principal del All England. “No he dicho que España vaya a ganar” , agregó, diplomático.

Además, se refirió al partido con el ruso: “Estoy muy contento por jugar sin techo por fin. Son condiciones diferentes, y estoy muy feliz con mi actuación de hoy. Empecé muy nervioso, él dominaba el partido jugando un gran tenis, con su servicio y su resto [devolución]. Fue difícil para mí, pero intenté quitarme los nervios al principio del segundo set. Me ayudó ponerme 3-1, y después pude hacer mi juego, pude disfrutar más del encuentro, intenté dar buenos golpes, me he movido bien y creo que he jugado un muy buen partido ”.

"I didn't say Spain is going to win, I'm just saying it's going to be a really fun day" 😂



Carlos Alcaraz, ever the diplomat 👏#Wimbledon pic.twitter.com/s1HZQrN8ZC — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2024

Alcaraz continuó y dejó detalles de su estrategia en el encuentro ante el jugador moscovita de 28 años: “He intentado hacer cosas distintas, no solo jugar intercambios [peloteos] largos. He intentado hacer cortados, dejadas [drops], ir a la red todo lo que pudiese, para que él no hiciese su juego. Hubo pocos puntos que fueron largos, he intentado hacer mi juego y no sobrepasar los 10-12 golpes en cada punto, aunque fue complicado”, confesó. Y sobre la final del domingo, el murciano de 21 años anticipó: “Siento que ya no soy nuevo, sé cómo me sentiré antes de la final, ya he estado en esta posición antes. I ntentaré evitar las cosas que no fueron bien, mejorándolas, y hacer las cosas que hice bien el año pasado ”.

LA NACION